Suomalainen hamppuyritys toi kauppoihin kotimaisen kannabinoideja sisältävän öljyn – Valvojat pitävät tuotetta luvattomana

Aurinko porottaa lähes pilvettömältä taivaalta. Kolme miestä ja nainen leikkaavat hamppua pellolta Turun Paattisissa.

Eletään elokuun loppua. Hamppuyritys Hempaattinen aloittelee sadonkorjuutalkoitaan. Syksyn mittaan pellolle tulee huomattavasti enemmän talkooväkeä.

Pellolla ahertavat keräävät kotimaista EU:n hyväksymää Finola-teollisuushamppua. Hempaattinen käyttää sitä kannabinoidipitoisen öljyn ja ihorasvan raakamateriaalina.

Pellon laidalta Janne Kruunari tarkkailee elonkorjuuta. Hän toteaa, että osa kasvustosta on kärsinyt kuivuudesta ja jäänyt siksi odotettua matalammaksi.

Kruunari on yksi Hempaattisen kolmesta perustajasta. Hän on kehittänyt yrityksen valmistaman syötävän hamppuöljyn. Kruunarin mukaan kyseessä on luonnontuote, jolla ei ole huumaavaa vaikutusta. Viranomaisten silmissä valmiste on kyseenalainen.

– Ihmisen asenne hamppua kohtaan varsinkin länsimaissa on ihan käsittämätön. Kasvi on pukenut, sivistänyt, suojannut ja ruokkinutkin meidät monessa kohtaa, Kruunari puuskahtaa.

Cannabis sativa eli hamppu on yksi ihmiskunnan vanhimmista viljelykasveista. Sitä on kasvatettu tuhansia vuosia muun muassa kuiduksi, ruoaksi, lääkkeeksi, päihteeksi ja uskonnollisissa menoissa käytettäväksi yrtiksi.

Santeri Häkkinen (vasemmalla) ja Samu Miettinen osallistuivat Hempaattisen hampputalkoisiin. Laura Hyyti / Yle

Vajaan parin tunnin työn jälkeen talkoolaiset ovat saaneet kerättyä muutaman sylillisen Finolaa. Nipusta on poistettu suurimmat lehdet. Ilmassa leijailee imelä haju.

Saalis kuljetetaan kuivattavaksi Hempaattisen päämajaan, joka sijaitsee entisessä Paattisten huoltokodissa.

Hamppuyhteisö houkuttelee vaihtoehtoväkeä

Jos Hempaattisen tuotteet herättävät kiinnostusta viranomaisissa, kiinnostava on myös Hempaattisen pääkonttorin liepeillä asuva yhteisö. Se näyttää hippikommuunilta.

Aiemmin rakennuksessa toimi alkoholistiparantola. Kun syksyllä 2015 Suomeen tuli suuri joukko turvapaikanhakijoita, SPR perusti taloon vastaanottokeskuksen. Siirtolaiskriisin akuuteimman vaiheen jälkeen vastaanottokeskus suljettiin.

Viime syksynä Hempaattinen vuokrasi osan tyhjillään olleesta rakennuksesta. Kiinteistön yhteisössä asuu väkeä ympäri vuoden.

Samassa rakennuksessa majailevat yritys ja yhteisö ovat erillisiä, mutta osa asukkaista osallistuu vapaaehtoispohjalta Hempaattisen toimintaan kuten esimerkiksi hampputalkoisiin. Monet heistä ovat pitkäaikaistyöttömiä.

Pihan yhteen kulmaan on pystytetty diskoteltta, jossa seisoo dj-pöytä ja suuret kaiuttimet. Tiluksia esittelevän Kruunarin mukaan konemusiikkiväki käy toisinaan paikalla soittamassa suomisaundia eli kotimaista psykedeelistä tanssimusiikkia.

Entisen Paattisten huoltokodin pohjapiirros. Joku on lisännyt käsin otsikkoon englanninkielisen sanan Hemp eli hamppu. Laura Hyyti / Yle

Osa kiinteistön sisätiloista näyttää hieman rapistuneilta. Laajasta rakennuksesta löytyy muun muassa taidehuone, jossa on maalausvälineitä ja asukkaiden tekemiä maalauksia. Eräässä huoneessa on lajitelma soittimia jammailua varten.

Yksi yhteisön uusimmista asukkaista on Kiki Gogoljuk. Hän muutti taloon elokuun lopussa Helsingistä. Gogoljuk kertoo, että asukkaat ovat tyypillisesti päätyneet taloon ystäviensä kutsumana.

Gogoljuk sanoo, että hän aikoo remontoida yhden tyhjillään olevista huoneista.

– Voi olla, että siihen aukeaa joku Kikin kiska. Tämä on sellainen suuri funland, missä voi tehdä juttuja, jotka tuntuvat itsestä kivalta, Gogoljuk kuvailee.

Hän kertoo, että palkkatyö hamppualalla kiinnostaisi. Gogoljuk on jo alkanut opetella Hempaattisen öljyn valmistusta.

– Lähdin ihan täysillä siihen mukaan sen takia, että rasvojen tekeminen on tuttua. Olen tehnyt kookosrasvoista ja -öljyistä ja suomalaisista yrteistä itselleni ihorasvoja, Gogoljuk sanoo.

Hänelle yhteisössä puuhailu on osa elämäntapaa ja elämänkatsomusta.

– Uskon, että me teemme täällä maailmanparannusta.

Kiki Gogoljuk sytyttää hindulaista Shiva-jumalaa esittävän kuvan eteen aseteltuja kynttilöitä ja suitsuketta. Hindumytologiassa hamppu yhdistetään Shivaan. Laura Hyyti / Yle

Myyntikelpoinen hamppuöljy syntyi kokeilujen kautta

Entisen huoltokodin puutarhassa rehottaa hamppuviidakko. Suurimmat kasveista ovat reilusti yli miehenmittaisia ja pienimmät noin polven korkuisia.

Janne Kruunari kertoo, että Hempaattinen kasvattaa täällä pääasiassa kotimaisia hamppulajikkeita tutkimuskäyttöön.

Kruunari sanoo aloittaneensa hamppu-uutteiden kehittämisen vuonna 2017. Aluksi hän keskittyi alkoholiuuttoihin, mutta niiden avulla ei syntynyt myytäväksi sopivaa tuotetta.

– Tämän nykyisen öljyn uuttaminen tuli tutkimuksen ja kokeilujen kautta tuossa alkuvuodesta 2018, Kruunari kertoo.

Hän sanoo, että hänen tuotteensa ei ole huumaava. Sitä ei pidä sotkea päihdyttävää THC:tä sisältäviin kannabisöljyihin.

Finola ja muut EU:n hyväksymät teollisuushamppulajikkeet on jalostettu sisältämään korkeintaan 0,2 prosenttia THC:tä. Päihdekannabislajikkeissa THC:tä voi olla jopa kymmeniä prosentteja.

Hempaattisen tuotekehityksestä vastaava Janne Kruunari esittelee yrityksen tutkimusviljelmää. Laura Hyyti / Yle

Teollisuushamppu voi kuitenkin sisältää runsaasti CBD:tä. Kasvia käytetään ulkomailla erilaisten hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineena. Monissa maissa markkinoilla on useita Hempaattisen öljyä vastaavia tuotteita.

Niin sanottu terapeuttinen kannabidioli eli CBD ja päihdyttävä tetrahydrokannabinoli eli THC ovat hampun tunnetummat kannabinoidit. Ne ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat ihmisen kehon endokannabinoidijärjestelmään.

Runsaasti THC:tä sisältäviä kannabistuotteita käytetään päihteinä. Alustavien tutkimusten mukaan kannabinoideilla on myös lääkinnällisiä vaikutuksia. CBD muun muassa rentouttaa sekä voi lievittää kipua ja ahdistusta (siirryt toiseen palveluun).

Maailman terveysjärjestön WHO:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan puhdas CBD on yleisesti ottaen turvallinen yhdiste, eikä se aiheuta riippuvuutta. CBD saattaa kuitenkin muuttaa sen kanssa yhtä aikaa käytettyjen lääkkeiden vaikutusta ihmiseen.

Syyskuun loppupuolella Euroopan komissio hyväksyi CBD:tä sisältävän lääkevalmiste Epidyolexin (siirryt toiseen palveluun), jota käytetään kahden vakavan ja harvinaisen lasten epilepsian hoidossa. Valmiste tuli Yhdysvaltain markkinoille jo viime vuonna.

Yhteensä kannabinoideja on yli sata. Hamppu sisältää lisäksi muitakin yhdisteitä kuten esimerkiksi aromaattisia terpeenejä. Monien kannabinoidien vaikutuksia ei tunneta hyvin, koska niitä tutkittu vasta vähän.

Hamppuyrittäminen on Suomessa "pirun vaikeaa"

Janne Kruunarin mukaan Hempaattisen hamppuöljy on kokeilutuote, jonka käyttöön ei voi antaa tarkkoja ohjeita. Öljy sisältää niin sanotun täyden spektrin kannabinoideja, eli samat yhdisteet, mitä laillisessa Finola-hampussa on.

– Lainsäädännöstä ei löydy regulaatiota siitä, millaisia tuotteidemme pitäisi olla. Tuotteistamme löytyy satoja yhdisteitä. Jotkut niistä vaikuttavat jo vähäisinä pitoisuuksina. Käyttäjä pystyy itse kokeilemaan, mitä vaikutuksia öljyllä on, Kruunari sanoo.

Entisen Paattisten huoltokodin yhteisössä asuvat Kiki Gogoljuk ja Antti Korteniemi valmistavat hamppuöljyn koe-erää. Laura Hyyti / Yle

Hän on varovainen sanoissaan. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea tulkitsee CBD:tä sisältävät tuotteet automaattisesti reseptin vaativiksi lääkevalmisteiksi, jos niitä markkinoidaan lääkinnällisillä väitteillä.

Samasta syystä Hempaattinen ei paljasta tuotepakkauksissaan tai verkkosivuillaan tuotteidensa tarkkoja kannabinoidipitoisuuksia.

– Se, mitä me täällä teemme, on ihan koskematon asia tähän mennessä Suomessa. Emme oikein itsekään tiedä, mimmoista on olla hamppuyrittäjä. Se on aika pirun vaikeaa, Kruunari toteaa.

Yle uutisoi kesäkuussa, että Prahan kemian ja teknologian yliopiston ja tutkimuslaitos ICCI:n tekemissä analyyseissä useista Euroopassa myytävistä CBD-öljyistä löytyi liikaa päihdyttävää THC:tä sekä syöpävaarallisia yhdisteitä.

Kruunari vakuuttaa, että Hempaattisen öljy ja ihorasva eivät sisällä päihdyttävää THC:tä. Sen suhteen Suomessa on nollatoleranssi.

Hänen mukaansa heidän hamppuöljynsä on puhdasta, koska yrityksen omavalvonta on tiukkaa ja tuotteet on testattu vertailun vuoksi Luonnonvarakeskuksen laboratorion lisäksi ulkomaisissa laboratorioissa, muun muassa Slovakiassa.

Hempaattinen valmistaa hamppuöljynsä käsityönä hampun osista ja kasvipohjaisesta ruokaöljystä. Laura Hyyti / Yle

Lapin hamppu olisi eksoottinen tuote

Janne Kruunarin mukaan Hempaattinen on tähän mennessä toimittanut myyntiin joitakin tuhansia öljypulloja ja rasvapurnukoita. Kotimaan lisäksi kysyntää on kuulemma ainakin Virossa, Espanjassa, Saksassa ja Sveitsissä.

Kesken haastattelun Kruunarin puhelin värisee hänen taskussaan.

– Siellä on yksi agentti, joka on koittanut saada minua kiinni tässä aamupäivän. Öljy on vientituote jo tällä hetkellä.

Kruunari kertoo, että he ovat valmistaneet myös ensimmäisen eläimille tarkoitetun tuotteen. Kyseessä on hevosille suunnattu kannabinoidipitoinen ihorasva. Työn alla on myös Finola-hedekasveista valmistettava öljy, jossa on mukana hampun siitepölyä.

Lisäksi yritys kehittää kannabinoideja sisältävää suklaata, saippuaa ja shampoota. Nämä tuotteet ovat nyt koekäytössä.

Janne Kruunari kääntelee hampun kukkalatvoja Hempaattisen kuivaamossa. Laura Hyyti / Yle

Kruunarin mukaan myös suomalainen teollisuushampun kukka kiinnostaisi ulkomailla, koska täällä kasvit kasvavat puhtaassa luonnossa ja maaperässä.

Kruunari kertoo, että Pohjois-Amerikasta on kyselty, pystyisikö Hempaattinen toimittamaan tuoretta hamppumassaa raaka-aineeksi.

Hän pohtii myös, että hampunviljely voisi olla yksi ratkaisu maatalouden kannattavuusongelmiin. Hempaattinen on tehnyt sopimuksia maanviljelijöiden kanssa.

Viljelijät kasvattavat hamppua pelloillaan ja yritys on sitoutunut ostamaan heiltä sadon. Tänä kesänä koeviljelmiä on ollut Pohjois-Suomessa Rovaniemen korkeudella saakka.

Pohjoisessa kasvatettu hamppu kiinnostaa Kruunaria, koska Lapin olosuhteissa kasvanut Finola todennäköisesti poikkeaa kannabinoidisisällöltään etelässä viljellyistä kasveista.

Hamppubuumi leviää maailmalla

Vanha viljelykasvi hamppu kärsii huonosta maineesta. Ihmisiä on varoiteltu päihdekannabiksen vaaroilla vuosikymmeniä. Nyt kannabidiolin ansiosta maailmalla on kuitenkin alkanut teollisuushamppuun liittyvä renessanssi.

Yhdysvallat laillisti teollisuushampun (siirryt toiseen palveluun) liittovaltion tasolla viime joulukuussa. Päätös avasi ovet viljelijöille ja erilaisten CBD-tuotteiden valmistajille. Maan huumepoliisi DEA vahvisti (siirryt toiseen palveluun) elokuussa, että alle 0,3 prosenttia THC:tä sisältävä hamppu ja siitä tuotetut CBD-valmisteet eivät ole huumausaineita.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA kuitenkin toteaa (siirryt toiseen palveluun), että liittovaltion lain mukaan CBD-tuotteet eivät ole toistaiseksi sallittuja elintarvikkeina.

Useiden ennusteiden mukaan pelkästään Yhdysvaltojen CBD-markkinoiden arvo olisi nousemassa 15–20+ miljardiin dollariin (siirryt toiseen palveluun) vuoteen 2025 mennessä.

Yhdysvalloissa ja Britanniassa kauppoihin on tullut laaja kirjo CBD-pitoisia tuotteita kuten juomia, elintarvikkeita, hammastahnaa, kosmetiikkaa, lemmikkien herkkuja ja jopa liukuvoiteita (siirryt toiseen palveluun).

Villityksessä lienee osittain kyse markkinoinnista. Monissa tuotteissa CBD-pitoisuudet ovat niin matalia, että niiden mahdollisista vaikutuksista ei ole tutkittua tietoa. Mutta kun vesipullon kyljessä lukee CBD, niin siitä voi pyytää paljon korkeampaa hintaa.

Teollisuushampusta valmistettavasta kannabidioliöljystä on tullut suosittu hyvinvointituote monissa muissakin maissa.

Kevytkannabisvillitys sai alkunsa muutama vuosi sitten, kun sveitsiläiset keksivät tuottaa laillista hamppua tupakankorvikkeeksi. Sveitsissä kevytkannabista myydään muun muassa supermarketeissa. Sasha Silvala / Yle

Euroopassa myös teollisuushampun kuivattu kukinto eli niin sanottu kevytkannabis tai CBD-kukinto on nopeasti saanut jalansijaa markkinoilla.

Esimerkiksi sveitsiläisessä markkinoinnissa poltettavan kevytkannabiksen väitetään olevan rentouttava mutta ei päihdyttävä tuote. Sitä myydään monissa EU-maissa laillisissa kaupoissa.

Kevytkannabis asettuu lain näkökulmasta harmaammalle alueelle kuin hamppuöljyt. Kukkia voi polttaa, ja niitä on vaikea erottaa päihdekannabiksesta ulkonäön tai hajun perusteella.

Joissakin Euroopan maissa poliisi on tehnyt ratsioita kevytkannabista myyviin kauppoihin. Viranomaiset ovat epäilleet, että myytävät tuotteet sisältävät THC:tä yli sallitun 0,2 prosentin rajan.

Hampputuotteiden sääntely on lainsäädännön sekasotku

Eurooppalaiset viranomaiset ovat reagoineet ristiriitaisesti ja byrokraattisesti uusien hampputuotteiden markkinoihin. Tammikuussa Euroopan komissio luokitteli kannabinoidit (siirryt toiseen palveluun) uuselintarvikkeiksi.

EU katsoo, että CBD:tä ja muita kannabinoideja sisältävien uutteiden tuonti markkinoille elintarvikkeena tai ravintolisänä vaatii uuselintarvikeluvan.

Uuselintarvikeluokittelu ei kuitenkaan ole toistaiseksi oikeudellisesti sitova. Luokittelu perustuu EU:n jäsenmaiden viranomaisille toimitettuihin tietoihin tuotteiden käyttöhistoriasta elintarvikkeena. Se toimii lähinnä ohjenuorana elintarvikealan yrityksille ja viranomaisille. Luokittelua muutetaan, jos uutta luotettavaa tietoa toimitetaan viranomaisille.

Luokittelu on jarruttanut kannabidiolia sisältävien tuotteiden myyntiä joissakin jäsenmaissa. Suomessa hampputuotteita valvovat lääke- ja elintarvikeviranomaiset pyrkivät estämään CBD-öljyjen ja teollisuushampun kukinnon pääsyn markkinoille.

Hempaattinen toi keväällä kauppoihin kannabinoidipitoisen ihorasvan ja syötävän hamppuöljyn. Mikko Leppänen / Yle

Ruokaviraston ylitarkastaja Anna Mizrahi kertoo, että Hempaattisen öljyn kaltaiset kannabinoideja sisältävät hamppu-uutteet katsotaan EU:ssa hyväksymättömiksi uuselintarvikkeiksi.

– Tuotteen turvallisuus elintarvikkeena täytyy ensin varmistaa uuselintarvikelupamenettelyssä, Mizrahi sanoo.

Mizrahin mukaan EU-komissio ei ole toistaiseksi myöntänyt uuselintarvikelupaa kannabidiolille tai kannabinoideja sisältävälle öljylle. Lupaprosessi voi kestää jopa vuosia, joten luvallisten CBD-öljyjen pääsy markkinoille ei ole näköpiirissä lähiaikoina.

Valmisteiden lääkkeeksi luokittelussa on kansallinen toimivalta. Lääkealaa valvova Fimea rinnastaa kannabidiolia sisältävät valmisteet vaikutuksen ja esitystavan perusteella reseptilääkevalmisteeseen.

Lisäksi Suomen lainsäädännössä ei ole määritelty sallittua ylärajaa hampputuotteiden sisältämälle THC:lle, joten teollisuushampun kukinnot voidaan tulkita huumausaineiksi, vaikka ne eivät päihdyttäisikään.

Tilanne on erikoinen, sillä samaan aikaan Suomessa viljellään EU:n hyväksymää hamppua satojen hehtaarien alalla joka kesä.

Hamppuyritykset ja viranomaiset leikkivät kissaa ja hiirtä

Valtaosa viljelijöistä hyödyntää hamppusadostaan virallisesti vain kuidun tai siemenet. Sitä ei kuitenkaan valvo kukaan, mitä peltojen kukkasadolle tapahtuu.

Suomessa teollisuushamppujensa kukkia kuivaavia viljelijöitä voitaisiin periaatteessa syyttää huumausainerikoksesta.

Suomalaiset hamppuyritykset ovat jo herättäneet viranomaisten kiinnostuksen. Hamppusampo yritti aloittaa CBD-kukinnon myynnin elintarvikkeena viime vuoden marraskuussa, mutta Ruokavirasto esti aikeet pikaisesti.

Hamppusampo on etsinyt keinoja kiertää hampun kukkien myyntikieltoa. Syyskuussa yhtiö kertoi Facebookissa, että se aikoo myydä joulutoreilla "hamppulintulyhteitä". Hamppusampo katsoo, että lyhteitä voi myydä, koska hamppu ei ole linnuille uuselintarvike tai reseptilääke.

Asiakkaat voivat tarkastella suurennuslasilla kevytkannabiksen kukintoa myymälässä Prahassa. Berislav Jurišić / Yle

Tällä hetkellä elintarvikeviranomainen on asettamassa myyntikieltoa Hamppumaalle, joka tuo maahan hollantilaisia kannabinoidipitoisia hamppumehutuotteita.

Vielä kesäkuussa Suomessa myytiin CBD:tä sisältävää kosmetiikkaa. Markkinoille tuli kosmetiikaksi rekisteröityjä vegaanisia CBD-öljyjä. Virallisesti ne on tarkoitettu iholle levitettäviksi, mutta niitä voi myös syödä.

Fimea alkoi kesällä arvioimaan kosmetiikkana markkinoille tuotuja tuotteita valmistekohtaisesti. Virasto päätyi useissa tapauksissa johtopäätökseen, että kyse on lääkkeistä, jotka on luvattomina poistettava markkinoilta.

Kosmetiikkaa valvovan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Terhi Tauriala-Rajala kertoo, että Suomessa kosmetiikkalainsäädäntöä ja lääkelainsäädäntöä ei voi soveltaa samaan valmisteeseen. Hänen mukaansa valmistetta arvioitaessa lääkelainsäädäntö syrjäyttää kosmetiikkalainsäädännön.

– Fimean tulkinta on tällä hetkellä se, että aina jos kosmeettisena valmisteena myytävä tuote sisältää kannabidiolia, niin se rinnastetaan reseptilääkkeeseen. Eli silloin kosmetiikkalainsäädäntöä ei sovelleta. Tätä kautta Tukesilla ei ole toimivaltaa tähän valmisteeseen, Tauriala-Rajala sanoo.

Hempaattisen hamppuöljy laitettiin myyntikieltoon

Turun elintarvikeviranomaiset tekivät syyskuun loppupuolella tarkastuksen Hempaattisen toimitiloihin. Janne Kruunari kertoo puhelimitse, että tarkastajilla oli poliisipartio mukanaan.

Kruunarin mukaan tarkastajat totesivat, että kannabinoideja sisältävät tuotteet ovat kiellettyjä ilman uuselintarvikelupaa ja kehottivat hakemaan kyseistä lupaa.

– Katsottiin paikat, keskusteltiin asioista ja todettiin, että takaisinveto suoritetaan öljyn osalta, Kruunari sanoo.

Hänen mukaansa Hempaattinen teki hamppuöljystä takaisivetoilmoituksen perjantaina. Myöhemmin viranomaiset tarkastavat, että tuotteita ei ole enää myynnissä.

Kruunari kertoo, että he aikovat muuttaa syötävän öljyn ihoöljyksi. Hempaattinen on jo tilannut tuotteelle uudet etiketit.

– Käyttötarkoitus vain muuttuu, kun meidän ravintolisää ei saa sisäisesti nauttia elintarvikkeena. Tämä ihoöljy on pelkästään sitä varten, että saadaan varastot tyhjennettyä. Jatkossa sitten katsotaan, mikä on tuoterepertuaari.

Pian Hempaattinen joutunee selvittämään toimintaansa lisää, sillä myös Fimea on kääntänyt katseensa kohti entistä Paattisten huoltokotia.

Viraston yliproviisori Kristiina Pellas kertoo, että Fimea on aloittanut valvontatoimet Hempaattiseen liittyen.

Pellaksen mukaan kasvirohdoksista valmistetuissa tuotteissa viranomaiset arvioivat aina sitä, miten paljon valmiste sisältää kannabidiolia, mitä kasvin osaa valmistuksessa on käytetty ja miten uute on valmistettu.

– Fimea tutkii myös muut rajapinnan lainsäädännöt. Selvitämme, olisiko tuote laillinen toisen lainsäädännön piirissä. Uutteet eivät ole sallittuja. Eli todennäköisimmin tuote on laiton, Pellas arvioi.

Fimean yliproviisori Kristiina Pellas. Markku Pitkänen / Yle

Hempaattisen perustajiin kuuluva Janne Kruunari sanoo, että hamppualan uranuurtajina he ovat valmiita painimaan viranomaisten kanssa tuotteiden laillisuudesta. Hän katsoo, että öljyn valmistus on sallittua uuselintarvikelainsäädännön perusteella.

– Kunhan saadaan markkinoille tavaraa, niin sen jälkeen voidaan neuvotella viranomaisten kanssa rajoista ja säännöistä, joita ei ole vielä määritelty. Se vaatii vähän tällaista kirittämistä, Kruunari sanoi elokuussa.

Viime talvena Kruunari sai maistaa esimakua viranomaistoiminnasta. Miehen mukaan poliisi epäili häntä huumausainerikoksesta ja teki kotietsinnän.

Kruunari sanoo, että hänellä oli hallussaan suuri määrä Finolan kuivattua kukkaa ja hartsia. Teollisuushampun hartsin voi esimerkiksi puristaa levyksi, joka muistuttaa ulkonäöltään laitonta hasista.

Rikosylikomisario Jari Riiali Lounais-Suomen poliisilaitokselta vahvistaa, että poliisi teki tammikuussa Pöytyällä kotietsinnän epäillyn huumausainerikoksen takia. Etsinnässä takavarikoitiin vähäinen määrä huumausaineeksi epäiltyä ainetta.

Riiali kertoo, että aineen THC-pitoisuus on laboratorion lausunnon mukaan kuitenkin jäänyt alle 0,2 prosentin, joten tutkinta päätettiin lopettaa ei rikosta -perusteella. Sen tarkemmin poliisi ei kommentoi tapausta.

