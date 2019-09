Jutta Urpilaisesta EU:n kumppanuuksista vastaava komissaari – Yle seuraa, katso suorana

Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen (sd.) on ehdolla EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavaksi komissaariksi. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo salkkujaosta Brysselissä parhaillaan.

Urpilainen oli itse toivonut talouteen ja ulkosuhteisiin liittyvää tehtävää. Hän ilmoitti olevansa kiinnostunut myös tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvästä salkusta.

Von der Leyenin ehdottamassa komissiossa on 13 naista ja 14 miestä. Urpilainen on Suomen ensimmäinen naiskomissaari.

Osa paikoista oli jaettu jo ennen julkistamista. EU-johtajat päättivät kesäkuussa, että ulkosuhteista vastaavaksi komissaariksi ehdotetaan espanjalaista Josep Borrellia.

Poliittisen tasapainon säilyttämiseksi komission varapuheenjohtajiksi nousevat demarien Frans Timmermans Alankomaista ja liberaalien Margrethe Vestager Tanskasta.

Timmermans vastaa ympäristöasioista ja erityisesti ilmastokysymyksistä. Vestager puolestaan vastaa digiasioista.

Von der Leyenin salkkulista on vasta ehdotus. Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä ehdokkaat. Kuulemistilaisuuksia pidetään valiokunnissa lähiviikkoina.

Kuulemiset eivät ole läpihuutojuttu. Esimerkiksi Unkarin ehdottama László Trócsányi on herättänyt jo ennakkoon vastustusta (siirryt toiseen palveluun) parlamentissa, sillä hän on ollut oikeusministerinä toteuttamassa pääministeri Viktór Orbánin uudistuksia, joiden takia nykyinen komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyitä Unkaria vastaan.

Tänään julkistettu kokoonpano on ensimmäinen, jossa Britannialla ei ole omaa komissaaria sitten vuoden 1973. Naisten osuus on historiallisen korkea. Nykyisessä Jean-Claude Junckerin johtamassa kokoonpanossa naisia on vain kahdeksan.

Myös Urpilaisen nimitys on uraauurtava, sillä Suomen aiemmat komissaarit ovat olleet miehiä liki neljännesvuosisadan kestäneen jäsenyyden ajan. Myös kaikki heidän kabinettipäällikkönsä ovat olleet miehiä.

Euroopan komissio on ainoa unionin kolmesta toimielimestä, jolla on valta tehdä lakiesityksiä. Se myös valvoo sitä, että jäsenmaat noudattavat sopimuksia, ja vie tarvittaessa rikkomukset EU-tuomioistuimen ratkaistaviksi.