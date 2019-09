Rahapelien uudistus vähentää haittoja oikeasti, sanovat asiantuntijat – se jättää kuitenkin auki neljä isoa kysymystä

Veikkauksen torstaina julkistama uudistus vähentää rahapelaamisen haittoja, sanovat asiantuntijat.

Veikkaus kertoi muun muassa vähentävänsä hajasijoitettujen eli esimerkiksi kaupoissa olevien peliautomaattien määrää 3 000:lla. Lisäksi kaikkiin peliautomaatteihin tulee pakollinen tunnistautuminen vuoteen 2022 mennessä.

Ylen haastattelemat ongelmapelaamisen asiantuntijat pitävät muutoksia oikeansuuntaisina. Veikkauksen torstainen tiedotustilaisuus jätti kuitenkin ilmaan monia isoja kysymyksiä.

1. Mitä Veikkaus tekee tunnistettujen pelaajien tiedoilla?

Veikkaus velvoitettiin ottamaan tunnistautuminen käyttöön hajasijoitetuissa peliautomaateissa jo viimeisimmässä arpajaislain uudistuksessa (siirryt toiseen palveluun). Pelisalit jäivät kuitenkin lakiuudistuksen ulkopuolelle.

Nyt pakollinen tunnistautuminen tuodaan Veikkauksen mukaan pahviarpoja lukuun ottamatta kaikkeen pelaamiseen, siis myös pelisaleihin. Tämä on haittojen vähentämisen näkökulmasta hyvä asia.

– Sillä on tosi iso merkitys. Aina kun pelataan anonyymisti, on hankala päästä kiinni siihen, onko pelaamisesta haittaa, sanoo Vertti Kiukas, joka on sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kattojärjestön Soste ry:n pääsihteeri.

– Ja pelaamisen haitoissa raha-automaatit ovat selkeästi ykkösenä ja toisena tulevat erilaiset nettipelit.

Pelkkä tunnistautuminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmapelaamista, muistuttaa johtava asiantuntija Saini Mustalampi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Olennaista on, miten tunnistautumisesta saatavaa tietoa käytetään pelaamisen hallintaan.

Yksikön päällikkö Inka Silvennoinen Peluurista puolestaan sanoo, että väärällä tavalla käytettynä tunnistautumisen tuottamasta tiedosta voi olla jopa haittaa. Kaikki tuntevat kriittisen keskustelun, jota käydään esimerkiksi sosiaalisen median yhtiöiden keräämästä datasta.

– Jos tunnistautumisen tuottama tieto valjastetaan markkinointiin, sillä voi olla jopa haitallisia seurauksia.

2. Tuleeko kaikkeen pelaamiseen raja – ja millainen?

Pelihallinnan työkaluista yksinkertaisin on raja. Tunnistautumisen seurauksena kaikkiin peliautomaatteihin tulee mahdollisuus rajoittaa pelaamista.

– Peliautomaatteihin on voinut käyttää rajattoman määrän rahaa, mikä on ollut erikoinen tilanne, THL:n Mustalampi sanoo.

Veikkaus ei vielä torstaina kertonut yksityiskohtia mahdollisista rajoituksista tai muistakaan uusista pelihallinnan välineistä. Yksi vaihtoehto on rajojen tuominen myös peliautomaatteihin, eli että niissä pelaamista rajoitettaisiin kuten Veikkauksen nettipeleissä nykyään. Ylen haastattelemat pelihaittojen asiantuntijat toivovat, että rajoista tehdään riittävän tiukat.

– Tällä hetkellä esimerkiksi Veikkauksen nopearytmisissä onnenpeleissä on netissä 2 000 euron kuukausikohtainen pakollinen tappioraja, mikä on pelimuotoon nähden aivan liian korkea, arvioi Peluurin Inka Silvennoinen.

3. Mitä markkinoinnin vähentäminen tarkoittaa?

Veikkaus kertoi torstaina myös vähentävänsä ja rajoittavansa rahapelien markkinointia. Poliisihallitus on puuttunut Veikkauksen mainontaan useasti. Kesällä kohua herättänyttä radiomainosta voi pitää yhtenä syynä siihen, miksi Veikkauksen vastuullisuudesta puhutaan juuri nyt niin paljon.

– Jään odottamaan, mitä markkinoinnin rajaus tarkoittaa käytännössä. Nyt markkinointi on ollut niin massiivista, että siltä ei ole kukaan voinut välttyä, sanoo Mustalampi.

Myös Peluurin Silvennoinen pitää hyvänä, että markkinointia vähennetään. Häntä kuitenkin jäi mietityttämään, miksi Veikkaus kertoi vähentämänsä markkinointia kolmanneksella verrattuna kolmen edellisen yhtiön aikaan.

– Minkä takia markkinointia ei arvioida suhteessa Veikkauksen nykyiseen mainontaan?

4. Miten ehkäistään ulkomaisten pelifirmojen tuomia haittoja?

Asiantuntijat huomauttavat, että torstaina julkistettu uudistus koskee vain Veikkauksen omaa toimintaa. Joissakin peleissä ulkomaalaisten peliyhtiöiden markkinaosuus on jo yli puolet.

– Niihin liittyy ei-toivottuja piirteitä, joita Suomessa ei ole. Ulkomaisen peliyhtiön sivuilla voi olla esimerkiksi linkki pikavippifirman sivuille, mikä on aivan epäeettistä, Soste ry:n Vertti Kiukas sanoo.

Tutkimusten mukaan ongelmapelaajat käyttävät aikaa sekä Veikkauksen että ulkomaisten peliyhtiöiden parissa. Peluurin Inka Silvennoisen mukaan ulkomaalaisten peliyhtiöiden osuus on ollut kasvussa.

– Ne ovat myös niitä, joissa ongelmapelaaminen tyypillisesti kärjistyy, hän sanoo.

Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo sanoi yhtiön tarvitsevan "todellisen yksinoikeuden", jotta se pystyisi "vastaamaan niihin odotuksiin, jotka siihen kohdistuu". Tämä herättää kysymyksen, onko Suomi puuttumassa ulkomaalaisten pelifirmojen toimintaan jollakin tavalla. Mistään tietystä toimenpiteestä ei ole kuitenkaan torstaina kerrottu.

