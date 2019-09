FT: Suurimpien pankkien investointitoiminnan tuotot sukelsivat alimmilleen 13 vuoteen

Maailman suurimpien pankkien tuotot investointipankkitoiminnasta sukelsivat alkuvuonna 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että kahdentoista Yhdysvaltain ja Euroopan suurimman pankkien tuotot olivat 68,4 miljardia euroa, mikä on suurin pudotus investointipankkitoiminnassa 13 vuoteen. Financial Times perustaa artikkelinsa Coalition analyysiyhtiön keräämiin tietoihin.

Investointipankkitoiminnan laajuus vaihtelee pankeittain, mutta se on tyypillisesti asiakkaiden arvopapereiden liikkellelaskua, arvopaperikauppaa ja yrityskauppojen rahoittamista.

Pankkisektoria Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat vaivanneet maailmantalouden hidastuva kasvu, erilaiset geopoliittiset jännitteet ja historiallisen alhainen korkotaso.

Yksittäiset isot pankit ovat raportoineet erityisen huonoista toisen neljänneksen tuotoista. Yhdysvaltalaisen Morgan Stanleyn tulos kiinteätuottoisista arvopapereista putosi alkuvuonna lähes viidenneksen. Saksalaisen Deutsche Bankin tuotot arvopaperimarkkinoilta romahtivat peräti 32 prosenttia.

Moni pankki on siksi ilmoittanut keskittyvänsä peruspankkitoimintaan investointituottojen kärsiessä. Samalla ne ovat kertoneet isoista henkilöstövähennyksistä.

Pitkään vaikeuksissa ollut Deutsche Bank vähentää noin joka viidenneksen henkilöstöstään vuoteen 2022 mennessä. Pankin palvelukseen jää 74 000 työntekijää. Työvoimaleikkauksilla se pyrkii vähentämään vuosittaisia kustannuksiaan kuudella miljardilla eurolla.

Pankki yrittää myös nostaa kannattavuuttaan supistamalla investointipankkitoimintaansa rajusti.

Taustalla pankkitappiota aiheuttanut finanssikriisi

Pankin vaikeuksien taustalla on muun muassa finanssikriisi runsas kymmenen vuotta sitten.

Vuonna 2016 Yhdysvallat asetti Deutsche Bankille noin 12,2 miljardin euron sakot pankin roolista subprime-asuntolainakriisissä, joka aloitti vuoden 2008 finanssikriisin. Pankkitoiminta olisi saattanut loppua, mutta pankki sai neuvoteltua sakkoja pienemmäksi ja maksettavaksi jäi lopulta 4,76 miljardin euron sakot

Euroopassa pankkiosakkeiden arvon laskeminen on aiheuttanut päänvaivaa päättäjille ja sijoittajille.

Sijoittajat ovat alkaneet myydä pankkiomistuksiaan erilaisten pelkojen takia, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan pankkien osakekurssit ovat laskeneet lähelle vuoden 2008 finanssikriisin tasoa. Lehti nostaa esille neljä keskeistä ongelmaa Euroopassa: Pankkiriippuvuuden, nollakorot, taantumapelot ja pankkien tehottomuuden.

Seuraavaksi seurataan kiinnostuneena Euroopan keskuspankin (EKP) ensi viikon torstain korkokokousta. Silloin kuullaan, aikooko keskuspankki laskea korkoja entisestään ja jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaa.

Euroopan keskuspankin johtoon nouseva ranskalainen Christine Lagarde on sanonut, että EKP:n elvyttävä linja jatkuu, joten kovin suurta muutosta väistyvän pääjohtajan, italialaisen Mario Draghin linjaan ei liene odotettavissa.