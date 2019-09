Camilla Alaspää on pian pienen tyttövauvan yksinhuoltajaäiti: "Olen koko ajan henkisesti valmistautunut siihen, että olen yksin"

Viimeisillään raskaana oleva Camilla Alaspää esittelee ihaillen äitinsä tekemiä pieniä villatöppösiä ja pipoa. Hempeä vaaleanpunainen väri paljastaa, että Alaspään odottama esikoinen on tyttö.

Syyskuun loppupuolella syntyvä lapsi on erittäin rakastettu, vaikkakaan ei suunniteltu. Alaspää odottaa lasta ilman kumppania.

Tuleva äitiys ei kuitenkaan pelota. Alaspäällä on hyvä tukiverkosto, johon kuuluvat perhe, työkaverit ja ystävät. Paras kaveri on lupautunut mukaan synnytykseen.

– Olin kahdeksannella viikolla raskaana, kun soitin hänelle ja sanoin, että sinä tulet mukaan synnytykseen. Hän oli puhelun aikaan itsekin raskaana ja nyt hänellä on puolen vuoden ikäinen lapsi. Hän pystyy antamaan vinkkejä, kun tietää, että mitä tapahtuu, Alaspää kertoo.

Aborttia 27-vuotias lapualainen ei harkinnut.

– En hetkeäkään.

Isoäidin kutomat töppäset ja pipo odottavat jo uutta tulokasta. Merja Siirilä / Yle

Ennakkoluuloja esiintyy vielä pienillä paikkakunnilla

Camilla Alaspää pelkäsi raskauden alkuvaiheessa ulkopuolisten arvostelua. Tästä syystä asiasta ei uskaltanut kertoa julkisesti. Kesäkuussa, kun raskaus oli jo yli puolen välin, hän kertoi vauvasta sosiaalisessa mediassa.

– Aloitin kirjoituksen, että en tiedä, miten aloittaisin tai miten kertoisin. Pelkäsin ihmisten tuomiota, kun ryhdyn yksinhuoltajaksi. Ihmiset ovat kuitenkin kertoneet minulle, että hattua pitää nostaa ja monesta ei tähän olisi. Kukaan ei ole sanonut minulle mitään negatiivista.

Ensimmäisellä neuvolakäynnilläkään Alaspää ei uskaltanut aluksi kertoa isän puuttuvan lapsen elämästä. Asiasta kertomisen jälkeen tulevalla äidillä on ollut todella rauhallinen olo.

– Neuvolan ammattilaiset ovat olleet koko ajan minun puolellani ja lähteneet muodostamaan minulle tukiverkkoa ulkomaailmasta. He ovat ohjanneet minulle kaikki mahdolliset avut. Olen tosi tyytyväinen, Alaspää kertoo.

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavoniuksen mukaan neuvolan terveydenhoitaja on avainasemassa äidin kohtaamisessa.

Terveydenhoitaja muun muassa kertoo äidille, onko paikkakunnalla yksinodottavien ryhmiä tai mistä löytyvät äiti-lapsi -kahvilat. Kuuntelee ja auttaa.

Yksinodottavien asema on liiton mukaan parantunut huomattavasti ja asia ei ole enää moraalinen kysymys. Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Kavonius vastaanottaa jäseniltä viestejä erityisesti pienemmiltä paikkakunnilta, joissa yksinodottajia kyseenalaistetaan.

– Tämä on kuitenkin harvinaista.

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on melko suuria maakuntakohtaisia eroja (siirryt toiseen palveluun). Vähiten yhden vanhemman lapsiperheitä oli vuonna 2017 juuri Pohjanmaan maakunnissa.

Camilla Alaspää ei ole kohdannut ennakkoluuloja yksinodottajana. Merja Siirilä / Yle

Odottajat pyritään kohtaamaan yksilöinä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lapset, nuoret ja perheet -yksikön tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulisen mukaan jokainen vanhempi pyritään kohtaamaan neuvolassa yksilönä.

Vastaanotolle voi tulla niin tulevan isovanhemman, kummin kuin ystävänkin kanssa.

– Vertaistuki on arvossaan. Jokainen vanhempi tarvitsee tässä elämänvaiheessa ulkopuolista tukea, Hakulinen kertoo.

Terveydenhoitajan koulutukseen kuuluu opintoja asiakkaan kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta, sekä perheiden monimuotoisuudesta, psykologiasta ja etiikasta. Vaikka vuorovaikutusta käsitellään koulutuksessa, on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen esimerkiksi valtakunnallisten neuvolapäivien kestoaiheita.

Neuvolassa pyritään kartoittamaan yksilöllisesti odottajan tuen tarve. Tarpeen mukaan lasta odottava ohjataan keskustelemaan psykologille tai vertaisryhmiin. Kotiin voidaan järjestää lapsen synnyttyä perhetyöntekijän apua tai lapsiperheiden kotipalvelua.

Hakulinen korostaa yhteisöllisyyttä ja tuen tärkeyttä.

– Omaa väsymystä ei tarvitse salata, vaan kannustamme puhumaan asioista avoimesti ja pyytämään apua. Yksin ei kannata jäädä huolineen. Yksikin hoivaa-antava, riittävän hyvä vanhempi riittää turvaamaan lapsen hyvän kasvun ja kehityksen.

Äiti tarvitse niin tukea raskausaikana kuin vauvan syntymänkin jälkeen AOP

Henkistä valmistautumista tulevaan

Camilla Alaspään odotusaika on sujunut alkuvaiheen pahoinvoinnin jälkeen ongelmitta. Hän antaa kiitosta läheisilleen, joille on voinut soittaa pitkiä, tuntejakin kestäviä puheluita. Aina on löytynyt joku, joka on auttanut.

– Joskus olen kyllä pohtinut, että viitsinkö tilittää yhdelle ihmiselle kaikkea, että kuormittuuko se liikaa. Onneksi kaveripiirini on kuitenkin laaja.

Vaikka Alaspää katsoo tavallisesti elämää pitkälle tulevaisuuteen, elää hän nyt vahvasti hetkessä. Vauva-arjesta yksinhuoltajana selviäminen ei häntä pelota.

– En ole voinut luoda itselleni mielikuvaa siitä, että "onneksi meitä on kaksi". Olen koko ajan henkisesti valmistautunut siihen, että olen yksin ja en näe tässä mitään, mitä pitäisi jännittää.

Ainut toive hänellä on, että ystävät, jotka ovat olleet läsnä raskausaikana, eivät häviä vauva-arjen koittaessa.

Alaspään vauvan elämästä ei tule rakkautta puuttumaan. Merja Siirilä / Yle

Rajoja, rakkautta ja tukea

Raskauden viimeiset päivät ovat kiireisiä. Camilla Alaspää muuttaa parhaillaan uuteen asuntoon ja päivät sujuvat pahvilaatikoita täyttäen ja purkaen. Kaikki on muutosta huolimatta valmista vauvaa varten.

Mikäli lapsi kysyy tulevaisuudessa isästään, ei Alaspää aio sitä salata.

– Sitten kun lapsi ymmärtää vähän enemmän ja pystyy käsittelemään asioita, aion kertoa, kuka hänen isänsä on.

Lapselleen Alaspää haluaa olla luotettava ja rakastava vanhempi, joka asettaa rajat.

– Haluaisin, että lapsi saisi hyvin samanlaisen lapsuuden kuin mitä itselläni on ollut. Pitää pyytää omaa isääni soittamaan kitaraa hänelle ja silittelemään hänen jalkojaan. Sellaista mukavaa yhdessäoloa.

