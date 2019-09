Anna Parviainen elää Tupperwarea myymällä – kotikutsuista tunnettu yhtiö on auttanut jo Nasaa, nyt se aikoo pelastaa maailman mikroaaltouunilla

Tamperelainen kotiäiti Anna Parviainen valvoi neljä vuotta sitten yöllä, kun nuorin lapsi oli hereillä. Kotoa olisi kiva päästä töihin, hän ajatteli. Toisaalta Parviainen ei halunnut laittaa vielä lapsia hoitoon.

Jostain syystä hänen mieleensä tuli muovituotteista tuttu Tupperware. Tuotteet olivat tuttuja lapsuudesta, ja tamperelaisnainen oli ollut jo pari kertaa kotikutsujen emäntä.

– Ajatus tuli kännykästä Googlea selaillessa. Kiinnostuin Tupperwaresta, Parviainen kertoo.

Nyt yrittäjä on toiminut päätyökseen neljä vuotta Tupperwaren konsulenttina ja tiiminvetäjänä. Tammikuussa Parviainen emännöi tavallisesti 30 kutsut. Keskimäärin vuodessa on 150–180 esittelyä. Lisäksi hän saa ansioita tiiminjohtajana. Takana on myös toistakymmentä palkintomatkaa ulkomaille.

– Kyllä tällä työllä elää ihan mukavasti. Olen tehnyt tätä elääkseni neljä vuotta, enkä ihan heti vaihtaisi.

Presidenttiehdokas, ministeri Elisabeth Rehn toi muoviset tuotteet 1960-luvulla Suomeen. Sen jälkeen moni konsulentti on saanut niistä elantonsa.

Muovista puhutaan ongelmana

Tupperwaresta ei voi puhua mainitsematta muovia. Anna Parviainen kertoo, että välillä joku aina nostaa kotikutsuilla esiin, eikö muovista pitäisi hankkiutua eroon.

– Niin kertakäyttötuotteista. Tupperware kestää käytössä kymmeniä vuosia ja näillä tuotteilla voi säästää ruokahävikkiä, Parviainen perustelee.

Samaan väitteeseen on törmännyt Tupperwaren maahantuoja, yrittäjä Eija Niemi.

– Muovista kysytään nyt enemmän kuin ennen, mikä on hyvä. Poisheitetty muovi on isoin ongelma. Valtamerissä on muovilauttoja ja se askarruttaa ihmisiä.

Mutta ei siellä valtameressä näy Tupperware-tuotteita, Niemi heittää.

Martat: Valitse vain elintarvikekäyttöön kuuluvaa muovia

Marttojen kehittämispäällikkö Salka Orivuori sanoo, että tärkein teko ympäristön kannalta on vähentää tavaroiden kulutusta riippumatta niiden materiaalista.

Muoviastioiden hyvä puoli on, että ne ovat kevyitä käsitellä ja ne kestävät kolhuja. Ongelmiakin on.

– Ne eivät kuitenkaan ole ikuisia, vaan muoviastioita voi haurastuttaa ja vahingoittaa esimerkiksi kuuma, kylmä, kulutus, terävät esineet, rasvaiset ja happamat ruoat - ja myös aika, Orivuori sanoo.

On tärkeää valita keittiöön vain elintarvikekäyttöön tarkoitettuja muoviastioita, ja tarkistaa, kestävätkö ne konepesun ja mikron. Lämpö voi edistää aineiden irtoamista muovista.

– Erityisesti kannattaa vaihtaa haurastuneet, naarmuuntuneet ja rikkinäiset muoviastiat uusiin. Vanhoja on vaikea saada puhtaaksi ja niistä voi irrota ainesosia ruokaan, Orivuori sanoo.

Tupperwaren mukaan sen tuotteissa ei käytetä pehmentimiä eli ftalaatteja, eikä BPA:ta.

Tuotteissa nyt myös metallia

Tupperware-astiat kehitti Earl Silas Tupper jo 1940-luvulla Amerikassa. Harva asia on enää niin kuin ennen.

Ensinnäkin Tupperware on nykyisin New Yorkin pörssissä noteerattu suoramarkkinointiyritys, jonka liikevaihto on lähes kaksi miljardia dollaria. Sillä on yli kolme miljoonaa konsulenttia lähes sadassa maassa.

Eija Niemi maistaa mikroaaltouunissa tehtyä kanakeittoa, joka syntyi kuvassa näkyvässä painekeittimessä. Anne Savin / Yle

Toiseksi Tupperware on nykyään paljon muutakin kuin muovia. Moni ei tiedä, että sen nykyisissä myyntihiteissä on metallia. Toisella voi grillata lihaa tai voileipiä mikroaaltouunissa, toinen kypsentää paineella mikroaaltouunissa.

Eija Niemi on tottunut epäilijöihin, niihin on kuulunut hänen miehensä ja hän itsekin.

– Painekeitin pystyy tekemään puolessa tunnissa karjalanpaistin, risoton, hernekeiton, riisipuuron, nyhtöpossua ja säästää energiaa, Eija Niemi kehuu.

Ruokaa mikroaaltouunissa

Miksi tämä on merkittävää? Mikroaaltouuni vie vähemmän energiaa kuin uuni. Lämmetessään uuni voi hyvinkin kuluttaa sähköä useamman kilowatin teholla. Mikron käyttäminen päivässä puolen tunnin vie Vattenfallin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tästä murto-osan.

– Nykyään halutaan terveellistä ruokaa, mutta sen pitäisi tulla yhä nopeammin. Mikroaaltouunissa ruuan valmistaminen on ympäristöystävällisin tapa, Eija Niemi sanoo.

Mutta onko se terveellistä? kysyy aina jokin kriitikko. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan mikroaaltouunit ovat turvallisia normaalissa käytössä.

Mikroaaltouunien toiminta perustuu voimakkaaseen sähkömagneettiseen säteilyyn, joka lämmittää ruoan. Suomessa mikroaaltouunien käyttäjille ei ole aiheutunut mikroaalloista johtuvia terveyshaittoja, Säteilyturvakeskus sanoo (siirryt toiseen palveluun).

Marttojen kehittämispäällikkö Salka Orivuori vahvistaa, että mikro on energiatehokkaampi ja sitä kannattaa suosia esimerkiksi ruoan lämmittämisessä, pienten annosten lämmittämisessä ja valmistamisessa.

– Toisaalta silloin kun uunin lämmittää, kannattaa hyödyntää esi- ja jälkilämpö ja mahdollisuuksien mukaan tehdä useampi uuniruoka kerralla, kun uuni kerran on lämmitetty, Orivuori neuvoo.

"En osaa myydä, en halua myydä"

Tuttava suositteli Eija Niemeä Tupperwaren konsulentiksi. Ensin hän tyrmäsi itse ehdotuksen.

– En osaa myydä, en halua myydä, hän ajatteli.

Kolmannen lapsen jälkeen hän soitti kuitenkin itse firmaan ja tarjoutui töihin.

– Minulla oli isot opintolainat, oli tehty talo ja tarvitsin ansioita. Samalla halusin olla lasten kanssa kouluikään asti.

Anne Savin / Yle

Nyt Niemen tukussa on sovittu jo lähes 500 esittelyä yhdeksi viikoksi. Tupperware on siitä harvinainen yritys, että pääosa myynnistä tulee kotikutsuilta, ei verkosta.

– Amerikassa Tupperware on ollut netissä monta vuotta, mutta myyntiä tulee vain muutamia prosentteja sitä kautta, Niemi tietää.

Vuosittain maailmassa on sen sijaan 12,5 miljoonat kotikutsut.

Vihreää kasvaa avaruudessa

Äkkiseltään luulisi, että konsulentit ovat iäkästä porukkaa. Anna Parviainen on kuitenkin vasta kolmikymppinen ja hän tietää useita 16-vuotiaita myyjiä.

Kutsuilla käy Parviaisen mukaan kaikenikäisiä ja myös miehiä. Pariskunnan ostopäätöksen tekee usein mies, sanoo Parviainen.

Viime aikoina Tupperware on auttanut myös Nasaa. Se on ollut kehittämässä systeemiä, jolla pystyy kasvattamaan vihreitä vihanneksia avaruudessa.

Nasa kertoi tekniikasta viime vuonna (siirryt toiseen palveluun). Siinä käytetään imukykyisiä mattoja, jotka hyödyntävät pintajännitystä ja kapillaari-ilmiötä. Näin vesi leviää tasaisesti ja siemenet itävät tasaisesti.

Uusin innovaatio on toisen yrityksen kanssa tehty elintarvikemuovi keräysmuovista.

Tupperwaren tuotteilla on elinikäinen takuu materiaali- ja valmistusvirheistä. Mutta voiko niitä kierrättää?

– Euroopassa takuuvaihdot palautuvat Tupperwaren tehtaille, jossa niistä valmistetaan esimerkiksi ikkunalastoja ja kukkaruukkuja. Suomessa määrät ovat sen verran pienempiä, että niitä ei ole järkevää kuljettaa tehtaille, Eija Niemi sanoo.

Hän ottaa tukussaan vastaan vanhoja tuotteita ja toimittaa ne jäteyhtiön jatkokäsittelyyn.

Ruokahävikki on iso ongelma

Eija Niemen yksi suurimmista intohimoista keskittyy ruokahävikin pienentämiseen.

Maailmanlaajuisesti kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy jätteeksi jopa kolmannes. Marttojen Salka Orivuori sanoo, että tällä määrällä voisi ruokkia jopa kaksi miljardia ihmistä.

Suomessa ruokahävikkiä syntyy vuosittain satoja miljoonia kiloja. Lähes kolmasosa hävikistä tulee kotitalouksista.

– Reilu viidennes kulutuksemme aiheuttamista ilmastopäästöistä aiheutuu ruoan tuotannosta. Kun ruoka päätyy hävikkiin tai jätteeksi, se tarkoittaa, että kaikki sen elinkaaren aikana syntyneet ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan, Orivuori sanoo.

Ruokahävikkiä voi vähentää monella tapaa.

– Mustuneet banaanit voi käyttää munakkaaseen, ruokaa voi tuunata ja pakastaa. Pelkästään jos vihannekset säilyvät jääkaapissa kauemmin, sillä on iso vaikutus, Niemi sanoo.

Anna Parviainen keittää joka aamu termoskannullisen kahvia. Se on lämmintä vielä iltapäivällä.

Mutta mitä seuraavaksi? Siihen ei Eija Niemenkään mielikuvitus riitä. Neljä vuotta kehitelty patentoitu juustokupu löi hänet jo ällikällä.

– Se on varmaan top secret, huippusalaista. Tupperwaren tuotekehityspaikat ovat tosi salaisia, koska teollisuusvakoilu on vahvaa. Ei mene kauan, kun tuotteistamme tulee kopioita.

Voit keskustella aiheesta 26.9.2019 kello 20. asti.