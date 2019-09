"Meitä ei voi enää pelotella" – Nuoret rynnivät Venäjää ravisteleviin protesteihin, opettajien painostuksesta huolimatta

MOSKOVA Vuosi 2018 lähestyy loppuaan. Venäläiset valmistautuvat jo vuoden tärkeimpään juhlaansa, uuteenvuoteen, mutta moskovalaisen koulun numero 712:n oppilaalla Fjodor Hudokormovilla on muuta ajateltavaa.

– Mitä laitonta olen tehnyt? Eikö 16-vuotias koululainen saa olla kiinnostunut politiikasta? hän kysyy pitkässä kirjoituksessaan viestipalvelu Telegramissa.

Hudokormovilla on takanaan raskas viikko. Hän on käynyt äitinsä kanssa poliisin puhuttelussa, jonne heidät oli kutsuttu koulun pyynnöstä.

Aiemmin luokanvalvoja oli läksyttänyt Hudokormovia luokan edessä. Opettaja oli saanut tietää, että oppilas oli osallistunut presidentti Vladimir Putinia vastustavan opposition toimintaan.

– Olet pettänyt minut ja koko kouluyhteisömme. Luokanvalvojana minä vastaan sinun poliittisista näkemyksistäsi, naisääni sanoo Hudokormovin tallentamalla nauhoitteella.

Juuri ennen vuodenvaihdetta Hudokormov tekee ratkaisevan päätöksen. Hän jakaa kokemuksensa sosiaalisessa mediassa, josta ne leviävät pian venäläisille uutissivustoille (siirryt toiseen palveluun).

Sukupolveni toimii niin, että maamme voi olla myös tulevaisuudessa ylpeä. opiskelija Fjodor Hudokormov

Vallanpitäjiä kritisoivia aktivisteja vastustetaan Venäjällä laajalla rintamalla. Kiinniottojen ja näytösluonteisten oikeusjuttujen ohella oppositiossa toimivia uhkaa vaikeudet työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Painostus ei kuitenkaan tuota aina tulosta, vaan se saattaa innostaa toimimaan entistä määrätietoisemmin.

Juuri näin kävi Hudokormoville.

Vuodenvaihteen jälkeen Fjodor Hudokormov jätti äitinsä vastustuksesta huolimatta kymmenennen luokan kesken. Koulusta tuleva painostus tuntui sietämättömältä.

Fjodor Hudokormov asuu äitinsä kanssa läntisessä Moskovassa sijaitsevassa lähiössä. Grigori Vorobjov / Yle

Nyt kahdeksan kuukauden takaiset tapahtumat tuntuvat jo kaukaisilta.

Nuori mies on juuri aloittanut videokuvaukseen ja -leikkaukseen keskittyvät opinnot moskovalaisessa ammattiopistossa. Hän tuntee kasvaneensa valtavasti koulussa tapahtuneen välikohtauksen myötä.

– Koulussa he tuskin enää muistavat minua tai jos muistavat, niin kyse on aivan toisesta ihmisestä. Olin heille kuin harmaa hiirulainen, mutta nyt minulla on toinen elämä, Hudokormov sanoo.

Hudokormov istuu pienen huoneensa sängyllä Moskovan länsiosassa sijaitsevassa vehreässä lähiössä. Äiti on lähtenyt ulos kävelylle, koska ei halua häiritä poikansa haastattelua.

Venäjän riippumaton media on uutisoinut kymmenistä Fjodor Hudokormovin kaltaisista tapauksista, joissa eritasoisissa oppilaitoksissa on painostettu opposition toiminnasta kiinnostuneita koululaisia ja opiskelijoita.

Vladivostokissa 16-vuotiasta oppilasta uhattiin (siirryt toiseen palveluun) koulusta erottamisella, kun hän piti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia kannattavaa rintamerkkiä. Brjanskin alueella poliisi tuli hakemaan koululaista (siirryt toiseen palveluun) mukaansa kesken oppitunnin, koska tämä aikoi osallistua opposition mielenilmaukseen.

Luokanvalvojana minä vastaan sinun poliittisista näkemyksistäsi. moskovalaisen koulun numero 712 opettaja

Joskus kyse on yksittäisen opettajan tai rehtorin asenteesta. Toisinaan taustalla voi olla suora, ylemmältä tasolta tullut ohjeistus.

Opettajien Utšitel-ammattijärjestön toinen puheenjohtaja Vsevolod Luhovitski arvioi verkkojulkaisu Republicille (siirryt toiseen palveluun), että moskovalaiskouluissa opetusviranomaiset eivät juuri kontrolloi oppilaiden ideologista kasvatusta. Joissakin toisissa Venäjän kaupungeissa johto on taas hänen mukaansa hyvin kiinnostunut kouluopetuksen poliittisesta puolesta.

Fjodor Hudokormov työskentelee Moskovassa 17. elokuuta pidetyssä mielenosoituksessa. Naisen kyltissä vaaditaan Venäjän ilmaisun- ja kokoontumisvapauden takaavan perustuslain rikkojia vastuuseen. Grigori Vorobjov / Yle

Aikaisemmin Fjodor Hudokormov osoitti mieltä ja kommentoi opposition toimintaa YouTubessa. Nyt hän käy mielenilmauksissa, koska tekee niissä videokuvauskeikkoja Kremlistä riippumattomalle Sota.Vision-verkkojulkaisulle.

Hudokormov on siirtynyt aktivismista journalismin suuntaan osin perheensä toiveesta.

– Ennen kävin osoittamassa mieltä, mutta äitini oli sitä vastaan. Nyt olen löytänyt tasapainon, sillä myös mielenosoituksista kertominen hyödyttää protestiliikettä. Tämä käy minulle paremmin kuin iskulauseiden huutaminen ja plakaattien heiluttelu, hän sanoo.

Aiemmin kotona riideltiin jatkuvasti mielenosoituksista ja niihin osallistumisesta.

Hudokormov innostui kaksi vuotta sitten oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruptiotutkimusten (siirryt toiseen palveluun) myötä presidentti Putinia vastustavan opposition toiminnasta. Samoihin aikoihin monet muutkin moskovalaisnuoret ilmestyivät korruptiota vastustaviin mielenosoituksiin. Uutiskuvissa alkoi toistua, kuinka poliisit retuuttivat kovakouraisesti nuorimmillaan alle 15-vuotiaita mielenosoittajia.

Jelena Matjušina, 43, ei halunnut nähdä poikaansa näissä kuvissa.

– Ensinnäkin, koska hän on ainoa lapseni. Nykyään en tuomitse, mutta en myöskään tue näitä ihmisiä. On paljon perheitä, joissa jokainen tekee vakaumuksensa mukaan niin kuin haluaa, Matjušina sanoo punniten tarkkaan oikeita sanoja.

Jelena Matjušina pelkää, että opposition toimintaan ajautuminen voi uhata hänen poikansa tulevaisuutta. Grigori Vorobjov / Yle

Vaikka Hudokormov ei käy enää osoittamassa mieltä, Matjušina on silti joka kerta huolissaan tietäessään poikansa olevan mielenosoittajien keskellä. Poliisi on ottanut kovakouraisesti kiinni myös toimittajia. Lisäksi on aina mahdollisuus sille, että tilanne riistäytyy käsistä ja tapahtuu jotain vielä vakavampaa.

Pitkään kukkakuvioiseen mekkoon pukeutunut Matjušina istuu kotinsa lähettyvillä sijaitsevassa puistossa Setunjoen varrella. Lähellä on myös koulu, jossa hän toimii alaluokkien luokanopettajana.

Äidin katse on täynnä lempeyttä, kun hän vilkaisee poikaansa. Samalla Matjušina vaikuttaa hieman hermostuneelta.

Hän tietää, että oppositioaktivistiksi leimautumisella on kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkiksi moniin valtion virkoihin ei välttämättä ole enää pääsyä.

Jelena Matjušina ei poikansa tavoin ole kiinnostunut poliittisesta vaikuttamisesta, vaan toimii mieluummin perheen piirissä. Grigori Vorobjov / Yle

Etelä-Venäjältä perheensä kanssa Moskovaan muuttaneen Matjušinan mielestä nykynuoriso eroaa paljon aiemmasta, siksi että se on kasvanut olosuhteissa, joissa oman mielipiteen esille tuominen on ollut mahdollista. Tämä on kasvattanut nuorten rohkeutta lähteä kaduille.

Matjušinalla itsellään ei ole tarvetta tai halua osallistua poliittiseen toimintaan. Hän pitää politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita liian monimutkaisina, jotta voisi muodostaa niihin perusteltua kantaa.

– Siksi olen valinnut roolin olla hyvä äiti ja rakastava puoliso, Matjušina nyökkää.

Opiskelijat kokoontuivat 30. elokuuta Saharov-keskukseen keskustelemaan poliittisesta aktivismista. Grigori Vorobjov / Yle

Löysiä t-paitoja, ovaalin muotoisia silmälaseja ja näennäisen huolettomia hiustyylejä.

Ihmisoikeustyöstä tunnetun moskovalaisen Saharov-keskuksen lattia on pakkautunut täyteen vieri vieressä istuvia parikymppisiä korkeakouluopiskelijoita. Kaikesta näkyy, että tänne on kokoontunut elokuun viimeisenä perjantai-iltana itseään tiedostavina pitäviä nuoria aikuisia.

– On täysin selvää, että nyt koko opiskelijayhteisön huomio on kiinnittynyt pidätettyihin opiskelijoihin, sanoo yleisön edessä seisova Mitja Porotikov Community-opiskelijajärjestöstä.

Hän viittaa kolmeen moskovalaisopiskelijaan. Heitä on tutkittu rikosnimikkeellä, jolla voi tuomita vuosikausiksi vankeuteen. Nuoret osallistuivat demokratiaa vaativaan, luvattomaan mielenosoitukseen.

Saharov-keskuksessa jaettiin lehtisiä tutkintavankeudessa olleesta opiskelija Daniil Kononista, joka vapautettiin myöhemmin.

Seinälle on ripustettu t-paitoja, joissa vaaditaan poliittisten vankien vapauttamista. Niiden tuotto menee pidätettyjen asianajajakuluihin ja ruokalähetyksiin. Alun perin opiskelijat olivat järjestämässä tukimielenosoitusta, mutta viranomaisten eivät antaneet sille lupaa.

Paikalla opiskelijajärjestöjen keskustelutilaisuuteen poliittisesta aktivismista on saapunut myös Fjodor Hudokormov. Hän on kuvannut viime aikoina lähes kaikissa Moskovassa järjestetyissä mielenosoituksissa ja monissa muissa opposition tilaisuuksissa.

Hudokormovin kameran linssille heijastuu kuva sirosta naisesta, joka puhuu nopeasti ja itsevarmasti.

Moskovan talouskorkeakoulussa kulttuurintutkimusta opiskeleva Maša Bezverhaja, 20, uskoo poliisien rajujen otteiden ja epäoikeudenmukaisina koettujen oikeustoimien kasvattaneen entisestään opiskelijoiden protestimielialaa.

Maša Bezverhajan mielestä viranomaisten kovat otteet ovat nostaneet entisestään opiskelijoiden protestihenkeä. Grigori Vorobjov / Yle

Bezverhaja toimittaa opiskelijamedia DOXA:a, joka on ottanut aktiivisesti kantaa mielenosoituksissa kiinniotettujen puolesta.

– Joskus minulla on hieman vainoharhainen olo, mutta en voi myöskään olla tekemättä mitään. Se ei tuntuisi oikealta, Bezverhaja sanoo kysyttäessä, pelkääkö hän osallistua mielenosoituksiin.

Heinä-elokuun aikana poliisi otti kiinni liki kolme tuhatta rauhallisesti käyttäytynyttä mielenosoittajaa, osin hyvin kovakouraisesti. Valtaosa kiinniotetuista oli opiskelijoita ja moni alaikäisiä koululaisia.

Poliisi on partioinut kesästä lähtien entistä näkyvämmin Moskovan keskustassa.

Nyt nuorten tukemien opiskelijatovereiden rikossyytteistä on suurimmaksi osaksi luovuttu, mutta joitakin toisia mielenosoittajia on jo tuomittu vuosiksi vankeuteen.

Moni Saharov-keskukseen kokoontuneista opiskelijanuorista pitää ankaria tuomioita kohtuuttomina ja oikeusjuttuja näytöksinä, joiden tarkoituksena on pelotella ihmiset pois mielenosoituksista.

– Nyt aikuiseksi on tullut sukupolvi, joka on vapaa Neuvostoliiton jälkeisestä syndroomasta, eikä näe elämää pelkkänä yhtenä jatkumona. Siksi meitä ei voi enää pelotella vanhojen aikojen tapaan rikostuomioilla, joiden jälkeen koko elämä olisi hukattu, Bezverhaja sanoo.

Mielenosoitukset ja muu opposition toiminta kiinnostavat moskovalaisia korkeakouluopiskelijoita. Grigori Vorobjov / Yle

Pelottelua silti tapahtuu ja myös korkeakoulujen suunnalta.

Moskovan humanistisen valtionyliopiston rehtori Aleksandr Bezborodov uhkasi elokuun alussa (siirryt toiseen palveluun) opiskelijoita erottamisella, jos he osallistuvat luvattomiin mielenosoituksiin. Samanlainen varoitus kuultiin myös Moskovan pedagogisesta valtionyliopistosta.

Aikuiseksi on tullut sukupolvi, joka on vapaa Neuvostoliiton jälkeisestä syndroomasta. opiskelija Maša Bezverhaja

Maša Bezverhajan opinahjossa, Moskovan talouskorkeakoulussa oppilaiden poliittiseen aktiivisuuteen ei ole juuri puututtu.

Kyseinen eliittiyliopisto tunnetaan yhtenä Venäjän vapaamielisimpänä yliopistona, mutta myös sen ympärillä on viime aikoina kohuttu (siirryt toiseen palveluun). Moni sanoo, että talouskorkeakoulua on ryhdytty puhdistamaan liian oppositiomielisistä opettajista.

Moskovan talouskorkeakoulussa opiskeleva Maša Bezverhaja kertoo, että tunnelma on kiristinyt myös hänen yliopistossaan. Grigori Vorobjov / Yle

– Aiemmin uskoin, että meidän korkeakoulussa voi toimia täysin vapaasti, mutta nyt olen tajunnut, ettei asia olekaan aivan niin, kesäloman jälkeen opintojen pariin palannut Bezverhaja muotoilee.

Venäjällä on uutisoitu viime vuosina paljon siitä, kuinka korkeakouluissa on varoiteltu opiskelijoita opposition vaaroista. Monissa yliopistoissa on esimerkiksi pidetty pakollisia luentoja, joissa oppositiojohtaja Navalnyia on syytetty Yhdysvaltain ulkoministeriön vakoojaksi (siirryt toiseen palveluun) tai häntä on verrattu Hitleriin (siirryt toiseen palveluun).

Oppilaitosten kampanjoista huolimatta nuorten kiinnostus opposition toimintaan ei näytä vähentyneen.

Illan edetessä opiskelijajoukko harvenee moskovalaisessa Saharov-keskuksessa, ja luennot vaihtuvat performanssi- ja musiikkiesityksiin. Lakkipäinen mies säestää itseään kitaralla ja julistaa solidaarisuuden olevan ikuinen voima.

Moskovassa marssittiin 31. elokuuta poliittista vainoa vastaan . Grigori Vorobjov / Yle

Kesä 2019 tullaan muistamaan Moskovassa poikkeuksellisena sen mielenosoitusten vuoksi. Tavallisesti kesäkuukausiksi hiljentyvässä suurkaupungissa nähtiin viime kesän aikana suurinta opposition liikehdintää seitsemään vuoteen.

Demokratiaa puolustavat ja viranomaisten itsevaltaisia toimia vastustavat mielenosoitukset saivat alkunsa heinäkuussa, kun oppositioehdokkaiden pääsy tänään sunnuntaina pidettäviin Moskovan paikallisvaaleihin evättiin.

Liikehdintää edelsi kesäkuussa toimittajan mielivaltaista pidätystä vastustanut protesti. Poliisi yritti lavastaa verkkojulkaisu Meduzan toimittajan Ivan Golunovin huumerikoksesta, kun hän tutki virkamiesten korruptiota. Sitten koko venäläismedia ja kansalaisyhteiskunta nousivat rajusti puolustamaan toimittajaa – ja hänet yllättäen vapautettiin.

Tapaus valoi uskoa myös Fjodor Hudokormoviin, joka unelmoi itsekin toimittajan ammatista. Poliisin poikkeuksellinen perääntyminen osoitti, että mielenilmauksilla voi todella vaikuttaa asioihin Venäjällä.

Fjodor Hudokormov kuvaa Ljubov Sobolia 31. elokuuta järjestetyssä mielenosoituksessa. Sobol on yksi niistä opposition ehdokkaista, joita ei päästetty mukaan Moskovan paikallisvaaleihin. Grigori Vorobjov / Yle

Kesän aikana mielenosoitusten etujoukkoihin on siirtynyt Hudokormovin sukupolvi.

Se on elänyt koko elämänsä Putinin jo 20 vuotta kestäneellä valtakaudella, joka on muuttunut ajan myötä entistä itsevaltaisemmaksi. Nämä nuoret unelmoivat demokraattisesta ja kansalaisoikeuksia kunnioittavasta Venäjästä.

Hudokormov ei usko, että muutokset ovat nopeita, mutta ne ovat silti väistämättömiä. Hän on surullinen, että nyky-Venäjän ainoa ylpeydenaihe tuntuu olevan natsi-Saksan kaataminen lähes 70 vuotta sitten.

Hudokormov haluaisi olla ylpeä isänmaastaan myös oman aikansa ansioista.

– Sukupolveni toimii niin, että maamme voi olla myös tulevaisuudessa ylpeä, hän sanoo vakavana.

