Peliautomaattien karsinta voi johtaa jopa pienten kauppojen sulkemiseen, sanoo kaupan alan etujärjestö

Retu Liikanen / Yle

Peliautomaattien karsinta saattaa johtaa jopa pienten ruokakauppojen ja kioskien sulkeutumiseen, ennakoi Päivittäistavarakauppa ry.

Edunvalvojajärjestön toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo, että peliautomaateista saatavalla tuotolla on suuri merkitys pienille ruokakaupoille ja kioskeille.

– Jos vähennys toteutuu, sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus. Se tarkoittaa, että joka kuudes automaatti tulee poistumaan, Luoto toteaa.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) piti torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin, että kaupoissa ja kioskeissa sijaitsevien peliautomaattien määrää vähennetään 3 000:lla automaatilla.

Veikkauksella on nyt noin 21 500 rahapeliautomaattia, joista asiamiesten myyntipaikoissa sijaitsee noin 18 500.

Veikkaus on kertonut aiemmin, että kauppoihin on sijoitettu 7 600 pelikonetta. Seuraavaksi eniten niitä on ravintoloissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Syrjäseutujen ja lähiöiden kaupat ja kioskit vaarassa

Luodon mukaan automaateilla on kaikkein suurin taloudellinen merkitys pienille ruokakaupoille ja kioskeille.

– Monen kohdalla kyse saattaa olla siitä, loppuuko kyseinen kauppa kokonaan, Luoto toteaa.

Ruokakauppa tai kioski saa myyntipalkkiota keskimäärin 4 500 euroa vuodessa yhtä automaattia kohden. Palkkio on nettotuotosta 17 prosenttia. Keskimääräisestä tuotosta on kerrottu ainakin Taloussanomien uutisessa (siirryt toiseen palveluun).

– Pienillä ruokakaupoilla esimerkiksi on todella vaikea löytää uutta myytävää, josta saa katetta ja jolla voi maksaa kuluja. Automaatin poistuminen tulee olemaan tiukka paikka monelle kaupalle, Luoto kommentoi.

Päivittäistavarakauppa toivookin, että automaatteja poistettaessa vältettäisiin niiden vähentämistä pienistä ruokakaupoista ja kioskeista.

– Pieniä ruokakauppoja on jo poistunut paljon syrjäseuduilta ja jopa lähiöistä, näillä alueilla kaupan palveluiden saatavuus voi entisestään heikentyä.

Luoto pitää nyt ilmoitettuja aikeita automaattien poistosta turhan hätäisenä toimenpiteenä. Pelihaittoja on jo aiemmin päätetty suitsia laittamalla automaatit tunnistautumisen taakse. Pakollinen tunnistautuminen tulee automaatteihin vuoteen 2022 mennessä.

