HS-gallup: Kulmuni on kansan parissa niukasti Kaikkosta suositumpi

Tuoreen HS-gallupin mukaan Katri Kulmuni on kansan keskuudessa hieman Antti Kaikkosta suositumpi Keskustan puheenjohtajaksi.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni on suomalaisten keskuudessa niukasti puolustusministeri Antti Kaikkosta suositumpi ehdokas keskustan uudeksi puheenjohtajaksi, kertoo tuore Helsingin Sanomien gallup (siirryt toiseen palveluun).

Kulmunia parhaana vaihtoehtona puolueen johtoon pitää 25 prosenttia kyselyn vastaajista. Kaikkonen saa 21 prosentin kannatuksen.

Hieman vajaa puolet kyselyyn osallistuneista ei kuitenkaan osannut nimetä suosikkiaan puheenjohtajavaalissa.

Kulmuni on suositumpi maaseutumaisissa kunnissa ja kaupunkimaisissa kunnissa tilanne on puolestaan hyvin niukalti Kaikkosen eduksi. Pääkaupunkiseudulla Kulmuni on kuitenkin Kaikkosta suositumpi.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajansa Kouvolassa järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa tulevana lauantaina 7. syyskuuta.

