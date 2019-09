Olkiluoto 3 on lähes valmis, mutta uskooko kukaan? – "Moni ajattelee, että ydinvoimalan rakentaminen on kuin saunan sisäkaton panelointia"

Olkiluodon kolmosreaktorin piti valmistua 10 vuotta sitten, mutta toistaiseksi laitos on tuottanut lähinnä uutisia viivästyksistä.

Tämä ei lannista Teollisuuden Voiman edustajia varsinkaan nyt, kun loppusuora häämöttää. Uusimman tiedon mukaan polttoaineen lataus Olkiluoto 3:een alkaa tammikuussa 2020.

Sähköä laitos alkaa tuottaa huhtikuussa.

Kansan suussa Olkiluodon valmistumisen lykkääntyminen on jo kauan sitten alkanut maistua vitsiltä. TVO:n viestintäpäällikölle Pasi Tuohimaalle irvailu sosiaalisessa mediassa on varsin tuttua.

– Eihän se kivaa ole, mutta ei se nyt satuta. Saarella tiedetään, että projekti etenee ja loppu lähenee.

Tuohimaan mukaan viivästykset ovat myös lyhentyneet viime aikoina. TVO kertoi viimeksi heinäkuussa, että tuotannon käynnistymistä pitää odotella puoli vuotta lisää.

– Se hiukan ihmetyttää, että moni ajattelee, että ydinvoimalan rakentaminen on kuin saunan sisäkaton panelointia, Tuohimaa kärjistää ja muistuttaa ison koneiston vaatimista turvallisuustestauksista.

Viivästyksistä tiedottaminen on Tuohimaan mielestä hyvin helppoa. Koska TVO:n omistajissa on pörssiyhtiöitä, kaikki tiedot aikataulunmuutoksista on annettava heti julki.

Omat velvoitteensa tiedottamiseen tuo sekin, että TVO:n sähkö menee pohjoismaiseen sähkömarkkinaan.

TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola esittelee Olkiluodon ydinvoimalan ratkaisuja. Jari Pelkonen / Yle

Yhtiö ei sure imagoaan

Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaan mielestä ydinvoima on ilmastokeskustelun ansiosta hyväksytympää kuin pitkään aikaan. Myös yhtiön maine on hänen mielestään kunnossa.

– Kun tulemme (sähkö)verkkoon, positiivinen uutisointi puhdistaa vanhoja myöhästymisiä aika tavalla.

TVO:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juha Poikola vahvistaa, että yhtiön mainetta on mitattu eikä mitään ongelmia ole.

– Erityisesti maailmalla on mukava liikkua, kun olemme ainoa paikka, jossa on myös loppusijoitusratkaisu olemassa. Suomi on positiivinen esimerkki eikä viivästyminen tule ensimmäisenä vastaan.

Osa asukkaista epäilee yhä aikataulua

Eurajokelaisia on kymmenen vuoden odottelun jälkeen vaikea vakuuttaa siitä, että laitos viimeinkin valmistuu.

Eurajoella mökkeilevän Matti Niittymäen mukaan Olkiluodon kolmosreaktorin viivästyminen on paikkakunnan kestopuheenaihe. Hän itse haluaa pysytellä optimistisena. Karri Laihonen / Yle

– Koko projektin tilanne on jotain naurettavan ja koomisen välimaastosta, sanoo kesäasukas Matti Niittymäki.

– Taitaa olla maailman historian kallein rakennus. Historiaan peilaten ei pitäisi uskoa, että on valmis ensi vuonna. Mutta haluan olla optimisti ja uskoa siihen.

Yle Svenska uutisoi viime vuonna, että Olkiluoto 3 on maailman toiseksi kallein rakennus.

– Olen positiivinen ihminen ja uskon, että ensi vuonna Olkiluoto 3 tuottaa sähköä, uskoo eurajokelainen Teija Rantala. Karri Laihonen / Yle

Eurajoella asuva Sirpa Kallioniemi uskoo, että uusi reaktori alkaa suoltaa sähköä valtakunnanverkkoon joskus vuonna 2030. Karri Laihonen / Yle

Eurajokelainen Sirpa Kallioniemi ei usko, että laitos tuottaa ensi kesänä sähköä.

– Sitä on niin monta vuotta rakennettu, että se on jo vanha kohta. Ehkä se kymmenen vuoden päästä tuottaa sähköä. Vähän epäilen, onko se edes ajanmukainen enää.

Pauli Olkinuora on melkein yhtä epäileväinen.

– Jos meillä telakalla olisi laivatilaus kymmenen vuotta myöhässä, emme kehtaisi sitä edes luovuttaa, Olkinuora sanoo.

Pauli Olkinuora ei luota siihen, että uusi voimala hänen kotikunnassaan valmistuisi ensi vuonna. – Tyhmältä tuntuu koko juttu. Karri Laihonen / Yle

Alun perin Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori piti ottaa käyttöön vuonna 2009. Reaktorin rakentaminen alkoi Eurajoella vuonna 2005.

