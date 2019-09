Vaatteisiin voi liittyä monia tarinoita – Virpi kuuli John Lennonin murhasta Beatles-bändipaita päällään

Virpi Honkonen kuuli John Lennonin murhasta Beatles-paita päällään. Tässä kuvassa paita-aarre on nuorimman tyttären Sara Honkosen käytössä.

Jonna Geagea tuli Puoli seitsemän vieraaksi torstaina 5.9. päällään isoäidin vanha leninki. Kyseinen vaate on ollut isoäidillä rantamekkona ja on hyvin tärkeä Geagealle.

Jonna Geagea kertoi korjailevansa isoäitinsä vanhaa mekkoa aina silloin tällöin ja haluaa pitää huolta vaateaarteestaan jatkossakin. Susanna Laine

Geagean leningin innoittamana pyysimme myös katsojilta kuvia heidän vaateaarteistaan. Tässä pieni otos saamistamme kuvista ja tarinoista vaatteiden takana.

Marjo Kasari

Marjo Kasarin kiinalainen qipao

Tämä vaateaarre on noin 40 vuotta vanha. Kiinalaisen qipao-asun silloiselta poikaystävältään saanut Marjo kertoi mekon olevan aitoa kiinalaista silkkiä. Päälle se ei kuitenkaan kuulemma enää mene.

Tuija Ruokokoski-Lehtinen

Tuija Ruokokoski-Lehtisen festaritakki

Takki on ostettu vuonna 1983 ja maksoi silloin 900 markkaa. Takki on säämiskää ja on Tuijan mukaan kokenut monet festarit.

Sirpa Sironen-Hänninen

Sirpa Sironen-Hännisen äidiltä peritty juhlamekko

Vaateaarteet periytyvät usein vanhemmalta lapselle. Tässä Sirpan äidin juhlamekko 70-luvulta.

Marja-Leena Lähteenmäki

Marja-Leena Lähteenmäen kreppileninki

Jotkut vaateaarteet eivät ole jatkuvassa käytössä, vaikka tärkeitä ovatkin. Marja-Leenan mekko on parinkymmenen vuoden takaa ja ollut käytössä muun muassa kirpparimuotinäytöksessä.

Johanna Forsander

Johanna Forsanderin veljen vanha verryttelytakki

Johanna kertoo käyttävänsä veljensä vanhaa verkkaritakkia vain erityistilanteissa.

Eija Timonen

Eija Timosen äidin ompelema villasekoitemekko 50-luvun alusta

Hyvälaatuiset vaateaarteet siirtyvät usein seuraavienkin sukupolvien käyttöön. Tämä yli 60 vuotta vanha mekko on Eijan mukaan edelleen loistavassa kunnossa ja suomalaista käsityötä parhaimmillaan. Muutama vuosi sitten leninki oli Eijan tyttären yllä tämän rippijuhlissa.

Tarja Laitinen

Tarja Laitisen äidin hääpuku

Tarja vaalii äitinsä vanhaa hääpukua 50-luvulta.

Esa Hyvärinen

Esa Hyvärisen sadetakki 60-luvulta

Esa kehuu sadetakkiaan, joka on valmistettu 1960-luvun alussa ja on Esan mukaan kunnoltaan edelleen kuin uusi ja yhä aktiivisessa käytössä.