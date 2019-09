Afganistanissa tunnustellaan rauhaa väkivallan varjossa – Taliban-liike kiihdyttää iskujaan

Taliban-liike on viikon aikana hyökännyt kolmeen eri maakuntapääkaupunkiin.

Afganistanissa Taliban-liikkeen ja turvallisuusjoukkojen väliset taistelut näyttävät kiihtyneen samaan aikaan, kun Yhdysvallat ja Taliban-liike jatkavat kahdenvälisiä keskustelujaan. Tavoitteena on avata tie yhdysvaltalaisjoukkojen vetäytymiselle ja Afganistanin hallituksen ja Taliban-liikkeen välisille rauhanneuvotteluille.

Alkuviikosta Yhdysvaltain Afganistanin erikoislähettiläs Zalmay Khalilzad sanoi, että Yhdysvallat ja Taliban-liike ovat periatteessa saavuttaneet neuvotteluratkaisun. Khalizad on kuitenkin palannut Qatariin ilmeisesti uusia neuvotteluja varten.

Yhdysvallat on halunnut Taliban-liikkeeltä takeet siitä, että Afganistanista ei enää voi tulla Yhdysvaltoja uhkaavien ääriliikkeiden tukikohta.

Talibanin iskut jatkuvat täydellä voimalla

Viime viikkoina väkivalta on jatkunut kiihkeänä Afganistanissa, vaikka toiveena on, että myös hallituksen ja Taliban-liikeen rauhanneuvottelut käynnistyisivät pian. Taliban-liike hyökkäsi perjantaina Farahin maakunnan samannimiseen maakuntapääkaupunkiin. Tämä oli jo kolmas samanlainen hyökkäys viikon sisällä.

Maanantaina Kabulissa tehtiin itsemurhaisku (siirryt toiseen palveluun), jossa kuoli ainakin 16 ihmistä. Torstaina sattui uusi isku, jossa kuoli 12 ihmistä. Väkivallan keskellä Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on vakuuttanut, että hän ei lähde mahdollisiin rauhanneuvotteluihin heikosta neuvottleuasemasta. Presidentin mukaan Taliban-liike on osa Afganistanin todellisuutta, mutta afganistanilaisten tulisi päättää maan suunnasta vapailla vaaleilla.

Nykyinen sota alkoi vuonna 2001

Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin syksyllä 2001 kansainvälisen liittouman tukemana. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen Yhdysvallat päätteli nopeasti, että Taliban-liikkeen suojelema terroriverkosto Al-Qaida oli syyllinen.

Yhdysvalloilla on noin 14 000 sotilasta Afganistanissa ja presidentti Donald Trumpin hallinnon tavoitteena on vetää sotilaat pois asteittain. Vetäytymisen tarkoista yksityskohdista ei ole tietoja. On arvioitu, (siirryt toiseen palveluun) että kaikkien joukkojen kotiuttaminen kestäisi vajaat puolitoista vuotta.

Lähteet: AFP, AP