Suomen suurin tehdas palkkaa ja lomauttaa autonrakentajia – "Ulkomailta tulleille tilanne on outo"

Uudenkaupungin autotehtaalle on tarvittu tuhansia uusia työntekijöitä viime vuosina. Nyt viilentävä suihku kuumaan kasvuun valuu niskaan.

Valmet Automotive ilmoitti elokuun lopulla aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on lomauttaa henkilöstöä enintään 90 päiväksi.

Tuotannon vähentämistarpeen syistä ei ole sen tarkemmin kerrottu julkisuuteen.

Tehtaasta on tullut Suomen suurin ja sen henkilöstön määrän kasvu on ollut historian nopeinta. Edes Nokian parhaiden vuosien kasvutahti ei yllä tähän.

– Vuodesta 2013 alkaen Valmet Automotiven henkilöstömäärä on viisinkertaistunut ja meitä on nyt noin 4500, sanoo Valmet Automotive valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Miten se keikahti näin päin?

Yt-neuvotteluista yllättynyt Metalli 268:n puheenjohtaja Jouni Varjonen ihmettelee, kuinka autojen kysyntä voi näin nopeasti keikahtaa. Ensin ilmoitetaan uuden väen tarpeesta ja pari kuukautta myöhemmin alkavatkin lomautusneuvottelut.

– Pidemmän aikaa tehtaalla olleet työntekijät ottavat tämän ihan rauhallisesti, mutta ulkomailta tulleille tilanne on outo, Varjonen sanoo.

– Heille on selitettävä, ettei tämä tarkoita työn loppumista, vaan kyse on väliaikaisesta tilanteesta. Monen lähtömaassa ei tunneta lomautusvaihtoehtoa ollenkaan, Jouni Varjonen sanoo.

Myös Pasi Rannus on havainnut tilanteen aiheuttaneen ainakin jonkin verran hämmennystä tehtaalla.

– Ilmoitus yt-neuvotteluiden alkamisesta on herättänyt kysymyksiä, joihin me olemme vastanneet aktiivisella sisäisellä tiedottamisella. Tilanne tehtaalla on rauhallinen ja odottava, sillä neuvottelut eivät johda irtisanomisiin ja ne koskevat tilapäisesti lyhyttä aikaa.

Pasi Rannus on ylpeä autotehtaan menestyksestä. Jari Hakkarainen / Yle

Tekeminen vähentyy 260 henkilötyövuoden verran.

– Me vähennämme loppuvuoden tuotantoa suunnitelmallisesti, tästä syntyy tilapäinen vajaatyöllisyystilanne. Tässä vaiheessa emme lähde kommentoimaan sitä, millä tavoin vähennystarve toteutetaan, Pasi Rannus sanoo.

Yt-prosessi on minimissään kahden viikon mittainen, eli neuvottelut jatkuvat ainakin syyskuun 13. päivään. Sen jälkeen tiedetään, kuinka moni joutuu ja milloin palkattomalle pakkolomalle.

– Me odotamme palaavamme suunnitellulle tasolle tammikuussa 2020, Pasi Rannus vakuuttaa.

Tavoiteltu taso tarkoittaa yli 100 000 auton valmistusta vuodessa. Myös kuluvasta vuodesta on tulossa ennätysvuosi.

Valmet Automotive tekee eri merkkisiä autoja sopimuksesta. Tärkeä käänne tehtaan kasvulle oli Mercedes-Benzien tuotannon aloittaminen vuonna 2013.

– Uusia tuotteita emme kommentoi, mutta Valmet Automotive tulee olemaan Suomessa ja Uudessakaupungissa seuraavat 50 vuotta, Pasi Rannus lupaa.

Kaupunginjohtaja luottaa tehtaan kasvuun

Elokuun 30. päivänä Uudenkaupungin kaupunginjohtajan Atso Vainion puhelin soi.

– Sain tehtaan johdolta puhelun, jossa he kertoivat tilanteesta. Yhdessä totesimme, kuinka hyvät mahdollisuudet on siihen, että lomautuksista päästään nopeasti ylös.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio iloitsee Uudenkaupungin vilkastumisesta. Jari Hakkarainen / Yle

– He toimivat syklisellä toimialalla, jossa on nousuvaiheita ja välillä vaikeimpia aikoja. Siksi tuntuu hyvältä, että he aloittavat samaan aikaan suuret uudet rekrytoinnit. Se tuo meille lisää valoa jatkon kannalta, Atso Vainio sanoo.

– Kaupungin käsitys on se, että tehtaan liiketoiminta on tällä hetkellä lupaavaa, näkymät ovat ehkä paremmat kuin koskaan.

Kaupunki investoi ja palvelut lisääntyvät

Tehtaan huippunopea kasvu näkyy Uudessakaupungissa päivittäisenä vilkastumisena. Palvelut ovat lisääntyneet ja esimerkiksi kauppojen aukioloaikoja on pidennetty tehtaan rytmiin sopiviksi.

Tehtaalla on työvuoroja kuutena päivänä viikossa. Osa kaupoista on auki aamuvarhaisesta puolenyön tuntumaan.

Kauppojen aukioloissa on otettu huomioon autotehtaan työajat. Keskellä päivääkin riittää asiakkaita parkkialueen täydeltä. Jari Hakkarainen / Yle

Autotehtaan imussa Uusikaupunki rakentaa kouluja ja päiväkotia. Uusi uima- ja monitoimihalli on kaupungin historian suurin investointi.

Asuntopulaa helpottamaan rakenteilla on kuusi uutta kerrostaloa.

– Kaupungista on tullut vilkkaampi. Tuntuu itsestäkin oikein mukavalta, kun on välillä ruuhkaa ja joutuu jonottamaan, kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.

