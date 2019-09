Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan: Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen kisa ratkeaa Kouvolan puoluekokouksessa

Keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan. Loppusuoralle saakka tasaisena jatkunut kisa Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen välillä ratkeaa vasta puoluekokouksen äänestyksessä myöhään iltapäivällä.

Kouvolan jäähallissa kokoontuva ylimääräinen puoluekokous valitsee keskustan uuden puheenjohtajan Juha Sipilän kesken jättämälle kaudelle eli kesäkuun 2020 varsinaiseen puoluekokoukseen saakka.

Seuraamme uuden puheenjohtajan valintaa aamupäivästä alkaen nettilähetyksissä ja kerromme päivän tapahtumista hetki erillisessä artikkelissa noin klo 10.15 alkaen.

Tästä linkistä pääset katsomaan ehdokkaiden viimeisen vaalitentin noin klo 10.25 alkaen.

Ehdokkaat kampanjoivat vielä Kouvolassa

Kouvolaan odotetaan lähes kahtatuhatta puoluekokousedustajaa, joista monet tekevät lopullisen äänestyspäätöksensä vasta tänään puoluekokouspaikalla viimeisten kokouspuheiden jälkeen.

Kulmuni ja Kaikkonen ovat aamupäivällä puoluekokousväen tentissä. Iltapäivällä ehdokkaat pitävät omat puoluekokouspuheensa.

Ehdokkaiden tämän päivän esiintymisillä arvioidaan olevan ratkaisevaa vaikutusta ehdokastaan vielä miettivien äänestyspäätökseen.

Puoluekokouksen keskustelussa jo suosikkinsa valinneet puoluekokousedustajat kehuvat omaa ehdokastaan ja saattavat myös tölviä kilpailevaa ehdokasta ja hänen tukijoukkojaan.

Kulmunin arvioidaan saavan enemmän tukea Pohjois-Suomesta ja Kaikkosen vahvimmat kannatusalueet löytyvät eteläisestä Suomesta.

Kaikkosen tukijat uskovat suosikkinsa vetoavan myös Etelä-Suomen kaupunkien äänestäjiin. Kulmunin kannattajat nojaavat maakuntiin ja aluepolitiikan vahvistamiseen.

Arvokonservatiivit ovat ryhmittyneet Kulmunin taakse, ja Kaikkonen on keskustaliberaalien suosikki.

Kulmuni ja Kaikkonen ovat saaneet nimekkäitä tukijoita.

Kolme vuotta keskustan varapuheenjohtajana toimineen Kulmunin tueksi ovat ilmoittautuneet muun muassa keskustakonkarit Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen, Timo Kalli, Sirkka-Liisa Anttila ja Tytti Isohookana-Asunmaa.

Myös ensimmäisen kauden kansanedustaja Joonas Könttä Jyväskylästä liputtaa Kulmunin puolesta.

– Keskusta on aina vaikeissa paikoissa katsonut tulevaisuuteen ja minusta Katri on tulevaisuusvalinta. Hän on moderni, erittäin osaava ja hyvin keskustalainen valinta. Minusta hän vetoaa myös uudenlaisiin ihmisiin ja uskon, että hän on nyt oikea tulevaisuusvalinta puolueelle, Joonas Könttä perustelee valintaansa.

Keskustan eduskuntaryhmää vuosina 2016–19 johtaneen Kaikkosen tukijoita ovat muun muassa Annika Saarikko, Anu Vehviläinen, Elsi Katainen, Anneli Jäätteenmäki ja Eeva Kuuskoski.

Myös uusi kansanedustaja Hanna Huttunen Outokummusta tukee Kaikkosen valintaa.

– Tunnen molemmat henkilöt, sekä Katrin että Antin, puoluehallituksesta ja työvaliokunnasta, ja he ovat nyt työkavereitani eduskunnassa. Keskusta tarvitsee johtajan, joka osaa johtaa meidän hyvällä tavalla rosoista kenttää, ja Antilla on kyky johtaa, Hanna Huttunen kertoo.

Tukijoista eniten vaikutusta on ehkä Saarikon asettumisella Kaikkosen puolelle. Perhelomalla toisen lapsensa syntymää pian odottava Saarikko olisi ollut ennakkosuosikki Sipilän seuraajaksi, jos hän olisi asettunut ehdolle.

Saarikon suunnitelmissa on palata ensi kesänä tiede- ja kulttuuriministeriksi. Jos uusi puheenjohtaja ei näytä saavan keskustan kannatusta nousuun ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja, niin Saarikolla voisi olla tilausta keskustan johtoon kesän 2022 puoluekokouksessa.

Sipilän jäähyväispuhe avaa puoluekokouksen

Puoluekokouksessa on äänessä myös väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä, joka veti nopeat johtopäätöksensä kevään eduskuntavaalien murskatappion jälkeen.

Sipilä olisi halunnut jatkaa vielä toisen pääministerikauden, mutta äänestäjien tuomio oli tyly.

Kevään 2015 eduskuntavaaleihin verrattuna keskusta kadotti Sipilän pääministerikaudella yli 200 000 äänestäjää ja menetti 18 kansanedustajan paikkaa. Keskustan ääniosuus romahti 13,8 prosenttiin ja puolue putosi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.

Eduskuntavaalien jälkeen keskustan kannatus on painunut edelleen alaspäin. Syyskuun alussa julkaistussa Ylen kyselyssä keskustan kannatus putosi 11,6 prosenttiin, joten Kouvolassa valittavalla uudella puoluejohtajalla on edessään vaikea sarka keskustan suosion palauttamisessa.

Keskustan tulevan suunnan ensimmäinen, iso mittari on kevään 2021 kuntavaaleissa.

Keskustan Juha Sipilän johdolla keväällä 2017 saavuttama 17,5 prosentin kuntavaalitulos maistui puoluejohdolle silloin tappiolta, mutta uudelle keskustajohtajalle se taitaa tuntua kaukaiselta haaveelta.

Lue myös:

Keskustan puheenjohtajavaalin ehdokkaiden takana kuplii linjariita – Kouvolassa äänestetään tulevaisuuden lisäksi myös menneestä Sipilän kaudesta

Annika Saarikko: "En aio asettua puheenjohtajaehdokkaaksi Vantaan puoluekokouksessa 2020"

Keskustaa on vaivannut puhumattomuuden kulttuuri, sanoo puheenjohtajaksi pyrkivä Katri Kulmuni – "Meidän pitäisi luoda ihmisille toivoa"

Keskustan johtoon pyrkivä Antti Kaikkonen julistautuu tolkun vihreäksi: Keskikentän mies vierastaa poliittisia äärisuuntia