Britanniassa oikeuden ratkaisu: päätös parlamentin istuntotauosta on laillinen

Parlamentti on lähdössä yli neljän viikon istuntotauolle kesken kiihkeimmän brexit-väännön.

Lontoossa hovioikeutta vastaava tuomioistuin on päättänyt, että konservatiivipääministeri Boris Johnsonin päätös lähettää parlamentti pitkälle istuntotauolle ensi viikolla on laillinen. Tuomioistuin hylkäsi valituksen, jonka mukaan ratkaisu oli pääministerin valta-aseman väärinkäyttöä.

Pääministeri Johnsonia on syytetty vallankaappauksesta, jonka tavoitteena on ajaa läpi Britannian EU-ero syrjäyttämällä parlamentti päätöksenteosta. Tällä viikolla lomalta palannut parlamentti on kuitenkin hyväksynyt lakiesityksen sopimuksettoman eron estämisestä.

Johnson tavoittelee vieläkin eroa lokakuun lopussa

Laki velvoittaisi Britannian hallituksen hakemaan Euroopan unionilta lykkäystä lokakuun lopun takarajaan, jolloin Britannian on määrä erota EU:sta. Pääministeri Boris Johnsoni on ajanut eroa lokakuun lopussa, joko sopimuksella tai ilman.

Oikeusprosessin käynnistänyt brexitiä vastustava yrittäjä Gina Miller ilmoitti, että hän valittaa seuraavaksi Britannian korkeimpaan oikeuteen. Korkeimman oikeuden odotetaan käsittelevän asiaa 17. syyskuuta, jolloin parlamentti ilmeisesti on jo tauolla.

Lähteet: AP, Reuters