Viinan kanssa läträämistä ja kaiken anteeksi antavaa rakkautta – Elokuva Kari Tapiosta on kaunistelematon tarina sinivalkoisesta äänestä

Taas.

Eikö näitä artisti juo ja laulaa -elokuvia ole jo tarpeeksi? Niitäkin, jossa petetään vaimoa ja anotaan anteeksi.

Ajatus saattaa vilahtaa mielessä nähtyään elokuvan Olen suomalainen. (siirryt toiseen palveluun)

Elokuvan ohjaaja Aleksi Mäkelä on osannut varautua, että sanomista saattaa tulla.

– Varsinkin näitä miestaiteilijoita on kuvattu paljon viime aikoina. Mutta tämä ei ole mikään patsaselokuva, vaan halusimme mennä iholle, niin lähelle kuin pystyimme, Mäkelä sanoo.

Viina vei Klabbia

Jos toiveena on kuulla potpuri iskelmäkuninkaan suosikkikappaleista, niin luultavasti pettyy.

Perjantaina ensi-iltaan tuleva Olen suomalainen on rehellinen tarina Kari Tapani Jalkasesta, lempinimeltään Klabbi.

Ohjaaja uskoo, että artisti Kari Tapion suosion takana oli aitous ja rehellisyys. Siksi hänestä ei elokuvassakaan haluttu antaa liian siloteltua kuvaa.

– Lähdettiin siitä, ettei kaunistella asioita, koska alkoholi oli Kari Tapion elämässä aika läsnä koko ajan kuten monen muunkin taiteilijan elämässä, Aleksi Mäkelä muistuttaa.

Elokuvan Olen suomalainen ensi-ilta on 13.9. Se on kuvaus Kari Tapion (Matti Ristinen) ja Pia-vaimon (Tiina Lymi) elämästä. Solar Films / Jaana Rannikko

Kun Pia-vaimon on aika lähteä synnyttämään pariskunnan ensimmäistä lasta, makaa tuleva isä sammuneena kylpyammeessa eikä hänestä ole kuskiksi sairaalaan.

Kari Tapio ryyppää, pyytää vaimoltaan toilailujaan anteeksi, anteeksi ja vielä kerran anteeksi.

Ja saa anteeksi.

– Elokuvaa tehdessä minusta oli kiinnostavaa pohtia rakkautta ja läheisyyttä ja sitä, miten paljon annetaan anteeksi, Kari Tapiota näyttelevä Matti Ristinen sanoo.

Mäkelä: "On omakohtaista kokemusta"

Kaiken se rakkaus kestääkin.

Hotellihuoneessa tyhjenee baarikaappi, laulaja mongertaa lavalla kunnes jalat pettävät alta ja kolmen pojan isä "unohtaa" lapsensa yksin hotelliin.

Aleksi Mäkelä ei ole koskaan tavannut Kari Tapiota, mutta elokuvaa tehdessä hän kertoo kuunnelleensa laulajan musiikkia yötä päivää. Jani Saikko / Yle

Aleksi Mäkelä sanoo suoraan, että hän tietää, mistä elokuvassa kertoo.

– Koen olevani taiteilija itsekin ja alkoholi on tullut tutuksi. Oli helppoa kertoa sitä tarinaa, koska on omakohtaistakin kokemusta.

Näyttelijä Matti Ristinen toivoo, että elokuva olisi keskustelunavaus alkoholismista.

"Alkoholismi on edelleen iso häpeä ja tabu." Matti Ristinen

– Alkoholismi on edelleen meille suomalaisille iso häpeä ja tabu, josta ei ole pystytty keskustelemaan. Edellisen kerran varmaan silloin kun virtahepo tuli olohuoneeseen, Ristinen sanoo.

Hän viittaa Tommy Hellstenin suosittuun Virtahepo olohuoneessa -kirjaan, joka ilmestyi vuonna 1991.

Ristinen muistuttaa, että tänä päivänä artistit elävät huomattavasti kurinalaisempaa elämää kuin 1970-luvulla.

– Elokuvassa tulee esille myös artistin yksinäisyys. Olet viikkotolkulla pois kotoa. Kierrät hotellihuoneesta toiseen. Siinä pitää olla kova palo tehdä sitä hommaa.

Jos meinaa menestyä, on pysyttävä kunnossa.

– Väittäisin, että tänä päivänä ajat ovat toiset. Luojan kiitos.

Näyttelijä Matti Ristisen mielestä koska Kari Tapio oli rehellinen mies, olisi ollut vääryys tehdä hänestä toisenlainen elokuva. Jani Saikko / Yle

Avioliiton pituinen elokuva

Tiina Lymi näyttelee elokuvassa Kari Tapion vaimoa, joka uran alkutaipaleesta lähtien jaksaa uskoa miehensä menestykseen ja kannustaa tätä uskomaan siihen itsekin.

Aleksi Mäkelän mukaan elokuvan nimeksi ei voinut tulla Kari Tapio, koska vaimon rooli oli artistin elämässä niin suuri.

– Elokuva on avioliiton pituinen. Se on Karin ja Pian avioliitto-rakkaustarina. Vaikka taiteilija edellä mennään, elokuvassa on kaksi päähenkilöä.

Matti Ristinen joutui lihottamaan itseään artistin roolia varten. Hän halusi tehdä katsojille tunnistettavan Kari Tapion. Solar Films / Jaana Rannikko

Laululle loppu suosion huipulla

Todisteena Kari Tapion suosiosta ovat hänen saamansa 21 kultalevyä, kahdeksan platinalevyä ja yksi tuplaplatina.

Laulaja myös palkittiin Iskelmä-Finlandialla sekä valittiin Emma-gaalassa kahdesti vuoden parhaaksi miesartistiksi.

– Hänellä oli ääni, jota ei muut pysty jäljittelemään ja sitten myös heikkouksia. Kari oli rakastettu artisti juuri vahvuuksiensa, ei heikkouksiensa takia, Matti Ristinen toteaa.

Kari Tapio Oikea nimi Kari Jalkanen, lempinimi Klabbi.

Syntynyt Suonenjoella v. 1945. Menehtyi sairauskohtaukseen 2010.

Sai uransa aikana 21 kultalevyä, 8 platinalevyä ja yhden tuplaplatinan.

Iskelmä-Finlandia ja kahdesti paras miesartisti-palkinto.

Tunnetaan mm. kappaleista Olen suomalainen, Myrskyn jälkeen, Juna kulkee

Kari Tapio kuoli sairauskohtaukseen vuonna 2010.

Aleksi Mäkelästä artistissa on mielenkiintoista se, että suosio tuli vasta myöhemmällä iällä.

– Megasuosio tuli viisikymppisenä. Lähtö tuli oikeastaan uran huipulla, mikä on tietyllä tavalla aika kaunista. Mutta tietysti se tuli liian aikaisin.

– Aina.