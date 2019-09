Norjassa on kuollut yli 20 koiraa tuntemattomaan tautiin – Ruokavirastolta ja Kennelliitolta varoituksia Suomeenkin

Kennelliiton mukaan Norjassa ilmenneeseen koiria tappavaan tautiin on syytä suhtautua vakavasti. Kuvituskuva.

Kennelliiton mukaan Norjassa ilmenneeseen koiria tappavaan tautiin on syytä suhtautua vakavasti. Kuvituskuva. Yle/Sini Sovijärvi

Koiranomistajia varoitetaan Norjassa ilmenneestä tappavasta koirataudista. Norjassa yli 20 koiraa on viime päivinä menehtynyt sairauteen, jonka alkuperä on vielä hämärän peitossa.

Suomessa Ruokavirasto suosittelee varovaisuutta (siirryt toiseen palveluun)koiranomistajille, kertoo ylitarkastaja Virva Valle.

– Suosittelemme välttämään matkustamista Norjaan, mutta jos koiranomistajan on mentävä Norjaan, koira kannattaa jättää kotiin.

Varovaisuutta on hyvä noudattaa myös, jos on palaamassa Norjasta koiransa kanssa.

– Jos joku on nyt Norjassa ja tulossa Suomeen, kannattaa tarkistaa paikallinen tilanne. Esimerkiksi paikalliselta eläinlääkäriltä voi varmistaa, onko alueella ollut tautitapauksia.

Tilannetta pidetään vakavana

Norjan Kennelliitto on perunut kaikki koiratapahtumat toistaiseksi. Myös Suomen Kennelliitto on asettanut norjalaiskoirille osallistumiskiellon (siirryt toiseen palveluun) ainakin tulevan viikonlopun ajaksi. Ruotsissa kielto on asetettu viikoksi.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen pitää tilannetta vakavana. Liitto varautuu tekemään jatkosuunnitelmia viimeistään maanantaina, ehkä jo aiemminkin, mikäli Norjasta saatavat tiedot sitä edellyttävä.

– Varovaisia meidän pitää olla, sillä yksikin tapaus voi aiheuttaa ikävän ongelman. Ei voi sanoa, että tässä liioitellaan, vakavan asian kanssa tässä ollaan tekemisissä.

Taudista on vielä vähän tietoa

Norjassa sairastuneet koirat kärsivät verisestä ripulista sekä oksentelemisesta ja niiden yleiskunto heikkenee nopeasti. Sairastumisia on todettu eniten Oslon seudulla, mutta myös muualla maassa.

Täyttä varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, liittyvätkö koirien kuolemat toisiinsa tai onko kyseessä tarttuva tauti.

Norjan eläinlääkintäinstituutti on saanut tutkittavakseen kolme kuollutta koiraa, joista otetuista näytteistä saadaan tulokset lähipäivinä.

Ruokavirasto tiedottaa tarvittaessa Norjan tutkimustuloksista ja niiden vaikutuksista Suomeen. Myös Suomen Kennelliitto arvioi tilannetta uudelleen heti lisätietoja saatuaan.

