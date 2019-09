Laittomia nuotioita, vapaana juoksevia koiria, metelöintiä... Saako sikailusta sakkoja? Yle lähti erätarkastajien matkassa kansallispuistoon

– Vastarannalla on koira – onko sillä hihnaa? Erätarkastaja Tommi Suonpää kiikaroi.

Nuuksion kävijämäärä on kymmenessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut –ja kasvu on kovaa muuallakin. Se näkyy häiriöinä.

Loiskis.

Näin lentävät laittoman nuotiopaikan kivet espoolaiseen erämaajärveen.

Olemme lähteneet Metsähallituksen tarkastuspartion matkassa Nuuksion Kansallispuistoon – tempauksen nimi on Retkiratsia.

– Kävijöiden määrä on kasvanut viime aikoina paljon. Samalla myös häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt ja sääntöjen tunteminen huonontunut, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen sanoo.

Kyse on luvattomista nuotioista, vapaana juoksevia koirista, roskaamisesta ja yöaikaan tapahtuvasta metelöinnistä. Ratsiaa edeltävänä viikonvaihteena metsässä oli Neuvosen mukaan ollut melkoiset festarit.

– Me olemme täällä nyt kävelemässä ja katsomassa, miten retkeily sujuu.

Useimmilla retkeily näyttää sujuvan erinomaisesti. Näille Neuvonen jakaa vapaalippuja Suomen luontokeskus Haltiaan.

Ratsiasta puhuminen ei kuitenkaan ole pelkkä vitsi.

Retkiratsiaa suorittava partio purkaa vanhoja tulisijoja matkan varrelta. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Erätarkastajalla on poliisin valtuudet

Tutkimuspartiossa on mukana kaksi Metsähallituksen erätarkastajaa. Heikki Taipaleella ja Tommi Suonpäällä on näissä metsissä poliisin valtuudet.

Jos vastaan tulee laittomuuksia, miesten repuista löytyy tietokoneet ja tulostimet sakkolappujen tulostamista varten.

– Enemmän tämä kuitenkin on retkeilyn sääntöjen kertausta – ja puuttumista siihen, että laittomat nuotiopaikat siivotaan pois. Jos siitä on yhteisymmärrys, asia voi jäädä huomautuksen varaan, Suonpää sanoo.

– Mutta jos kyse on vaaratilanteista esimerkiksi metsäpalovaroituksen aikaan, niin silloin puututaan jämäkämmin.

Se, joka sytyttää laittoman nuotion metsäpalovaroituksen aikaan, saa päiväsakkoja.

– Ja sen päälle tulevat vielä mahdolliset vahingonkorvaukset.

Tällä kertaa metsä on märkä. Ensimmäinen luvaton nuotio löytyy kuitenkin jo Haukkalammen rannalta.

Entiset poliisit, Tommi Suonpää ja Heikki Taipale, partioivat tänään Metsähallituksen mailla. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Tässä oli jo nuotiopaikka...

– Mitäs te ylipäätään tiedätte retkeilystä? Tämä ei ole nuotiopaikka.

Olemme on yhyttäneet illan ensimmäiset tulentekijät. Erätarkastaja Suonpää on entinen poliisi, jonka äänessä on auktoriteettia.

Kolme kaverusta Helsingin Kalliosta viettää viikonloppua Nuuksiossa. Mukana on eväitä, olutta ja lasipullossa jotain väkevämpääkin. Nuotio on kuitenkin sytytetty väärään paikkaan.

Miehet tunnustavat rikkomuksensa auliisti.

– Tässä oli kyllä kivet valmiiksi. Ja tuolla toisella nuotiolla on sellainen meteli, että me ei haluttu mennä sinne, yksi heistä toteaa toimittajalle.

Kallion kolmikko lupaa parantaa tapansa. Suonpää ja Taipale tarkistavat tulentekijän henkilöllisyystodistuksen ja antavat kirjallisen varoituksen.

– Ja mitäs jos sinä pääsytyttäjä pistät nyt jätkät kantamaan vettä ja sammutatte tämän, Taipale sanoo.

Se ei ollut pyyntö. Hetken kuluttua nuotiosta nousee höyrypilvi.

Sammui. Nuotiota ei saa sytyttää muualle kuin viralliselle nuotiopaikalle – ja metsäpalovaroituksen aikaan vain kotoksiin joissa on tulisija ja hormi. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Ennen puoltayötä Nuuksiosta on löytynyt kuusi laitonta nuotiota ja useita aiempia nuotiopaikkoja.

Yhdysvaltalaiselle telttailijalle ilmoitetaan, että leiriytyminen on sallittua vain telttailualueilla ja hämmästynyttä drone-lennättäjää käsketään pakkaamaan lennokkinsa.

– Lennättämiseen pitää pyytää lupa, jotta se ei häiritse esimerkiksi kaakkureiden pesintää, Neuvonen sanoo.

Kun ottaa huomioon, että lauantaipäivä oli sateinen, väkeä on liikkeellä yllättävän paljon.

Yhä enemmän retkeilijöitä

Ovatko suomalaiset välinpitämättömämpiä kuin aikaisemmin – vai täysin erkaantuneita luonnosta? Toisaalta on syytä huomata, että metsässä liikkuu enemmän suomalaisia kuin ennen.

Espoolaisessa kansallispuistossa kulkijoita on lähes kymmenen kertaa enemmän kuin 1990-luvulla – ja kuten alla olevat kaaviot kertovat, suunta sama myös muissa Suomen puistoissa.

Metsähallitus, Harri Vähäkangas / Yle

Metsähallituksella on yhteensä 40 kansallispuistoa. Niiden vuosittainen kävijämäärä on kasvanut kymmenessä vuodessa vajaasta kahdesta miljoonasta yli kolmeen miljoonaan henkilöön.

Joukkoon on tullut viisi uutta puistoa, mutta myös vanhat kansallispuistot houkuttavat entistä enemmän vierailijoita.

Metsähallitus, Harri Vähäkangas / Yle

Lisää ratsioita luvassa

Aivan oikea paikka. Filippiiniläisnuoret saivat palkkioksi vapaaliput luontokeskukseen. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Useimmat retkiratsian haaviin jääneet vaikuttavat aidon yllättyneiltä siitä, että joku kiertää ja valvoo kansallispuistoja. Se ei ole ihme, kovin usein ei esimerkiksi erätarkastajia tule metsäpoluilla vastaan.

– Meitä on koko Suomessa yksitoista kappaletta, ja meidän vastuualueemme on yksitoista miljoonaa hehtaaria. Miljoona hehtaaria per mies. Siinä riittää valvottavaa, Heikki Taipale sanoo.

Neuvonen uskoo, ettei tämänkertainen ratsia jäänyt viimeiseksi.

– Nyt selvitellään, olisiko meillä mahdollisuutta jalkautua tänne puistoon usemmin. Sellaiselle on selkeästi tarvetta ja sitä myös retkeilijät toivoisivat.

– Retkiratsiasta on saatu paljon positiivista palautetta, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Neuvonen sanoo. Yle

Suomen suosituimmat kansallispuistot

Suomessa on 40 kansallispuistoa. Vuonna 2018 niissä kävi yhteensä 3,2 miljoonaa vierailijaa.

Puistojen paikallistaloudellinen vaikutus oli yhteensä 211,5 miljoonaa euroa.

Voit järjestää taulukkoa nimen, kävijämäärän tai taloudellisen vaikutuksen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Taulukkoa ladataan

Puistojen nimet lyhennetty, virallinen nimi genetiivimuodossa. Esim. Pallas-Yllästuntunturin kansallispuisto, Nuuksion kansallispuisto.

Lopuksi vielä kärkikymmenikkö, mitkä kansallispuistot ovat kasvattaneet vierailijamääriään nopeiten?

Kurjenrahka lähes kolminkertaistui

Kurjenrahkan kansallispuistosta on alle 40 kilometriä Turkuun. Se on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue – ja suon lisäksi puistoon kuuluu aarnialueita sekä osa Savojärvestä.

Alla olevasta kaaviosta näet puistojen kävijämäärän muutoksen vuosien 2010 ja 2018 välillä. Vertailussa eivät ole mukana puistot, jotka on perustettu vuoden 2010 jälkeen tai joissa kävi viime vuonna alle 50 000 vierasta.

