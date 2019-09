Nopsajalka lopetti uransa ollakseen neljän lapsen isä – parin vuoden aikana syntyneet henkilökohtaiset kappaleet saivat pyörtämään päätöksen

Kaksi vuotta sitten Nopsajalka (oikealta nimeltään Antti Hakala) oli tympääntynyt artistina olemiseen. Hän ei tiennyt mitä siltä haluaisi. Muusikko kysyi itseltään, onko tämä sitä, mitä hän haluaa vai voisiko elämässä tehdä muutakin.

– Täytin 40 vuotta ja se oli ennen vanhaan sellainen ikä, missä ihmiset kuolevat. Ajattelin, että tämä on tästä eteenpäin second life.

Hän veti viimeisen keikkansa Helsingin Circuksessa syyskuussa 2017. Päätös lopettamisesta oli raskas, sillä hän oli lapsesta asti halunnut tehdä musiikkia ja esiintyä. Artistina olemisesta oli kuitenkin tullut raskasta ja se tuntui vievän ajan muulta elämältä. Nopsajalka halusi ennen kaikkea olla isä neljälle lapselleen.

– Halusin kokeilla lainausmerkeissä normaalia elämää. Käydä yhdeksästä viiteen töissä ja tuntea, miltä tuntuu olla läsnä himassa.

– Ennen lopettamispäätöstä kelailin, että tämä on nuoruuden haave, jonka kanssa joudun elämään keski-ikäisenä. Ajattelin, että onko tämä vain rooli, mikä on jäänyt päälle. Onko artistiura vain oma valinta vai onko tämä jotain, mihin mä olen ajautunut, Nopsajalka pohtii. Mårten Lampén / Yle

Suomi-reggaen uranuurtaja

Etenkin reggae-artistina tunnetuksi tulleen Nopsajalan ura on kestänyt jo parikymmentä vuotta. Hän aloitti 1990-luvun lopussa Soul Captain Band -yhtyeessä ja myöhemmin Kapteeni Ä-ni -bändissä. Vuosituhannen alussa hän käynnisti soolouransa ja tällä vuosikymmenellä hän oli mukana Elokuu-yhtyeessä.

Nopsajalka kertoo ajautuneensa reggaen pariin, koska on ylipäätään kiinnostunut mustasta rytmimusiikista. Reggaeta ei vaan oltu Suomessa tehty kunnolla.

– Aika Suomi-reggaen kanssa oli tosi hauskaa. Se oli siisti nähdä, kuinka me luotiin se vähän niin kuin tyhjästä.

Suomi-reggae oli erittäin suosittua tämän vuosikymmenen alussa. Jukka Pojan ja muiden artistien suosio kuitenkin hiipui yllättävän nopeasti. Nopsajalka hermostuu, kun aihe nousee esiin haastattelussa.

– Tällainen juttu on tehty aiemminkin, että on ollut tarkoitus puhua mun musiikista ja sitten onkin puhuttu Suomi-reggaesta ja sen kuolemasta. Otsikossa on Suomi-reggae on kuollut ja siinä on mun naama. Arvatkaa, millaista paskaa mä saan tuolta Suomi-reggae diggareilta.

– Artistielämä tuntui raskaalta neljän lapsen isänä. Haluan olla oikeasti isä mun lapsille, Nopsajalka kertoo parin vuoden takaisesta lopettamispäätöksestään. Mårten Lampén / Yle

Antti Hakalalla ja hänen neljä vuotta vanhemmalla veljellään oli ala-asteella bändi. Heidän ensimmäinen keikkansa oli koulun juhlissa. Juuri ennen lavalle menoa isoveli sanoi, ettei hän pysty laulamaan.

– Mä ajattelin, että mä laulan sitten, koska show pitää vetää.

Hakala sanoo olleensa aina tekijä. Hän on hostannut bileitä ja ottanut vastuun siitä, että jotain tapahtuu.

Nopsajalka ei ole jäänyt pari vuotta sitten syntyneen lopettamispäätöksen jälkeen laakereilleen lepäämään. Hän on tehnyt ja tuottanut musiikkia muille artisteille. Tärkein yhteistyö on syntynyt nuoren artistin Bessin kanssa.

– Hänen kanssaan on pyritty tekemään uniikkia suomalaista rytmimusiikkia.

– Ajattelin, että joku muu voisi käyttää näitä reggae-henkseleitä, Nopsajalka sanoo siirtymisestä muunlaisen popmusiikin pariin.. Mårten Lampén / Yle

Muusikon mielestä urbaani rytmimusiikki on tällä hetkellä relevanttia, koska Suomi kaupungistuu. Trendit tulevat tänne hänen mukaansa parin vuoden viivellä, koska kaupungistuminen on kesken.

– Tämän maan kahtiajako näkyy suomalaisessa popmusiikissa. Meillä on iskelmä ja urbaani popmusiikki. Tämä on pieni maa ja vähän asukkaita ja jos sä haluut olla popartisti, niin sä yhdistät ne molemmat.

Uusi tuleminen

Tammikuussa Nopsajalka kävi esittämässä kaksi biisiä räppäri Junon keikalla Tavastialla. Yleisöltä, kavereilta ja kollegoilta tuli ylistävää palautetta. Ihmiset kertoivat, mitä hänen kappaleensa ovat heille merkinneet.

– En tajunnutkaan, kuinka paljon oli kaivannutkaan sitä energian ja sähköisyyden läsnäoloa keikalla. Olin ajatellut, etten mä kaipaa enää mitään äärikokemuksia mun elämään.

Keikan jälkeen Nopsajalka nappasi kassinsa ja suuntasi metroon. Siellä hän leijui jalat ilmassa keikan jälkeisessä euforiassa.

– Myhäilin, että kyllä tää on sitä, mitä mä haluun tehdä.

Lupaan olla on Nopsajalan suosituin kappale, minkä takia hän saa edelleen hääkutsuja. Mårten Lampén / Yle

Vaikka Nopsajalka teki kappaleita muille, monet kappaleet alkoivat kuulostaa artistilta itseltään. Moni sanoi, ettei biisejä voi laulaa kukaan muu.

– Tila ja aika avasi omia ajatuksia ja kappaleita alkoi tulla aika paljon. En ollut kuitenkaan halukas pyörtämään mun päätöstäni. Mulla tuli kirjoittamisesta niin hyvä olo. Aika pitkään joutui sen ristiriidan kanssa kamppailemaan. Tuntui hyvältä olla siinä normaalissa elämässä. Paremmin läsnä ja jalat maassa.

Perjantaina julkaistiin Nopsajalan ensimmäinen kappale Sydän sydän (siirryt toiseen palveluun), jolla laulaa myös Chisu. Artistit päätyivät tekemään biisin yhdessä, sillä heidän työhuoneensa ovat vierekkäin.

– Sydän sydän sivuaa päätöksen tekemisen vaikeutta. Miten me ihmisinä kelaillaan asioita.

– Mulla on sanottavaa ja mulla on agenda. Haluan esitellä sitä, millaisia ajatuksia mulla on tässä välissä ollut. Kirjoitan koko ajan uutta musiikkia, Nopsajalka kertoo. Mårten Lampén / Yle

Nopsajalka aikoo julkaista muutamia kappaleita ennen ensi keväänä julkaistavaa albumia. Artistia jännittää, miten yleisö ottaa hänen uuden musiikkinsa vastaan.

– Sekin jännittää, että jos ne tykkää hirveesti. Sittenhän tätä joutuu tekemään taas työkseen, Nopsajalka virnistää.