Kaupunkipyörät katosivat keskustasta, koska opiskelijat kahmivat ne omaan käyttöönsä – pyöriä vuokraava yritys voimaton

Opiskelijat ovat ottaneet kaupunkipyörät käyttöönsä Lappeenrannassa. Tämä on johtanut siihen, että pyöriä ei tahdo saada enää vuokrattua rautatieasemalta eikä keskustasta.

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun lukuvuosien alkaminen on aiheuttanut yllätyksen kaupunkipyörien vuokraajille Lappeenrannassa. Kaupunkipyörien vuokraajat ovat havainneet, että pyöriä ei tahdo enää saada ajoon rautatieasemalta eikä kaupungin keskustasta.

Sen sijaan korkeakoulujen kampusalueella seisoo tiistaiaamuna 36 kaupunkipyörää. Skinnarilan kampusalue on noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Monen opiskelijan suusta kuuluu, että kaupunkipyöriä käyttävät lähinnä vaihto-oppilaat ja ulkomaalaiset opiskelijat, joilla omaa pyörää Suomessa ei ole.

– Kyllä suomalaisetkin käyttävät kaupunkipyöriä, mutta vaihtarit ehkä kaikkein eniten, opiskelijat Aarni Vaittinen toteaa.

Maisterin tutkintoa Lappeenrantaan tekemään tulleen Hari Pathakin mielestä kaupunkipyörät ovat hyvä idea. Silti hän ei ole vielä kokeillut niitä.

– En ole vielä vuokrannut kaupunkipyörää, mutta ehkä ensi kesänä. Asun tässä ihan lähellä, joten kävelen, kertoo Pathak.

Miehen mukaan lähestyvä talvi ei houkuttele pyöräilemään.

– Ehkä ensi kesänä kokeilen kaupunkipyörää, toteaa Pathak.

Pyörät pyörivät kampusalueella, eikä palaudu keskustaan

Korkeakouluopiskelijat näyttävät siis suosivan kaupunkipyöriä siirtyessään rautatieasemalta tai keskustasta noin kahdeksan kilometrin päähän Skinnarilan kampukselle. Pyörät eivät kuitenkaan palaudu samaa tahtia.

– Se on jatkuvaa liikehdintää. Jos 30 pyörää siirretään keskustaan, ne ovat hyvin äkkiä siirtyneet takaisin yliopistolle päin, sanoo kaupunkipyöriä vuokraavan Kaakau-yrityksen toimitusjohtaja Aleksanteri Repo.

Repo on luonnollisesti tyytyväinen, että pyörillä ajetaan.

– Tarkoitus kuitenkin on, että pyöriä olisi tarjolla ympäri Lappeenrantaa, Repo sano.

Pyörien määrää ei pystytä tasaamaan joka päivä

Kaupunkipyörät ovat tänä kesänä olleet ensimmäistä kertaa käytössä Lappeenrannassa. Vuokrattavana on 85 pyörää.

Pyörän saa käyttöön pysäkiltä, joita on eri puolilla kaupunkia. Pyörän voi palauttaa mille tahansa pysäkille. Vuokraaja saa pyörän käyttöönsä mobiilisovelluksen avulla.

Kaakau tasaa pyörien määrä eri pysäkkien välillä kaksi kertaa viikossa. Näin on sovittu Lappeenrannan kaupungin kanssa.

Käytännössä yrityksen työntekijä hakee pakettiautolla polkupyöriä asemilta, joille pyöriä on kasaantunut ja vie niitä muille pysäkeille.

– Ehkä tarkastelemme nyt, millä tahdilla pyöriä liikutellaan, toimitusjohtaja Aleksanteri Repo sanoo.

Ilmastokoordinaattori Petri Kero Lappeenrannan kaupungilta sanoo, että kaupunki ei voi velvoittaa yritystä tasaamaan pyörien määrää useammin.

Korkeakoulujen kampukselle kerääntyy kymmeniä kaupunkipyöriä. Kalle Purhonen / Yle

Poikkeuksellinen ilmiö

Kaakau vuokraa kaupunkipyöriä Lappeenrannan lisäksi seitsemässä kaupungissa. Toimitusjohtaja Aleksanteri Revon mukaan Lappeenrannassa tänä syksynä paljastunut ilmiö on ainoa laatuaan.

Esimerkiksi Kotkassa, Kouvolassa ja Porvoossa on myös korkeakouluopiskelijoita. Se selkeästi näkyy pyöräilymäärissä.

– Mutta tällaista positiivista ongelmaa, jossa koko järjestelmä tyhjenee korkeakoulujen kupeeseen ei ole ollut Lappeenrannan lisäksi muualla.

Repo arvioi, että Lappeenrannan ilmiö johtuu suuresta opiskelijamäärästä.

– He ovat aktiivisia ja ehkäpä ympäristötietoisia. He haluavat käyttää tällaista palvelua uskomattoman paljon.

Kausimaksut saavat kannatusta

Opiskelija Aarni Vaittisen mukaan opiskelijat suhaavat eniten koulun ja kodin väliä kaupunkipyörillä. Monet opiskelijat asuvat Huhtiniemessä. Sieltä kampukselle tulee matkaa vajaa neljä kilometriä.

Lappeenrannassa kaupunkipyöriä voi vuokrata joko tunti- tai kuukausihintaan. Aikaperusteiset maksut lähtevät eurosta ylöspäin, kuukausimaksut vaihtelevat 9–18 euron välillä.

Pyörien tuntiveloituksesta opiskelija Aarni Vaittinen ei innostu. Hänen mielestään kaupunkipyörien kuukausi- tai kausimaksut ovat järkevämmät.

– Kausimaksulla homma on houkuttelevampi. Silloin sitä voisi käyttää oman pyörän korvikkeena, Vaittinen pohtii.

"Lappeenrantaan mahtuisi vähintään toiset 85 pyörää"

Sekä Kaakaun toimitusjohtaja Aleksanteri Repo että ilmastokoordinaattori Petri Kero kaupungilta ovat sitä mieltä, että pyöriä ei ole Lappeenrannassa riittävästi.

Näyttää siltä, että yritys ja kaupunki alkavat keskutella ensi kesän pyörien määrästä.

– Tämän kesän oppien mukaan Lappeenrantaan mahtuisi vähintään toiset 85 pyörää, jos haluaisimme oikeasti kattaa koko kaupungin. Esimerkiksi Lauritsalan suunnalla pysäkkejä ei ole juuri ollenkaan, Kaakaun toimitusjohtaja Aleksanteri Repo sanoo.

Ensimmäinen kesä oli vilkas. Revon mukaan kaupunkipyöriä käyttivät paikallisten lisäksi matkailijat.

– Meille on tärkeää, että meidän palvelu on meidän osalta niin hyvässä kunnossa kuin voi olla. Kaupunki määrittelee, minkä laajuinen palvelu on, Repo sanoo.

Kaupunkipyörät ovat liikenteessä ainakin lokakuun loppuun asti, kelien salliessa marraskuun loppuun asti.