Annika Saarikko: "En aio asettua puheenjohtajaehdokkaaksi Vantaan puoluekokouksessa 2020"

Antti Rinteen (sd.) hallituksessa tiede- ja kulttuuriministerinä aloittanut, perhevapaalla oleva keskustan kansanedustaja Annika Saarikko kertoi Ylelle, että hän ei aio hakea puolueen puheenjohtajuutta vuoden 2020 puoluekokouksessa Vantaalla.

Saarikko on joutunut mediassa kovaan ryöpytykseen ilmoitettuaan aiemmin tällä viikolla kannattavansa puheenjohtajaksi nykyistä puolustusministeriä, Antti Kaikkosta (kesk). Hänen tukensa motiiveja on kyseenalaistettu ja lehtien mukaan hän on esimerkiksi yrittänyt pedata Kaikkosta tukemalla “omaa vaikutusvaltaansa keskustassa”.

Tänään Yle Radio 1:n Ykkösaamussa pitkäaikainen keskustalainen ja entinen ministeri Tytti Isohookana-Asunmaa pohti Saarikon tuen motiiveja. Hän totesi Saarikolla “olevan poliittisia tavoitteita".

– Arvelen, että hän saattaa ajatella tulevansa varsin nopeasti takaisin esille. Varsinkin, kun puolue on näin vaikeassa tilanteessa ja kannatuksen nostaminen on elinehto, niin emme voi odotella aikaa, jolloin hän tulisi takaisin.

Isohookana-Asunmaa myös totesi Saarikon ulostulon olleen pitkään keskustassa toimineille, erityisesti naisille, shokki. Hänen mukaansa keskustaa on leimannut pitkään “yhden vahvan naisen aikakausi”.

– Onneksi meillä on puolueessa nyt monia vahvoja naisia. Tässä tilanteessa tarvitaan naisten keskinäistä solidaarisuutta, se on todella tärkeää tulevaa menestystä ajatellen, Isohookana-Asunmaa toteaa.

Saarikko kertoo, ettei hän osannut arvata hänen ulostulonsa johtavan tällaiseen keskusteluun tuen motiiveista. Saarikon mukaan “siellä täällä hyppii salaliittosammakoita”, ja tilanne vaatii selventämistä.

– Vaikka tuemme (Isohookana-Asunmaan kanssa) eri henkilöitä, uskon meidän kaikkien haluavan puolueen parasta.

Saarikon mukaan hän sitoutuu tukemaan tulevaa puheenjohtajaa, Kaikkosta tai elinkeinoministeri Katri Kulmunia (kesk.), parhaansa mukaan.

– En halua, että minusta jää lymyilevää varjoa uudelle puheenjohtajalle. Siksi haluan tehdä selväksi, että minä en aio asettua ehdokkaaksi puheenjohtajakilpailuun Vantaan puoluekokouksessa kesällä 2020.

Kun Juha Sipilä kertoi luopuvansa keskustan puheenjohtajan paikalta, Saarikkoa pidettiin tulevan puheenjohtajakilpailun ennakkosuosikkina. Saarikko jättäytyi pois puheenjohtajakilpailusta perhesyihin vedoten.

"Puheenjohtajakilpailu ei ole sukupuolikysymys"

Saarikon mukaan keskustalla ei ole naiskysymyksessä sellaista todistustaakkaa kuin esimerkiksi kokoomuksella, koska keskustalla on ollut nainen puheenjohtajana kahteen kertaan.

– Mies keskustan puheenjohtajana ei heikennä naisten asemaa puolueessa, Saarikko pohtii.

Hän kannattaa Kaikkosta, koska kokee hänen olevan kokenut, aikaansaava ja sovitteleva yhteistyöpoliitikko. Saarikko toteaa häntä harmittavan, miten paljon politiikassa on tänä päivänä tahallista ja tahatonta väärinymmärtämistä.

– Omaa ehdokasta saa kehua julkisesti ilman, että se tarkoittiaisi minun olevan toista ehdokasta vastaan.

Saarikon mukaan tällä hetkellä keskustalle olisi parasta saada pitkäaikainen puheenjohtaja. Tämä on viesti, jota hän on omien sanojensa mukaan tuonut esille jo toukokuusta lähtien.

Hänen mukaansa keskustan tuleva puheenjohtaja ansaitsee koko puolueväen tuen. Sekä voittajalla että häviäjällä on Saarikon mukaan suuri vastuu esimerkiksi kannatuksen nostamisessa.

– Tuleva puheenjohtaja ansaitsee koko puoluekentän tuen. Olen itse käytettävissä ja valmis tekemään kaikkeni tukeakseni tulevaa puheenjohtajaa niissä tilanteissa, joissa hän apuani toivoo.

Keskustan on sanottu olevan historiansa vaikeimmassa kohdassa. Ylen tuoreen kannatuskyselyn mukaan keskustaa kannattaa tällä hetkellä 11.6% suomalaisista.

Vaikka kannatuslukemat ovat historiallisen alhaiset, Saarikko näkee keskustan kiinnostavan edelleen niin ihmisiä kuin mediaa. Tästä kertoo esimerkiksi viime viikkojen spekulaatiot ja laaja keskustelu puolueen puheenjohtajakilpailusta.

– Vaikka gallupeissa kannatus on notkahtanut, puolue kiinnostaa ja puhuttaa edelleen. Se on puolueemme vahvuus, Saarikko kiteyttää.

Lue lisää:

Keskustan puheenjohtajavaalin ehdokkaiden takana kuplii linjariita – Kouvolassa äänestetään tulevaisuuden lisäksi myös menneestä Sipilän kaudesta