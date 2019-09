Hallinto-oikeus kumosi kalustohallien rakennusluvan Pyhtään lentopaikalla – yksi halli on jo rakennettu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pyhtään lentopaikan kalustohallien rakennusluvan.

Kaakkois-Suomen ely-keskus ja Luonnollisesti Pyhtää ry valittivat Pyhtään valvontaviranomaisen myöntämästä rakennusluvasta hallinto-oikeuteen.

Redstone Aero Oy oli hakenut rakennuslupaa kolmen kalustosuojan rakentamiseen Pyhtään lentopaikalle. Redstone Aero Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Korjulan mukaan yksi halleista on jo ehditty rakentaa.

– Hallinto-oikeuden päätös ei suinkaan tarkoita sitä, että nyt tilattaisiin puskutraktori paikalle. Lupien osalta täytyy nyt käynnistää suunnittelutarvemenettely, sanoo Korjula.

Yhtiö aikoo hakea valituslupaa

Hallinto-oikeus arvioi ratkaisussaan, että hallien rakentaminen edellyttää rakennuslupaa laajempaa maankäytön suunnittelua. Korjulan mielestä hallinto-oikeuden ratkaisu on käsittämätön.

– Maankäyttöhän on ratkaistu siinä vaiheessa, kun paikalle on ilmailulain nojalla perustettu lentokenttä. Sen yhteydessä on tehty kaikki tarkastelut, kuten luontoselvitykset ja äänitasoselvitykset. Niitä oli satoja sivuja. Se on paljon laajempi menettely, kuin joku kaavoitus.

Korjulan mukaan Redstone Aero Oy:llä on Itä-Suomen hallinto-oikeuden myöntämä, lainvoimainen rakennuslupa kahden suuremman kalustosuojan rakentamiseen. Niiden rakentamista ei ole vielä aloitettu.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korjulan mukaan yhtiö aikoo hakea valituslupaa.

– Ilman muuta tämä prosessi jatkuu.

Kentän ympäristöluvasta valitettiin aiemmin

Aiemmin joukko paikallisia asukkaita, paikallinen luonnonsuojeluyhdistys sekä Kotkan ympäristöseura valittivat lentokentän ympäristöluvasta.

Luvasta olivat valittaneet myös itse lentokenttää ylläpitävä yritys sekä turvallisuusvirasto Trafi, koska niiden mielestä ympäristöluvassa oli otettu kantaa asioihin, jotka kuuluvat ilmailuviranomaisten päätösvaltaan.

Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valitukset. Sen mukaan Kotkan ympäristölautakunnan vuonna 2017 myöntämää ympäristölupaa ei ollut syytä kumota. Lupaehtojen yhtä kohtaa kuitenkin muutettiin hieman. Ehdosta poistettiin kohta, jonka mukaan paikalla järjestettävistä tapahtumista pitäisi ilmoittaa aina etukäteen paikallisille asukkaille ja Kotkan ympäristöviranomaiselle.