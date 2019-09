Valvontalento kuvasi merivettä korkeuksiin nostavan komean trombin Turun saaristossa – katso video

Perjantaina on vallinnut meteorologin "toivesää": Suppilopilviä, rakeita ja sadekuuroja.

Sadekuurot ja ukkoset liikkuvat tänään Suomen yllä. Länsi-Suomen Merivartioston valvontalentokoneen miehistö kuvasi Paraisilla aamupäivällä kymmenen aikaan ylläolevalla videollä näkyvän, nopeasti meren yllä liikkuvan trombin (siirryt toiseen palveluun).

Merenpintaa pärskyttävä trombi on näyttävä ilmestys. Se on vesipatsas, jossa on sekä pilvestä peräisin olevia pisaroita että voimakkaiden pyörivän tuulen merestä nostamaa vettä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Ukkosella on tavallista, että syntyy niin sanottuja suppilopilviä, trombin kevyempiä versioita, Kotakorpi kertoo. Sellainen näkyy videolla trombin vieressä noin seitsemän sekunnin kohdalla.

Pilvien sisällä on luonnostaan pyöriviä tuulia, jotka suotuisissa olosuhteissa muodostavat suppilomaisen muodon, joka kurottaa kohti maanpintaa.

– Jos tuulet ovat tarpeeksi voimakkaita, ne yltävät merenpintaan asti.

Trombin pyörteessä tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa ja se voi aiheuttaa mittavia tuhoja maalla ja merellä. Pohjois-Amerikassa sääilmiötä kutsutaan tornadoksi.

Lounaasta koilliseen etenevät monet kapeat saderintamat ovat perjantaina tuoneet lähes koko maahan hetkittäin rajuja sadekuuroja ja salamointia. Trombin ja suppilopilvien lisäksi on satanut muun muassa rakeita.

Sää on ollut hyvin vaihteleva, oikea meteorologin toivesää, Kerttu Kotakorpi sanoo.

– Toki täytyy muistaa, että ukkonen tekee myös tuhoja. Mutta tylsäähän se olisi vain auringonpaistetta ennustaa, Kotakorpi sanoo.

Lauantaina sadetta, sunnuntaina poutaisempaa

Lauantain sää ei näytä ulkoilijoiden kannalta kovin hyvältä. Länsi- ja Etelä-Suomessa on luvassa kovaa sadetta ja suorastaan syksyisen synkkää säätä. Itä- ja Pohjois-Suomessa sää on poutaisempaa.

Lämpötilat sentään ovat vielä kesäisiä, etelässä 15 asteen ja pohjoisessa 10 asteen molemmin puolin, Kerttu Kotakorpi sanoo.

Sunnuntaina sää suosii ulkoilijoita, tosin lännessä voi edelleen tulla sadekuuroja. Jos aurinko paistaa, lämpöä voi olla 20 astetta.

Tulevat yöt ovat kuitenkin pohjoisessa kylmiä. Lapissa voi olla hallaa ja Käsivarressa sunnuntaiyönä jopa pakkasta, Kotakorpi kertoo.

Viikonlopun aikana sateita liikkuu eri puolilla maata. Sateisinta on lännessä lauantaina.

