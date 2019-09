Saksalaislehti: ThyssenKrupp odottaa tarjouksia hissiyksiköstä jo ensi viikolla – Kone osoitti kiinnostuksensa

ThyssenKruppin pörssilistautuminenkin on saksalaisen talouslehden Handelsblattin mukaan myös yhä mahdollista.

Saksalaisen ThyssenKruppin hissiyksikön mahdollinen myynti tai pörssilistautuminen ratkeaa todennäköisesti syksyn aikana, arvioi OP:n senioristrategi Kim Gorschelnik. Kone kertoi eilen olevansa kiinnostunut ostamaan yksikön.

– Ei sitä (ratkaisua) voi loputtomiin voi jäädä odottelemaan. Uskon, että neuvotteluja käydään parhaillaan, Gorschelnik arvioi STT:n haastattelussa.

Saksalaisen Handelsblatt-lehti kertoi tänään, että ThyssenKrupp odottaisi tarjouksia hissiyksiköstään jo ensi keskiviikkoon mennessä. Handelsblattia siteerasi Suomessa ensin Kauppalehti.

ThyssenKrupp kertoi keväällä, että se myy hissivalmistuksensa tai listaa yksikön pörssiin. Koneen kerrottiin jo tuolloin olevan kiinnostunut kilpailijastaan.

Maailman suurimmaksi hissivalmistajaksi

Koneen ja ThyssenKruppin hissiyksikön fuusio nostaisi suomalaisyhtiön maailman suurimmaksi yhtiöksi alalla. Muut kaksi suurta valmistajaa ovat yhdysvaltalainen Otis ja sveitsiläinen Schindler.

– ThyssenKrupp on vahva Etelä-Amerikassa ja Etelä-Koreassa, ja toistaiseksi meillä ei ole edustusta näillä markkinoilla. Yhdysvalloissa olemme neljänneksi suurin [hissivalmistaja] – ja siellä ThyssenKrupp on meitä vahvempi. Aasiassa me olemme selvästi ThyssenKruppia vahvempia, selvitti Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth eilen Handelsblattin haastattelussa.

– Näiden kahden yrityksen keskinäinen täydentävyys on teollisuudessamme ennennäkemätöntä. Se on ihanteellinen yhteys, hän sanoi.