Brexit on vasta alkua: Tullin työt jopa 40-kertaistuvat, kun Kiinan nettikaupan veroale pian poistuu

Helsinki-Vantaan lentokentällä Tullin varaston hyllyt notkuvat isommista ja pienemmistä paketeista. Siitä huolimatta virta ei katkea - liukuhihna tuuppaa vuolaasti uutta tavaraa tarkastettavaksi.

Mutta tämä on vasta alkua.

Tullin selvitettäväksi tulee nyt 300 000 pakettia vuodessa. Runsaan vuoden päästä määrään tulee radikaali hyppäys.

Tullin ylijohtaja Jarkko Saksa arvioi, että määrä tulee vähintään 40-kertaistumaan. Hänen mukaansa selvitettävien pakettien määrä nousee 12-16 miljoonaan kappaleeseen.

Määrän hurja kasvu johtuu päätöksestä, jonka mukaan EU-maiden ulkopuolelta tulevilta pienistäkin lähetyksistä aletaan periä arvonlisävero.

Ylijohtaja Jarkko Saksa laskee, että Tulli tarvitsee nopeasti 120 uutta työntekijää. Marja Väänänen / Yle

Tällä hetkellä pienin perittävä arvonlisäveron summa on viisi euroa. Käytännössä siis vasta yli 22 euron hintaisissa tuotteissa 24 prosentin suuruinen arvonlisävero tuottaa veroa viisi euroa tai enemmän. Tämän rajan alle jäävää veroa ei peritä.

Erityisesti kiinalaisten verkkokauppojen hyödyntämä alv-vapaus päättyy runsaan vuoden kuluttua, viimeistään 2021 alussa. Muutoksen ensisijainen tarkoitus on poistaa EU:n ulkopuolisten ja erityisesti kiinalaisten verkkokauppojen hyödyntämä kilpailuetu.

Toki muutos tuo myös verotuloja EU-maille, joskin tuntuva osa niistä menee eri maissa tullien lisätyöhön.

Alv-vapautta käytetään surutta hyödyksi

Helsinki-Vantaan lentokentän rahtiterminaalissa lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi ottaa Postin häkistä satunnaisen paketin. Sen hinnaksi on merkitty 0,06 dollaria. Toisen nyssäkän hinta on 4,45 dollaria.

Vaikuttaako hinta uskottavalta?

– Tässä näyttäisi olevan varaosia johonkin laitteeseen. Ei hinta kovin uskottavalta vaikuta, Pitkäniemi puuskahtaa.

Hänen mukaansa noin 17 prosenttia verovapaaksi hinnoitellusta postiliikenteestä on sellaista, josta vero olisi pitänyt maksaa.

Lentotullin päällikkö Mika Pitkäniemi laskee, että tullin selvitettäväksi tulee yli puoli miljoonaa pakettia enemmän selvitettävää Brexitin takia. Sen lisäksi arvonlisäveromuutos tuo vielä 16 miljoonaa selvitettävää pakettia. Marja Väänänen / Yle

Usein isompi tilaus on jaettu pieniksi alle 22 euron hintaisiksi lähetyksiksi. Tai sitten paketin päälle merkitty hinta on yksinkertaisesti väärä.

Epäilyttävät paketit otetaan selvitettäväksi, vaikka hinnaksi olisikin merkitty jotain alle 22 euron rajan. Silloin tilaaja saa pyynnön selvittää lähetyksen sisältö. Jos arvo on yli 22 euroa, maksettavaksi tulevat tulli ja verot.

Käsityötä

Juuri tätä selvittelytyötä Tullilla on luvassa roimasti enemmän, kun verovapaa tuonti päättyy.

Postivirran seuranta on pitkälti automatisoitu, mutta merkittävä osa perustuu edelleen ihmistyöhön ja näppituntumaan siitä, mikä paketti kannattaa ottaa sivuun ja tullin lähempään tarkasteluun.

Tullin läpivalaisulaitteet paljastavat epäilyttäviä tapauksia.

Tullitarkastaja Raimo Nevalainen: Merkkikitara vaikuttaa väärennökseltä. Yli tuhannen arvoinen soitin on lähtenyt kiinalaisesta verkkokaupasta 70 eurolla. Marja Väänänen / Yle

Tullitarkastaja Raimo Nevalainen kiinnittää huomionsa Kiinasta lähetettyyn Gibson SG -sähkökitaraan. Hyvännäköisen kitataran hinta näyttää hiukan liiankin hyvältä.

Tavallisesti pitkälti toista tuhatta euroa maksava soitin on tällä kertaa lähtenyt verkkokaupasta 70 euron hintaan.

Brexit tulee liian äkkiä

Alv-muutoksen takia Tulliin tarvitaan Saksan mukaan 60 uutta työntekijää. Työvalmiudessa heidän pitäisi olla runsaan vuoden kuluttua.

– Se on haaste - tulliammattilaisia ei kouluteta muualla kuin Tullissa. Käytännössä tarvitaan 6-12 kuukauden perehdytys, että selviytyy kaikista säännöksistä ja käytännöistä, Saksa sanoo.

Rekrytoiminen onkin jo käynnissä.

Mutta vielä nopeammin eteen tulee toinen haaste.

Britannian siirtyminen tullirajan tuolle puolen koittaa tällä tietoa jo vajaan parin kuukauden kuluttua.

Pitkäniemen mukaan se tarkoittaa sitä, että miljoona matkustajaa, 8 000 lentoa ja 600 000 lähetystä tulee tarkastusten piiriin nykyistä tiheämmällä seulalla.

Varmuutta brexitistä ja sen aikataulusta ei ole, mutta palkkaaminen on kuitenkin jo aloitettu, sillä lähtökohdaksi on otettu se, että marraskuun ensimmäisenä päivänä Britannia on EU:n tullirajan ulkopuolella. Silloin pitäisi olla myös riittävästi väkeä hoitamassa uutta asiakasta.

– Brexitin osalta meillä on haasteita ehtiä ajoissa, mutta parhaamme teemme, kuten aina, Saksa lupaa.

Automaatio ja keinoäly hätiin

Ihmissilmien ja -käsien lisäksi panostetaan myös automaatioon ja keinoälyyn. Niiden avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi lääkkeitä ja huumeita. Tullikoira Heila vainuaa lisäksi räjähteitä.

Tullin läpivalaisulaitteet sijaitsevat Postin tai muiden logistiikkayhtiöiden tiloissa, joiden huolena on myös käsiteltävän tavaran varastoiminen.

Tullikoira Heilan urakka on hoidettu, on palkkion aika. Marja Väänänen / Yle

Esimerkiksi Postilla on lentokentän nurkalla vuoden ikäinen jättiterminaali. Se on 450 metriä pitkä ja 56 metriä leveä.

Tulli on valmis tekemään kolme uutta automaattista valvontalinjastoa postiterminaaleihin. Suunnitelmat ovat valmiit ja vielä odotetaan päätöstä sijoituspaikoista.

Tullikäsittelyn sujuvuus on tärkeää tavaraa ulkomailta tilanneille yrityksillä ja ihmisille, mutta myös logistiikkayhtiöille. Niiden varastot ovat suuria, mutta niihinkään ei voi varastoida 16 miljoonaa pakettia kovin pitkäksi ajaksi tullikäsittelyä odottamaan.