Raaseporin traaginen tasoristeysturma tänään käräjillä – kolme varusmiestä kuoli, kun henkilöjuna törmäsi Puolustusvoimien ajoneuvoon

Raaseporissa syksyllä 2017 sattunutta kolmen varusmiehen kuolemaan johtanutta tasoristeysonnettomuutta aletaan käsitellä tänään maanantaina käräjäoikeudessa.

Turmassa henkilöjuna törmäsi Puolustusvoimien miehistönkuljetusautoon Skogbyn tasoristeyksessä. Onnettomuustutkintakeskus vaati tasoristeystä tuoreeltaan suljettavaksi ja sanoi sen olevan erityisen vaarallinen.

Onnettomuudessa menehtyneiden lisäksi myös Puolustusvoimien miehistönkuljetusautoa kuljettanut henkilö oli suorittamassa varusmiespalvelustaan.

Kihlakunnansyyttäjä päätti aluksi, ettei tapauksesta nosteta syytteitä, mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi päätöksen aiemmin keväällä.

Miehistönkuljetusauton kuljettajan epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kolmeen kuolemantuottamukseen. Syyttäjän mukaan sää oli tapahtuma-aikaan erittäin hankala ja kuorma-auton rakenne rajoitti näkyvyyttä ohjaamosta.

Tasoristeyksen läheisyyteen tuotiin kynttilöitä onnettomuuden jälkeen. Turma sattui lokakuussa 2017. Pia Santonen / Yle

Vammoja saaneet eivät vaatineet kuljettajalle rangaistusta

Onnettomuudessa kuoli myös yksi junan matkustaja, mutta kuolemalle ei löydetty oikeuslääkärin tutkimuksissa syy-yhteyttä törmäykseen.

Puolustusvoimien ajoneuvon kuljettajaa epäiltiin esitutkinnassa myös neljästä vammantuottamuksesta. Ne eivät kuitenkaan siirtyneet syyttäjälle, koska vammoja saaneet varusmiehet eivät vaatineet kuljettajalle rangaistusta.

Tutkinnanjohtaja, komisario Ilkka Kantola kertoi STT:n mukaan, että tutkinnassa ei noussut esille muita rikosepäilyjä.

– Tutkinnassa on tehty yhteistyötä muun muassa Puolustusvoimien oikeudellisen yksikön kanssa. Yhteistyössä on käyty läpi Puolustusvoimien määräykset, ohjeet, marssisuunnitelma ynnä muuta sellaista. Niiden noudattamatta jättämisestä ei ole saatu viitteitä, Kantola sanoi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä: Kuljettajan olisi pitänyt toimia varovaisemmin

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kumosi siis Länsi-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjän aiemmin tekemän päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Hän määräsi syytteen nostettavaksi kuorma-auton kuljettajaa vastaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuottamuksesta sekä palvelusrikoksesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätöksen mukaan tasoristeystä ylitettäessä kuljettajalta edellytetään suurempaa varovaisuutta kuin tieliikenteessä yleensä. Kuljettajalla oli ollut mahdollisuus ja hänen olisi myös pitänyt toimia varovaisemmin.

Päätöksen mukaan on todennäköisiä syitä epäillä, että kuljettaja on rikkonut tieliikennelakia ja aiheuttanut kolmen henkilön kuoleman ja että hän on samalla rikkonut Puolustusvoimien liikenneturvallisuusmääräystä.

Tasoristeys suljettiin myöhemmin onnettomuuden jälkeen. Yle / Monica Slotte

