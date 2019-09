Pyöräilytapahtumalla kerätään rahaa ilmastonsuojeluun mutta tuotosta suurin osa uhkaa mennä kuluihin – Miksi?

Helsingin keskustaan ilmestyy ensi viikon keskiviikkona satoja ilmastonmuutoksesta huolestuneita pyöräilijöitä kun kaupungissa järjestetään Climate Cycling -hyvätekeväisyystapahtuma, ensimmäistä kertaa.

Climate Cycling (siirryt toiseen palveluun) on tarkoitettu erityisesti yrityksille ja muille yhteisöille. Mukaan ovat lähteneet muun muassa puolustusvoimat, Euroopan Unioni, poliisi ja Elinkeinoelämän keskusliitto ja sotaveteraanit. Tapahtuman suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Järjestäjät odottavat tapahtumaan jopa yli 300 joukkuetta, ja tuotto ohjataan WWF Suomelle.

Ilmoittautumissivulta selviää, että viiden hengen joukkueen osallistumismaksu on 3 000 euroa, johon yritys voi vapaaehtoisesti liittää 2 000 euron lahjoituksen WWF:lle. Vastaavasti 2 hengen joukkueen osallistumismaksu on 1 200 euroa, johon yritys tai yhteisö voi liittää 800 euron lahjoituksen.

Osallistumismaksu ja vapaaehtoinen lahjoitus on siis erotettu toisistaan.

Tähtäimessä jo ensi vuosi

Perjantai iltaan mennessä tapahtumaan on ilmoittautunut vajaat 50 maksavaa joukkuetta. Lisäksi mukana on yli 30 joukkuetta, joihin kuuluvat sotaveteraanit, suurlähetystöt ja yhteistyökumppanit.

Climate Cycling -tapahtuman järjestää tänä vuonna perustettu Climate Circle ry, jonka tavoitteena on kerätä ja jakaa ilmastotietoutta. Climate Circle ry:n perustajia ovat Lexia asianajotoimisto, markkinointi- ja brändi asiantuntija Marco Mäkinen, verosuunnittelua ja tilitoimistopalveluja tarjoava Bilanssi Oy sekä hallitusammattilainen Arto Leino sekä myynnin- ja markkinoinnin ammattilainen Joonas Ruolahti. Ruolahti on myös Climate Cycling -idean isä.

Climate Circle ry:n Ylelle toimittaman selvityksen mukaan rahaa kuluu muun muassa tapahtuman markkinointiin, johon on budjetoitu 25 000 euroa, liikenteenohjaukseen ja itse pyöräilyn toteuttamiseen 30 000 euroa, palkkaan ja palkkioihin 40 000 euroa.

Joonas Ruolahti, miksi tuotosta, eli osallistumismaksusta ja lahjoituksesta, suurempi osa menee muuhun kuin ilmastonsuojeluun?

– Kun Helsingin keskustaan tekee tuon mittaluokan tapahtuman, on ihan sama onko siellä 100 vai 2000 pyöräilijää, ne kulut on melkein samat. Siellä on 150 ihmistä sinä päivänä töissä, pelkästään liikenteen ohjauksessa 100 ihmistä. Sitten siellä on TV-tuotantoja ja äänentoistoa ja muita kuluja.

– WWF:llä on rahankeräyslupa ja ne ottaa tietyn osuuden. Me tehdään lopuista vielä lahjoitus, kun me nähdään tapahtuman jälkeen kulut.

Ette siis ota tästä voittoa?

– Ei. Olen käytännössä yksin juossut tämän kasaan. Minunkin korvaus on luokkaa pakettiauton kuljettajan palkka.

Kuinka paljon Climate Circle ry:llä on vakinaista väkeä?

– Ei muita kuin minä. Se perustuu siihen, että olen muun muassa Lempäälän Ideaparkissa ja viihdekeskus Flamingossa tehnyt satoja tapahtumia viimeisten 18 vuoden aikana. Pystyn tavallaan tekemään monen ihmisen hommat.

Tapahtumalla tavoitellaan jopa miljoonaa euroa WWF:lle. Miten tämä onnistuu?

– Ensi kesän markkinointi alkaa syyskuussa, tänä kesänä se alkoi vasta toukokuussa. Jos saamme 250-300 joukkuetta, silloin saadaan WWF:lle miljoona kasaan. Kulut eivät hirveästi kasva vaikka joukkueita on paljon enemmän.

Kuinka paljon rahaa WWF saa tänä vuonna?

– Pyrimme kuusinumeroiseen lukuun, ei se varmasti kauas jää.

Osallistujan on tiedettävä mihin raha menee

Vastuullinen lahjoittaminen ry:n puheenjohtaja Nora Huhta pitää oleellisena, että osallistuja tietää tarkalleen, mihin raha menee. Huhta arvioi, että tämä on ilmaistu riittävän selkeästi Climate Cycling -tapahtuman sivuilla.

Huhta muistuttaa, että kyseessä on kaksi eri maksua: osallistumismaksu ja lahjoitus. Tällöin on tärkeää, että ilmoittautuja tietää, maksaako hän pelkän ilmoittautumismaksun vai myös sen lisäksi lahjoituksen ja mihin lahjoitus menee.

– Jos menee mukaan tapahtumiin, niissä on usein osallistumismaksu, ja Suomessa tapahtumien järjestäminen on kallista.