Intian avaruusohjelmalle takaisku – yhteys kuuluotaimeen katkesi kesken laskeutumisen

Intian avaruustutkimusjärjestö ISRO on menettänyt yhteyden Kuuhun laskeutumassa olleeseen luotaimeen. Järjestön mukaan miehittämätön Vikram-laskeutumisluotain oli ollut viemässä mönkijää lähelle Kuun etelänapaa.

ISRO:n johtajan Kailasavadivoo Sivanin mukaan laskeutuminen sujui normaalisti aina 2,1 kilometrin korkeuteen asti.

– Sitten yhteys luotaimesta maa-asemalle kadotettiin. Dataa analysoidaan parhaillaan, Sivan totesi.

Tarkkaa syytä yhteyden katkeamiselle ei vielä tiedetä. Avaruustutkimusjärjestö toivoo yhteyden palautuvan.

Intia laukaisi Chandrayaan-2-kuuraketin heinäkuun lopulla. Aluksen oli määrä kiertää Kuuta noin vuoden verran. Aluksen avulla muun muassa otetaan kuvia Kuun pinnasta ja etsitään taivaankappaleen pinnalta merkkejä vedestä. Pragyaan-mönkijän (suomeksi Viisaus) oli tarkoitus tutkia Kuun pinnalla sen kiviä ja maaperää.

Avaruusjärjestö osasi odottaa, että laskeutumisesta voi tulla vaikeaa. Sivan kuvaili sitä "kauhun 15 minuutiksi".

– Aivan kuin joku antaisi yhtäkkiä käsiisi vastasyntyneen vauvan. Pärjäätkö ilman kunnollista tukea?

Pääministerillä paljon pelissä

Intian pääministeri Narendra Modi oli seuraamassa laskeutumisyritystä Bangaloressa avaruuskeskuksessa. Hän lohdutti tiedemiehiä takaiskun jälkeen ja totesi, että "jo nyt tekemänne asia ei ole pieni saavutus".

– Ylä- ja alamäkiä tulee elämässä. Teidän kova työnne on opettanut meille paljon ja koko maa on ylpeä teistä, pääministeri lausui.

Tiedemiehet toivovat silti yhteyden Vikramiin palaavan, sillä avaruusmatkaan liittyi suuria pyrkimyksiä. Intia toivoi olevansa Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen neljäs maa, joka laskeutuu avaruusaluksella Kuun pinnalle.

Intia on myös sanonut, että Kuun etelänapaa, jonne maa oli Pragyaan-mönkijää suuntaamassa, ei ole aiemmin tutkittu.

Myös pääministerillä on matkassa paljon pelissä. Modi on vannonut lähettävänsä miehitetyn lennon avaruuteen vuoteen 2022 mennessä. Perjantaina maa ilmoitti, että mahdollisten astronauttien valinnan ensimmäinen vaihe on päättynyt.

