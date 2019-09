Kun lentokenttä muuttui myrskyäväksi mereksi – Ällistyttävä video Bahaman lentokentästä Dorian-hurrikaanin keskellä

Dorian-hirmumyrskyn vaatimien kuolonuhrien määrä on noussut 43:een Bahamalla. Pääministeri Hubert Minnis kertoo, että uhrimäärän odotetaan kasvavan tästä vielä merkittävästi.

Pahinta tuhoa vitosluokan hurrikaani aiheutti Bahamasaarten pohjoisosissa Abaco-saarilla ja Grand Bahamalla. Saarilla on yhä lukuisia ihmisiä, jotka odottavat apua. YK on arvioinut, että yli 70 000 ihmistä on avun tarpeessa.

Grand Bahamalla sijaitseva Bahaman kansanvälinen lentokenttä jäi täysin tulvavesien alle. Uutiskanava CNN on julkaissut Twitterissä dramaattisen videon lentokentästä ennen ja ja Dorian-myrskyn aikana. Videolla lentokenttä on käytännössä muuttunut myrskyäväksi mereksi, josta kenttää on mahdotonta tunnistaa.

This is what Grand Bahama International Airport looked like before and during Hurricane Dorian https://t.co/mS88MvYU1T pic.twitter.com/jDcckK07kC — CNN (@CNN) 7. syyskuuta 2019

Pääministeri Minnis arvioi eilen, että Bahamalla on kateissa satoja tai jopa tuhansia ihmisiä. Hurrikaani on hävittänyt kokonaisia asuinalueita, joita ei ole vielä ehditty raivata.

Bahamasaarten New Providence -saaren pääkaupungissa Nassaussa lukuisat evakuoidut olivat kerääntyneet suojaan suureen liikuntasaliin, heidän joukossaan 75-vuotias Firstina Swain, joka menetti myrskyssä kotinsa.

– Kukaan ei pysty auttamaan ketään Abacolla, siellä ei ole yhtäkään turvallista paikkaa. Kaikki on tuhoutunut. Ihmisten on päästävä pois Abacolta, siellä on liikaa ruumiita, enkä usko, että he ovat löytäneet vielä kaikkia, kertoi Swain uutistoimisto Reutersille.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto pelasti naisen pahoin hurrikaanissa kärsineiltä Abaco-saarilta. Seaman Erik Villa Rodriguez/ Epa

Sadat bahamalaiset ovat lähteneet Abacolta venein ja lentokonein. Grand Bahamalla Freeportin kaupungin satamassa puolestaan tuhannet jonottivat risteilylaivaan. Paradise Cruise Line -risteilijä vie ihmisiä ilmaiseksi Floridaan, mikäli matkustajalla on asianmukaiset siirtolaisasiakirjat.

Tulvavedet nousivat jopa kahdella metrillä Pohjois-Carolinan saarilla

Yhdysvaltain Pohjois-Carolinaan liikkunut Dorian-hurrikaani on aiheuttanut merkittäviä tulvia mantereen edustan saarilla.

Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että hurrikaani nostatti perjantaina paikallista aikaa saarilla tsunaminkaltaisen myrskytulvan ja vedenpinta nousi paikoin jopa yli kaksi metriä.

Veneillä liikkuneet pelastajat poimivat lukuisia ihmisiä, jotka olivat siirtyneet turvaan talojensa ylimpiin kerroksiin tai ullakoille.

Ocracoke-saaren asukas Deborah Lacks julkaisi Twitterissä videon tulvavesien saartamasta asunnostaan.

Our house and yard after the first storm surge receded Ocracoke Island NC pic.twitter.com/UC1R2A1G4l — Deborah Lacks (@debrelacks) 6. syyskuuta 2019

Ykkösluokkaan laantunut Dorian jatkaa seuraavaksi matkaansa pohjoiseen kohti Kanadaa. Sen arvellaan saavuttavan Nova Scotian lauantaina paikallista aikaa.

Lisää aiheesta:

Hurricane Dorian sets sights on Canada after North Carolina landfall (siirryt toiseen palveluun) (CNN)

Hurricane Dorian rips through Outer Banks, causing tsunami-like surge as it heads out to sea (siirryt toiseen palveluun) (WP)

Lähteet: AP, Reuters, AFP, STT