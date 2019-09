HS: Presidentti Niinistön suosio nousi ennätykseen

Kokoomustaustainen Niinistö on hyvin suosittu myös muiden puolueiden kannattajien keskuudessa.

Jaani Lampinen / Yle

Vain kolme prosenttia lehden kyselyyn vastanneista arvioi, että Niinistö on onnistunut tehtävässään melko huonosti tai erittäin huonosti.

Presidentti Sauli Niinistö on suositumpi kuin koskaan aiemmin, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Yli 90 prosenttia lehden kyselyyn vastanneista arvioi, että Niinistö on onnistunut tehtävissään vähintään melko hyvin. Lähes puolet arvioi hänen onnistuneen erittäin hyvin. Niinistön suosio on kasvanut siitä saakka, kun hän aloitti presidentin virassa vuonna 2012.

Melko tai erittäin huonon arvosanan antoi vain kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista.

SDP:n kannattajista 63 prosenttia ja keskustan kannattajista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että Niinistö on onnistunut tehtävissään erittäin hyvin. Kokoomuksen kannattajista tätä mieltä oli 59 prosenttia.

HS:n kysely on tehty elokuun lopulla ja sen on toteuttanut tutkimusyhtiö Kantar TNS. Kyselyyn vastasi puhelimitse 1 005 ihmistä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.