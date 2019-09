Yle Uutisten takana: Ainoa keino pureutua syvemmälle asioihin on kuunnella ihmisiä

60-vuotias Yle Uutiset esittelee tekijöitä uutisten takana. Katso videot, joissa ulkomaantoimittaja Antti Kuronen, oikeustoimittaja Päivi Happonen, uutiskuvaaja Esa Syväkuru, sometoimittaja Julia Sieppi ja tutkiva toimittaja Jaakko Mäntymaa kertovat työstään.

"Suomalaisiakin on joka paikassa – esimerkiksi Al-Holin pakolaisleirillä"

Terroristijärjestö Isis on ollut iso osa Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kurosen työtä viiden viime vuoden ajan. Työ on vienyt hänet muun muassa Koillis-Syyriaan Al-Holin leiriin haastattelemaan leirin suomalaisia naisia.

– Kun maailmalla tapahtuu isoja tai pieniä asioita, on tärkeää, että joku näkee ja raportoi niitä suomalaisin silmin, sanoo Kuronen.

"Rikosjuttujen kertominen on muuta kuin uteliaisuutta"

Oikeustoimittaja Päivi Happonen seuraa työkseen rikos- ja oikeusasioita. Uutista edeltää usein pitkä prosessi, johon kuuluu yhteydenpitoa poliisin ja syyttäjien kanssa sekä oikeudenkäyntien seurantaa.

Työn ytimessä on luotettavuus. Se on tärkeämpää kuin uutisoinnin nopeus tai kiinnostavuus.

– Rikosjuttujen kertominen on paljon muuta kuin uteliaisuutta. On mielestäni tärkeää, että me voimme antaa oikean ja tasapuolisen kuvan siitä, millaisia rikoksia täällä tapahtuu, miten niitä selvitetään ja mitä niistä seuraa, täsmentää Happonen.

"Uutiskuvaamisessa on parasta, että se on hetkessä kiinni"

Uutiskuvaaja Esa Syväkuru on työskennellyt uutisissa 23 vuotta. Hänelle yksi merkittävä osa ammattitaitoa on olla huomaamaton kuvaustilanteissa.

– Uutiskuvaaja on koko ajan taustalla niin kuin tapetti. Kuvattava ei saisi reagoida kuvaajaan millään tavalla, hän naurahtaa.

"Minua motivoi erityisesti se, että uutisten ääreen saataisiin myös sellaisia nuoria, joita ei edes hirveästi kiinnosta uutiset"

Sometoimittaja Julia Siepin työnä on Yle Uutisten sometileistä huolehtiminen Facebookissa ja Instagramissa. Käytännössä hän seuraa uutisia, näkökulmittaa tekstejä, editoi videota ja kuvia sekä on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa Yle Uutisten sometileillä.

Some tavoittaa arjessa ne, joita esimerkiksi kello 20.30 tv-uutiset, radio tai uutisten verkkosivut eivät tavoita.

– Pyrin työssäni yksinkertaistamaan asioita. Aika usein uutisartikkelit on aika monimutkaisia. Jos et lue paljon uutisia, voi kynnys niiden seuraamiseen olla tosi korkea. Siksi esimerkiksi Instagramissa on tosi tärkeää, että uutiset "suomennetaan" ja tuodaan helposti sulatettavaan muotoon, tiivistää Sieppi.

Toimittajat eivät tee juttujaan tyhjiössä

Esperi Caren hoivakotien väärinkäytökset nousivat vuoden 2019 alussa laajasti julkisuuteen. Aihetta selvitellyt tutkiva toimittaja Jaakko Mäntymaa kertoo, että tämänkaltaiset jutut lähtevät usein liikkeelle yleisövihjeestä.

– Tuli vinkki yhdeltä henkilöltä, joka oli työskennellyt Esperi Caren hoivakodissa, ja hänellä oli paljon kerrottavaa. Joskus on vaan semmonen kyttäelokuvista tuttu fiilis, hunch, Mäntymaa muistelee.

Yksittäistapaukset osoittautuivat jutun edetessä osaksi isompaa kokonaisuutta. Esperi Caren hoivakotien epäkohtien paljastukset nostivat suomalaisen vanhustenhoidon laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Oikeastaan ainoa keino, miten päästään asioihin syvemmälle pureutumaan, on se, että ihmiset tulee ja kertoo meille niistä. Ja me kuunnellaan.

Artikkeli on osa juhlaviikkoa Ylen tv-uutiset täyttää 60 vuotta. Julkaisemme juhlaviikon kunniaksi useita erikoissisältöjä.

Lue lisää:

Tämän jutun jälkeen katsot liikkuvaa kuvaa uusin silmin: Yle teki deepfake-videon, jolla Sauli Niinistö haaveilee kolmannesta kaudesta

Mistä uutisoitiin, kun synnyit? Entä kun aloitit koulun? Syötä syntymävuotesi ja katso video elämäsi uutisista

Yle Uutisten juhlaviikko näkyy netin, radion ja television tarjonnassa – poimi parhaat palat täältä

Tiedätkö, miten uutiset syntyvät? Katso video Ylen uutispäivästä

Tällaista on toimittajan arki Filippiineillä ja Venäjällä – tekaistuja syytteitä ja lavastettuja huumerikoksia

Ylen uutiset 60 vuotta: Historia palasi Arvi Lindin kanssa studioon Hannu Reimen kolumni: Kylmästä sodasta Amazonin metsäpaloihin – Yle Uutisia 60 vuotta