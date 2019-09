Myrskytuuli heitti vanhuksen kuolemaan – Etelä-Koreassa riehunut voimakas taifuuni runtelee nyt Pohjois-Koreaa

Taifuuni Lingling on vaatinut ainakin kolmen ihmisen hengen.

Etelä-Koreaan on iskenyt voimakas taifuuni. Lingling-hirmumyrsky on vaatinut ainakin kolmen ihmisen hengen. Lisäksi useat ihmiset ovat loukkaantuneet.

Yksi kuolleista on 75-vuotias nainen, jonka myrskytuuli heitti päin seinää. 61-vuotias kiinalaisturisti puolestaan kuoli saatuaan osuman tuulen lennättämästä kattotiilestä.

Hirmumyrsky on katkaissut sähköt yli 120 000 kodista sekä kaatanut satoja puita ja katulamppuja. Yli 200 lentoa on peruttu ja satamia ja siltayhteyksiä on suljettu.

Soulin kaduilla kamppailtiin lauantaina taifuunin tuomassa kovassa tuulessa. Kim Hee-Chul / EPA

Esimerkiksi pääkaupungissa Soulissa asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Viranomaisten mukaan Lingling-taifuuni on viidenneksi voimakkain hirmumyrsky maassa vuoden 1959 jälkeen.

Etelä-Koreasta taifuuni on siirtynyt Pohjois-Koreaan jonkin verran heikentyneenä. Myös Pohjois-Koreassa hirmumyrsky on kaatanut puita, vaurioittanut rakennuksia ja nostattanut tulvavesiä kaduille.

Taifuunin ei toistaiseksi ole kerrottu aiheuttaneen henkilövahinkoja Pohjois-Koreassa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on arvostellut maansa viranomaisia riittämättömästä valmistautumisesta taifuuniin.

Lähteet: AP, AFP