Analyysi: Katri Kulmuni keskustan johdossa tuo säpinää Rinteen hallitukseen

Aluepolitiikka ratkaisi keskustan puheenjohtajan valinnan. Torniolainen Katri Kulmuni kukisti Tuusulan Antti Kaikkosen.

Keskustan tappio viime kevään eduskuntavaaleissa meni niin syvälle puolueväen sieluun, että puolueen linjan korjausliikkeestä tuli myös vahva paluu menneeseen.

Kulmuni: Palvelut koko Suomeen

Kulmuni korosti puheenjohtakampanjassaan lappilaisia juuriaan. Hän lupasi vahvistaa keskustan aluepolitiikkaa.

Kulmunin mukaan jokaisen suomalaisen on saatava asua, missä hän haluaa. Yhteiskunnan tehtävä on järjestää kaikki palvelut koko Suomeen.

Kulmuni kannattaa uutta liittoa julkisen ja yksityisen välillä.

– Siinä valjastetaan yrittäjyys palvelemaan yhteiskuntaa ja mietitään rohkeasti, mitä kaikkia julkisia palveluita yrittäjät voivat toteuttaa. Ratkaisut on toteutettava ihmisen tarpeista ja alueiden paikallisista lähtökohdista käsin, Kulmuni linjaa.

Kulmuni nostaa keskustan hallitusilmettä

Tuore keskustajohtaja ei ole heti ottamassa käsiinsä puolueen raskainta ministerisalkkua eli Mika Lintilä (kesk.) saa toistaiseksi jatkaa valtiovarainministerinä.

Keskustalla on perinteitä siitä, että puheenjohtajaa ei ole sidottu valtiovarainministeriön liekaan. Ahti Pekkalasta (kesk.) tuli 1980-luvulla pitkäaikainen valtiovarainministeri, kun keskustaa silloin vetänyt Paavo Väyrynen halusi johtaa ulkoministeriötä.

Antti Rinteen (sd.) viiden puolueen hallitus kokoontuu runsaan viikon kuluttua ensimmäiseen budjettiriiheensä. Moni asia jäi hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmassa roikkumaan ilmaan.

Kulmuni ja Rinne aloittivat kaksinpelin

Kulmuni viestitti twitterissä (siirryt toiseen palveluun) olleensa heti valintansa jälkeen yhteydessä pääministeri Rinteeseen.

– Hyvä keskustelu lähiajan poliittisista asioista. Uudella punamullalla on paljon yhteistä tehtävää tasa-arvoisemman Suomen, alueiden ja työllisyyden parantamisessa. Yhteinen tehtävä jatkuu, Kulmuni totesi.

Keskusta oli tyytyväinen hallitusohjelman sisältöön. Rinne halusi keskustan hallitukseen ja oli valmis joustamaan monissa keskustalle tärkeissä ohjelmakysymyksissä.

Kulmunista tuli nuorin puoluejohtaja

Keskusta kävi hallitusneuvottelut Juha Sipilän ja eduskuntaryhmän silloisen puheenjohtajan Antti Kaikkosen johdolla. Mika Lintilä on vetänyt kesän ajan keskustan ministeriryhmää.

Keskusta marssii hallituksen budjettiriiheen nyt uusin voimin. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni johtaa keskustan ministeriryhmää ja osallistuu hallituksen johtoviisikon kokouksiin.

Kulmunilla on puoluejohtajana näytön paikka. Keskustan kannatus on vajonnut alle 12 prosentin ja kuntavaaleihin on aikaa enää rapiat puolitoista vuotta.

Keskustan nuorennusleikkaus oli perusteellinen. Kulmunista tuli eduskuntapuolueiden nuorin puheenjohtaja. Puoluekokouksen aattona 32 vuotta täyttänyt Kulmuni on muutaman kuukauden nuorempi kuin vasemmistoliiton Li Andersson.

Vihreiden Maria Ohisalo, 34, täydentää nuorten naisten esiinmarssia hallituksen johtoryhmässä.