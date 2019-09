Kovaa peliä EU:n kulisseissa – Jutta Urpilaisen komissaarinsalkku selviää tiistaina

Ensin Suomen pankin pääjohtajan Olli Rehnin tai ex-pääjohtajan Erkki Liikasen piti saada Euroopan keskuspankin pääjohtajan paikka. Sitten Rehnin piti päästä (siirryt toiseen palveluun) Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajaksi.

Nyt on vuorossa Jutta Urpilainen. Suomi tavoittelee hänelle vaikutusvaltaista taloussalkkua pian työnsä aloittavassa komissiossa. Mahdollisia vastuualueita olisivat pääministeri Antti Rinteen mielestä budjetti ja Afrikka-asiat (siirryt toiseen palveluun).

"Vuodetut" listat ovat osa peliä

Brysselissä kiertää tuttuun tapaan listoja uuden komission vastuunjaosta. Esimerkiksi yhdellä, lauantaina Twitterissä laajasti levinneellä listalla Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen olisi saamassa saman talous- ja rahakomissaarin salkun kuin Olli Rehn aikoinaan.

Se on yksi komission tärkeimpiä salkkuja. Nyt talouskomissaarina on Ranskan Pierre Moscovici.

Toisilla listoilla talouskomissaarin kohdalla on Italian Paolo Gentilonin nimi, ja Urpilainen vastaisi sisämarkkinoista ja/tai teollisuuspolitiikasta. Taloussalkkua havittelevien nimet kiertävät listoilla myös budjettiasioiden rivillä.

Ja niin edelleen.

Kyse on pelistä, jota Brysselissä käydään aina ennen uuden komission nimitystä. Yksi lista esitellään täällä, heti seuraavaksi toinen tuolla. Tuolileikki on valmis tiistaina, jolloin komission uuden puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tarkoitus julkistaa uuden komission työnjako.

Von der Leyen joutuu kokoamaan pakan EU-parlamentin ja jäsenmaiden hallitusten ristitulessa. Hän joutuu kuuntelemaan jäsenmaita ja parlamentin valiokuntia tarkalla korvalla.

Siksi listoja kierrätetään ja salkkuja sommitellaan aivan viime metreille asti. Taktisista syistä pääministeri Antti Rinteen esikunnasta ei hiiskuta tässä vaiheessa sanaakaan Urpilaisen asemasta tai prosessin etenemisestä.

Tavallista vaikeampi nimityspaketti

Esimerkiksi vuonna 1999 (siirryt toiseen palveluun) Suomessakin kerrottiin nimilistasta, jonka mukaan Erkki Liikanen oli saamassa kehitysministerin salkun. Kulisseissa kuohui, muutaman päivän kuluttua komission puheenjohtaja Romano Prodi nimitti Liikasen teollisuus- ja tietoyhteiskuntakomissaariksi.

Tällä kertaa komissaarinimityksiä edeltänyt huippuvirkojen täyttämisprosessi oli poikkeuksellisen vaikea, ja ilman edustajia jääneet maat vaativat nyt komissiosta mahdollisimman vaikutusvaltaisia asemia.

Keväällä valittu EU-parlamentti taas on selvästi hajanaisempi kuin aiemmat parlamentit. Mepit voivat estää komissaarien valintoja. Kuten tuolileikissä myös komission salkkujaossa yleensä joku jää ilman paikkaa, sillä parlamentti on hylännyt komissaariehdokkaita.

Lähiviikkoina kokelaat esittäytyvät parlamentissa, jonka valiokunnat tenttaavat heidät huolellisesti. Koko parlamentti äänestää nimistä lokakuussa. Uusi komissio aloittaa tehtävässään marraskuun alussa.

Suomea saattaa auttaa tällä kierroksella se, että se on puheenjohtajamaa, jota kuunnellaan tarkasti. Toisaalta myös jäsenmaan koolla on merkitystä. Isojen maiden ehdokkaat ovat saaneet painavampia salkkuja kuin pienten.

Urpilaisen taakka talouskomissaarivalinnassa voivat olla kuuluisat Kreikka-vakuudet, joita Suomi vaati kriisivuosina. Eteläisissä EU-maissa ei pidetä talouskurilla profiloituneista ehdokkaista.

Von der Leyen on kertonut haluavansa komissioonsa yhtä paljon miehiä kuin naisia. Nimilistassa on nyt 14 miestä ja 13 naista – naisia on ehdolla enemmän kuin koskaan ennen.

Lisää aiheesta:

EU-komissaariksi nouseva Jutta Urpilainen sai Antti Rinteeltä jättipotin – Kreikan kriisi toi Urpilaiselle "Täti Tiukan" maineen.