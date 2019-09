Pitkään kiistoja aiheuttaneet paikallisvaalit käynnissä Moskovassa – Putin ja Navalnyi kävivät äänestämässä

Oppositiojohtaja Navalnyi on kehottanut äänestäjiä tukemaan niitä ehdokkaita, joilla on parhaimmat mahdollisuudet lyödä Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen ehdokkaat.

Venäjällä äänestetään parhaillaan useissa alueellisissa ja kunnallisissa vaaleissa.

Suurin mielenkiinto kohdistuu kuitenkin Moskovaan, missä on määrä valita kaupunginduuma. Sekä presidentti Vladimir Putin että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kävivät päivällä antamassa äänensä pääkaupungissa.

Ilmapalloja, kovaäänistä tulee venäläistä rokkia ja koirapukuinen mies viihdyttää lapsia. Moskovassa yritetään houkutella kansalaisia äänestämään vaaleihin, joihin lähes kaikilta opposition ehdokkailta pääsy niihin on evätty. pic.twitter.com/0Im7MggoCm — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 8. syyskuuta 2019

Moskovassa on vaalien alla järjestetty mielenosoituksia, koska vaaliviranomaiset ovat estäneet useita oppositiopoliitikkoja asettumasta ehdolle. Poliisi on hajottanut mielenosoituksia poikkeuksellisen kovakouraisesti. Lisäksi useita oppositiopoliitikkoja ja heidän kannattajiaan on pidätetty ja vangittu.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi äänesti sunnuntaina Moskovassa. Sergei Bobylev/ AOL

Koska Moskovassa ei vaaleihin ole päästetty juuri ketään todellisen (Putinia kritisoivan) opposition ehdokasta, Navalnyi kehottaa äänestämään ”järkevästi” suositellen joka vaalipiiristä ehdokasta, jolla mahdollisuus voittaa vallanpitäjien ykkösehdokas. Täällä hän on kommunisti. — Erkka Mikkonen (@Erkanomia) 8. syyskuuta 2019

Pietarin vaaleissa äänestetään tänään kuvernööristä. Vaalit ovat herättäneet paljon huomiota, sillä Venäjän hallinto on antanut tukensa virkaa tekevälle kuvernöörille Aleksandr Begloville. Beglov on kuitenkin pietarilaisten keskuudessa epäsuosittu.

Lähteet: AFP, Reuters