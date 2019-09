Voimakas taifuuni suuntaa kohti Tokiota – voimistui nopeasti ykkösluokasta nelosluokkaan

Taifuunin on määrä saapua Tokioon sunnuntain aikana. Kuvassa Tokionlahti. Kuva on otettu syyskuussa 2018.

Taifuunin on määrä saapua Tokioon sunnuntain aikana. Kuvassa Tokionlahti. Kuva on otettu syyskuussa 2018. Yuri Smit​yuk / TASS / AOP

Japanin Tokiossa valmistaudutaan kohti kaupunkia matkalla olevaan taifuuniin. Viranomaiset ovat varoittaneet korkean aallokon, tulvan ja maanvyöryjen uhasta ja kehottaneet yli 3 500 kukkuloilla asuvaa ihmistä lähtemään evakkoon.

Faxai-taifuunin on määrä saapua Tokioon sunnuntain aikana paikallista aikaa. Japanin Ilmatieteen laitoksen mukaan taifuuni voi tuoda jopa ennätysmäiset sateet ja tuulen. Tuuli on pahimmillaan sunnuntai-iltana. Maanantaina päivällä pahin on ohi.

– Sadetta voi tulla jopa 100–400 millimetriä ja tuulennopeus on 55 metriä sekunnissa, puuskissa 75 metriä sekunnissa, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Hirmumyrskyn arvioidaan nostavan dramaattisesti vedenpintaa Tokionlahdella. Taifuunin keskus liikkuu tämänhetkisessä ennusteessa aivan Tokion länsipuolta.

– Tokioon odotetaan 1–3 metrin tulvaa. Taifuuni on voimistunut nopeasti ykkösluokasta nelosluokkaan, ja voi olla voimakkain myrsky alueella sitten vuoden 2005. Se rantautuu todennäköisesti kolmos- tai nelosluokan hirmumyrskynä, Kotakorpi kertoo tuoreimmista arvioista.

Hirmumyrskyn tuloon on varauduttu perumalla juna- ja lentovuoroja. Monet kaupat ja huvittelukeskukset sulkevat sunnuntaina ovensa tavallista aikaisemmin. Näiden joukossa on myös Tokion Disneyland-huvipuisto.

Taifuunin reitti näkyy tästä Suomen Ilmatieteen laitoksen julkaisemasta animaatiosta. Tviitin julkaisuhetkellä taifuuni oli vielä kolmoskategoriassa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteessa (animaatio) kategorian 3 taifuuni #Faxai on menossa Japanin #Tokio'n yli tänään illalla (SA). Ilmatieteen laitos on ollut Suomen @Ulkoministerio'ön yhteydessä taifuunista ja sen vaikutuksista, jotka voivat koskea myös suomalaisia Tokiossa. pic.twitter.com/9fnU4gjgMG — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 8. syyskuuta 2019

Ulkoministeriö kehottaa tekemään matkustusilmoituksen

Suomen ulkoministeriö pyytää alueella olevia suomalaisia seuraamaan viranomaisten tiedotteita ja paikallista mediaa sekä tekemään matkustusilmoituksen osoitteessa markustusilmoitus.fi (siirryt toiseen palveluun).

Tokion suurlähetystön facebook-sivulla kerrotaan, että Taifuuni Faxai on lähestymässä Japanin pääsaari Honshun kaakkoisosaa ja Ogasawaran saariryhmää, ja sen odotetaan lähestyvän Kanton aluetta ja suur-Tokiota sunnuntain-maanantain aikana. Suurlähetystö seuraa tilannetta.

Hätätilanteessa ulkoministeriö pyytää ottamaan yhteyttä sen päivystyskeskukseen +358 9 160 55 555 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen paivystys.um@formin.fi (siirryt toiseen palveluun).

Taifuunin kulkua voi seurata ja lisätietoja myrskystä saa muun muassa Japanin meteorologian laitos JMA (siirryt toiseen palveluun):lta ja Japanin yleisradioyhtiö NHK:n uutissivustolta (siirryt toiseen palveluun).

Finnairin Japanin lennot lähtevät suunnitellusti

Suomesta on lähdössä illansuussa useita lentoja kohti Honshun saarta Japanissa. Finnairin mukaan sen molemmat Tokion lennot sekä Osakan ja Nagoyan lennot lähtevät aikataulun mukaan.

– Lentoaika on noin 12 tuntia ja lähempänä täsmentyy onko syytä käyttää varalaskeutumispaikkaa kovien tuulten vuoksi lähinnä Tokion Naritan kentän osalta, kertoo Johanna Joutsiniemi Finnairin viestinnästä.

Lennot ovat laskeutumassa Japaniin varhain aamulla Suomen aikaa.

Lähteet: AFP