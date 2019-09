Tosi-tv puhdistautui törkyleimasta – Love Islandin suosio toi Big Brotherin takaisin

Maajussille morsian, Love Island, Atlantin yli, Fort Boyard, Ensitreffit alttarilla, Yksin kotona, Suurin pudottaja ja Selviytyjät. Tässä vain osa syksyllä suomalaisilla tv-kanavilla nähtävistä tosi-tv-ohjelmista.

Suurin yllätys oli se, että viisi vuotta tauolla ollut Big Brother kaivettiin esiin naftaliinista. Tampereen yliopiston mediatutkija Mikko Hautakangas ei pidä hittiformaatin paluuta yllättävänä.

– Välillä vanhat formaatit ovat jääneet uusien jalkoihin, mutta nyt on retrokierros käynnissä. Love Island toi Big Brother -tyyppisen tekemisen ja katsomisen tavan takaisin ja se onnistuttiin tekemään ensiksi hitiksi Briteissä.

Big Brother tekee tällä kertaa yhteistyötä kauppakeskus Redin kanssa, missä ohjelma myös tehdään. Nelonen Media

Uudelleen lämmitelty Big Brother pyrkii palaamaan siihen, mistä 20 vuotta sitten kehitellyssä formaatissa oli kyse. Ohjelman on tarkoitus olla ihmiskoe, missä jännite syntyy erilaisten ihmisten kohtaamisesta.

– Nyt on pyritty panostamaan monipuolisiin keskusteluihin ja viedään sitä formaatin perusideaa kohti. Erilaisten ihmisten kohtaaminen ja keskustelu olisi katseen kohteena, eikä vaan mahdolliset romanssit ja bileet.

Kaikesta huolimatta Big Brotherissa on jo peitto heilunut muutaman päivän jälkeen, kuten kertoo esimerkiksi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

"Tv on arkea ihmeellisempää"

Kun tosi-tv löi läpi vuosituhannen alussa, se sai osakseen rankkaa kritiikkiä. Ohjelmiin osallistuvat leimattiin julkisuutta hamuaviksi tyrkyiksi ja niiden tekijät tavallisia ihmisiä hyväksikäyttäviksi julmureiksi.

Vuosien varrella tosi-tv:n törkyleima on haalistunut, sillä sosiaalinen media on tehnyt ihmisistä oman elämänsä reality-tähtiä.

– Itsestään kertominen ja kuvaaminen on sosiaalisen median puolella tuttua. Tosi-tv ei ole enää niin törkyistä ja nyt on nähty empatiaan vetoavia formaatteja. Tosi-tv katsoo kohteitaan lempeämmin. Tämä on luonnollinen pitkän aikavälin kehityskulku. Alun kauhistelu on haalistunut empaattisemmaksi, Hautakangas sanoo.

Love Island Suomen ensimmäinen kausi oli menestys etenkin nuorten naisten keskuudessa. Kuvassa syksyllä nähtävän toisen kauden osallistujia. MTV

Vaikka ihmisillä on mahdollisuus esitellä elämäänsä sosiaalisessa mediassa, televisiossa näkyminen kiehtoo edelleen.

– Ehkä televisiolla on sellainen oikean julkisuusuuden aura. Se on enemmän kuin normaali julkisuus tai sosiaalisen median julkisuus. YouTubessa esiin nousevat tavisjulkkikset, niin esiintyminen tosi-tv:ssä nostaa julkkisten A-sarjaan. Televisio on jotain arkea ihmeellisempää.

Häpeilemätöntä mainontaa

Osa tosi-tv:tä ja erityisesti Big Brotheria on ollut tuotesijoittelu. Ohjelman alkuaikoina Suomessa se haluttiin häivyttää ja jopa peitellä. Nykyisin se tuodaan rohkeammin esille. Kaupallinen yhteistyö on jo itsestäänselvyys.

– Kaupallisuus on entistä selvemmin ja häpeilemättömämmin osa tosi-tv-tuotantoja ja ylipäätään television tekemistä. Jos aikoineen tuotesijoittelua ja kaupallisia yhteistöitä peiteltiin ja toivottiin, ettei yleisö niitä huomaa, niin nyt niistä on tullut luonteva osa mediatuotantoja, Mikko Hautakangas sanoo.

Selviytyjät-ohjelman suomalaista versiota on nähty vuodesta 2013 lähtien. Syksyllä esitettävällä neljännellä kaudella kisaavat julkkikset kuten Tommi Läntinen, Arttu Lindeman ja Sara Sieppi. Nelonen Media

Tosi-tv-formaatteihin on kuulunut alusta lähtien se, että ne ovat muutakin kuin pelkkä televisiossa näkyvä ohjelma. Tavoitteena on päästä lööppeihin ja kahvipöytäkeskusteluihin. Älypuhelimien aikana on tullut entistä tärkeämmäksi yleisön aktivointi.

– Yleisön osallistaminen ja sen kietominen kaupallisiin yhteistöihin on sellainen elementti, joka ei ole ainakaan heikkenemään päin. Tosi-tv kuluttajien arkeen kurottelevana tuotesijoittelun alustana tulee olemaan osa televisiotuotantoja jatkossakin.