Herätys: Taifuuni iski Tokion liepeille, vapaaehtoinen sovittelu auttaa erolapsia, viikko alkaa lämpimänä

Tokion metropolialuetta pieksevä taifuuni on aiheuttanut laajoja häiriöitä liikenteeseen. Paikallisilla kentillä yli 100 lentoa on peruttu. Kuolonuhreja ei ole toistaiseksi tiedossa. AFP / Lehtikuva

Tokioon rantautui voimakas Faxai-taifuuni kello 5 aamulla paikallista aikaa. Toistaiseksi ei ole tiedossa kuolonuhreja, mutta ainakin kymmenen ihmistä on loukkaantunut ja lähes miljoona kotitaloutta on ilman sähköä. Japanin viranomaiset ovat varoittaneet korkean aallokon, tulvan ja maanvyöryjen uhasta ja kehottaneet yli 100 000:ta ihmistä lähtemään evakkoon Kanagawassa, Shizuokassa ja Tokion metropolialueella. Taifuuni on aiheuttanut laajoja häiriöitä metropolialueen liikenteeseen, ja paikallisilla lentokentillä on peruttu yli 100 lentoa.

Vapaaehtoinen sovittelu huoltajuuskiistoissa on parantanut erolasten arkea

Sovittelussa voidaan ratkaista lapsen arkeen liittyviä asioita.

Oikeudenkäynti lasten huoltajuudesta on vähentynyt merkittävästi vapaaehtoisen sovittelun tultua mahdolliseksi koko maassa. Eniten sovitteluja on toteutettu Helsingin, Oulun ja Keski-Suomen käräjäoikeuksissa. Sovinto turvaa tuomioistuimen ratkaisua paremmin lapsen suhteen säilymisen kumpaankin vanhempaan. Sovittelussa voidaan ratkaista monia lapsen arkeen liittyviä asioita, joita ei voida käsitellä oikeudessa.

Puhemies Vanhanen muutti kansalaisaloitteiden vastaanottoa eduskunnassa

Eduskuntavaalien jälkeen puhemieheksi valittu Matti Vanhanen (kesk.) on kaikessa hiljaisuudessa muuttanut kansalaisaloitteiden vastaanottoa eduskunnassa. Hänen kaudellaan aloitteet luovutetaan eduskunnassa lainsäädäntöjohtajalle eikä enää puhemiehelle. Vanhanen perustelee ratkaisuaan sillä, että hän haluaa saman kohtelun kansalaisaloitteille ja kansanedustajien lakialoitteille.

Yhdysvaltain aseteollisuuden etujärjestö NRA on ajautunut vaikeuksiin

Yhdysvalloissa maan suurin aseteollisuuden etujärjestö, kansallinen kivääriyhdistys on ajautunut yllättäviin vaikeuksiin. Järjestön rahankäytöstä on aloitettu tutkinta Washingtonissa ja New Yorkissa. Aseet ovat tappaneet tänä vuonna jo yli 10 000 yhdysvaltalaista, ja vaatimukset lakien tiukentamiseksi ovat kasvaneet. Aseteollisuuden puolesta Washingtonissa lobbaava NRA on tähän asti ollut yksi Yhdysvaltain suurimmista vaalirahoittajista, mutta todennäköisesti se ei enää ensi vuoden presidentinvaaleissa sitä ole, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

Italia kukisti Suomen 2–1 jalkapallon EM-karsinnoissa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue hävisi Italialle J-lohkon kärkikamppailussa 1–2. Suomen osumasta vastasi jälleen Teemu Pukki, joka osui Kreikka-ottelun tapaan rangaistuspotkusta. Italian ratkaisuosuma syntyi rangaistuspotkusta 79. minuutilla, kun Jorginho upotti pallon upean ottelun pelanneen Lukas Hradeckyn taakse toisen kerran Ratinan illassa.

Viikko alkaa hyvin lämpimänä – paikoin jopa hellettä

Etelästä saapuu tänään hajanainen sadealue maan etelä- ja keskiosan ylle. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on aurinkoista. Etelästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa. Tiistaina osat vaihtuvat ja sateet liikkuvat pohjoisen ylle, kun taas maan etelä- ja keskiosassa päivä on poutainen ja aurinkoinen. Sää on kesäisen lämmin, kaakossa voi olla jopa hellettä. Keskiviikosta eteenpäin sää muuttuu tuuliseksi ja sateiseksi, samalla lämpötilat laskevat. Lue lisää Ylen sääsivuilta.