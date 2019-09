Istanbulin uusi pormestari kokosi edellisen hallinnon autoista verorahojen "tuhlausnäyttelyn" – satojen ajoneuvojen käyttötarkoitus epäselvä

IstanbulYli seitsemänsataa erimerkkistä kiiltäväkylkistä autoa on kuljetettu aukiolle, joka tunnetaan parhaiten Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin joukkotapahtumista kannattajilleen.

Tällä Yenikapin kaupunginosassa sijaitsevalla "autonäyttelyllä" on ilmeinen missio.

Istanbulin tuore oppositiota edustava pormestari Ekrem Imamoğlu haluaa havainnollistaa kaupunkilaisille väitteensä Erdoğanin AK-puolueeseen kuuluvien edeltäjiensä harjoittamasta verorahojen tuhlailusta ja väärinkäytöksistä.

Näytteillä ovat kaupungin hallinnon käyttöön vuokratut, ylimääräisinä pidetyt ajoneuvot. Kysymys kuuluu, kuka niistä on hyötynyt ja mihin autoja on käytetty.

Kaupunginsihteeri Yavuz Erkutin mukaan ajoneuvot ovat maksaneet Istanbulille 50 miljoonaa liiraa eli lähes kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa.

Istanbulissa valta siirtyi kesäkuussa oppositiolle ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Autotempaus on Imamoğlun ensimmäinen näkyvä askel vaalilupaustensa lunastamiseksi äänestäjilleen. Hän on luvannut paljastaa edeltäjiensä väitetyn tuhlailun ja mahdolliset väärinkäytökset.

Viime päivien aikana istanbulilaisia on käynyt Yenikapissa katsomassa autoja, ottamassa selfieitä ja ihmettelemässä.

Rivi rivissä seisoneiden vuokra-ajoneuvojen joukossa suuri osa oli Renault Clio-autoja, mutta mukana oli myös joitakin Mercedes-Benz -farmareita.

Opposition "poliittinen show"

Oppositiolla on uudesta pormestarista korkeat toiveet. Hallinnon vastustajat toivovat Imamoğlusta tulevaisuuden haastajaa itsevaltaistuneelle Erdoğanille.

Erdoğanin AK-puolue on syyttänyt oppositiopuolue CHP:stä poliittisesta show'sta ja sanonut, että autot on tarkoitettu kaupunkilaisten palveluihin kuten esimerkiksi kotisairaanhoitoon.

Julkisuuteen ei ole kuitenkaan tullut merkkejä ongelmista kaupungin palveluissa sen jälkeen, kun autot on vedetty Yenikapiin seisomaan.

– Jos minua palvellaan tuolla mersulla kulkien, kun minä saan hädin tuskin perhettäni elätetyksi, niin älä palvele minua, napautti istanbulilainen bussikuski Hüseyin Yenikapissa perjantaina.

Tyytymättömyys AK-puolueeseen kasvanut

Turkin talous on kutistunut, inflaatio noussut ja työttömyys kasvanut viime kuukausina. Taloudelliset näkymät vaikuttivat Imamoğlun nousuun pormestariksi ja kasvattavat koko ajan yleistä tyytymättömyyttä.

Vuodessa Erdoğanin puolueeseen tyytyväisten osuus on pudonnut jopa 10 prosenttiyksikköä.

Vielä viime vuonna yli 53 prosenttia turkkilaisista kertoi olevansa tyytyväisiä puolueen toimintaan. MetroPOLL-tutkimuslaitoksen tuoreen mielipidemittauksen mukaan nyt tyytyväisiä on enää alle puolet.

– Bensaan on tullut korotus, eikä ihmisillä ole varaa ajaa autoillaan eikä maksaa laskuja ja veroja. Kun me kuljemme ratikoilla, niin he ovat ilmaiseksi ajelleet näillä autoilla, sanoi turvallisuusfirman työntekijä Mehmet Yenikapissa perjantaina.

Kaupunginsihteeri Yavuz Erkut kertoi sunnuntaina aukiolla tarkemmin autojen esittelystä. Oppositiomedia on ristinyt tapahtuman "tuhlausnäyttelyksi". Autot odottavat vuokraajilleen palauttamistaan.

Erkut väitti, että siitä ei ole tietoa, missä ja mihin tarkoitukseen autoja on aiemmin käytetty. Hänen mukaansa merkinnät satelliittien keräämistä reittitiedoista ovat kadonneet kaupungin tiedostoista.

Kaupunginsihteeri epäili, että reittitiedot on mahdollisesti pyyhitty pois.

– Ajoneuvoista luopumalla säästämme viidessä vuodessa yli 250 miljoonaa liiraa, Erkut sanoi.

Summa vastaa lähes neljääkymmentä miljoonaa euroa.

Kaupunginsihteeri Yavuz Erkut kuvattuna lehdistötilaisuudessa Yenikapissa Istanbulissa sunnuntaina 8. syyskuuta 2019. Kemal Aslan

Kurdipormestarien syrjäyttäminen loi jännitteitä

Turkissa viime viikot ovat olleet todella jännitteiset. Autojen esittely on vain kiristänyt tunnelmaa.

Elokuussa kolme vaaleilla valittua kurdimielisen HDP-puolueen pormestaria syrjäytettiin viroistaan Kaakkois-Turkin Diyarbakirissa, Mardinissa ja Vanissa terrorismisyytösten nojalla.

Heidän tilalleen tuotiin Erdoğanin hallinnon valitsemat virkamiehet.

Imamoğlukin joutui tulilinjalle osoittaessaan kurdipormestareille avoimesti tukensa Diyarbakirin-vierailullaan.

Tämän jälkeen sisäministeri Süleyman Soylu uhkasi, että Imamoğlunkin voi käydä huonosti (siirryt toiseen palveluun).

Sunnuntaina Soylu kuitenkin muutti puheensa sävyä ja vakuutti, ettei pormestariin olla koskemassa Istanbulissa tai läntisessä Turkissa. Soylu sanoi, että hän oli ainoastaan halunnut ministerinä varoittaa Imamoğlua valtuuksiensa ylittämisestä.

– Se oli sisäministerinä tehtäväni, Soylu sanoi CNN Türk-kanavalla.