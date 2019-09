"Näkymä on aivan apokalyptinen" –suomalaiset avustustyöntekijät saapuivat hurrikaani Dorianin runtelemalle Abacon saarelle

Kolme ja puoli päivää - niin kauan kesti suomalaisten avustustyöntekijöiden matka Suomesta Bahamasaarten pahiten tuhoutuneelle alueelle Abacolle.

Yle tavoitti SPR:n avustustiimiin kuuluvan Maria Santon puhelimitse Bahamasaarten pääkaupungin Nassaun lentokentältä sunnuntaina illalla Suomen aikaa. Sekä myöhemmin Abacon saarelta, kun ryhmä oli juuri saapunut Dorian hurrikaanin runtelemalle saarelle. Dorian runteli Bahamasaaria aiemmin tällä viikolla.

– Tämä näky on aivan uskomaton. Haiti oli tosi paha vuonna 2016, mutta tämä on kuin ikuinen syksy olisi saapunut tälle saarelle. Näkymä on apokalyptinen, Santto kertoo.

Abacon saari Bahamalla on käytännössä tuhoutunut täysin Dorian hurrikaanissa. Kris Grogan / AFP

"Kaikkialla on ruskeaa, haisee pahalta"

Santon mukaan jo lentokoneesta näki, että Abacon saaren tuhot ovat valtavat. Veneitä oli tasaisella maalla, keskellä ei mitään. Kaikkialla on ruskeaa, sillä suolavesi näyttää tappaneen kaikki puut ja vihreän, Santto kertoo. Joka paikka on Santon mukaan lisäksi täynnä muoviroskaa, jota vesi on levittänyt sinne tänne.

– Joka paikassa haisee pahalta. Roskat ovat alkaneet käydä ja vessat eivät toimi, sillä vettä ei ole. Jo lentokentällä oli kamala haju, koska vessat eivät toimi, Santto jatkaa.

Lentokentällä oli ollut ihmisiä pyrkimässä saarelta pois. Iäkkäitä ihmisiä, vauvoja.

– Täällä on todella surullisen näköistä. Ei ole vettä, ja nämä hajut. Ainoa väri tässä maisemassa on muovipullot, jotka lojuvat sikin sokin. En tiedä kuinka kauan tämän kaiken siivoamisessa menee, Santto pohtii.

Ihmiset työntävät ostoskärryjä mutaisessa lähiössä Abacon saarella Mash Harborissa. Brendan Smialowski / AFP

Abacon saarella kuuluvuus vain kahdessa kohtaa

Santto odotti muun SPR:n ryhmän kanssa konetta Abaco-saarelle pitkään Bahamasaarten pääkaupungissa Nassaussa. Nassausta lento Abacolle kesti noin puoli tuntia. Nassaussa ei ollut hätää, vain kova kosteus kertoi lähellä olleesta hurrikaanista.

Yle tavoitti aiemmin ryhmän juuri ennen kuin he astuivat Abacolle lentävään pienkoneeseen.

– Bahaman punaisen ristin vapaaehtoinen kertoi meille, että Abaco-saaren pääkaupungissa Marsh Harbourissa on kaksi pistettä hallinnollisissa paikoissa, joissa on jonkin verran kuuluvuutta. Muuten saarella ei ole infraa, eikä minkään näköistä kuuluvuutta, eikä käytännössä mitään, Santto kertoo.

Santto itse oli lentänyt Nassaun kaupunkiin Helsingistä Lontoon kautta. Muu ryhmä oli lentänyt Helsingistä Saksaan Frankfurtiin, josta Miamiin, josta Nassau`hun. Matkaan he olivat lähteneet jo torstaina aamulla. Nyt oli sunnuntai-ilta.

– Ei olla varsinaisesti myöhässä aikataulusta, mutta katastrofitilanteessa kaikki saattaa muuttua päivässä. Eli tällä kertaa konkreettisesti se, että miten paikan päälle päästään.

Santto kertoo, että Abacon lentokenttä on aivan vastikään avautunut. Saaren yli on aiemmin vain lennetty ja tehty niin sanottuja tarkkailulentoja, joissa muun muassa YK ja Punainen Risti ovat pyrkineet arvioimaan, mika tilanne paikan päällä on.

– Mutta sinne ei ole siis päässyt laskeutumaan aiemmin.

Lisäksi Santto sanoo, että viime päivinä olemassa olevat lennot ovat olleet täynnä. Bahamas Air on avannut humanitaarisia lentoja heille, jotka ovat halunneet ja pystyneet evakuoitumaan Abacolta pois.

– Yritimme jo eilen kollegani kanssa Abacoon, mutta emme päässeet.

– Tai siis olisimme päässeet saarelle, mutta emme olisi mahtuneet saarelta enää koneessa pois. Eikä meillä vielä silloin ollut mahdollisuutta yöpyä missään saarella.

Ihmiset odottivat lauantaina pääsyä pois Abacon saarelta . Heitä evakuoitiin Nassaun kaupunkiin. Brendan Smialowski / AFP

Santto jäämässä Abacoon yöksi

Tänään sunnuntaina Santto on valmistautunut niin, että yöpyminen pitäisi onnistua ongelmitta. Hän on jäämässä Abacon saarelle yöksi ranskalaisen kollegansa kanssa, jos kaikki menee hyvin.

– Yövymme mahdollisesti rahtilaivalla, joka lähti sinne eilen, Santto kertoo.

Muun seurueen on tarkoitus lentää vielä takaisin Nassaun kaupunkiin Bahaman pääsaarelle, kun ensitiedot alueelta on saatu kerättyä.

Punainen risti kartoittaa saarta

Punaisen ristin jäsenten on tarkoitus lähteä paikalle päästyään kiertämään Abacon aluetta. Heillä on kaikilla satelliittipuhelimet mukana. Niillä heidän tulee ottaa tiimiijohtajaan yhteys puolen tunnin välein.

Logistiikka, terveys, viestintä - jokaisella tiimillä on omat tehtävänsä.

Terveysdelegaatit lähtevät katsomaan onko klinikkatarpeita.

– Marsh Harbourissa on kuulema yksi toimiva klinikka, mutta saarella on useita paikkoja, joissa ei ole mitään terveyspalveluita tällä hetkellä, Santto kertoo.

Osa Punaisen Ristin vapaaehtoisesta taas pyrkii miettimään väliaikaismajoitusta, että minne niitä voitaisiin yleensäkään rakentaa.

– Tärkein tehtävä jokaisella on nopeasti arvioida, mikä on tilanne ja mikä on tulevaisuuden näkymä. Ja miten reagoidaan. Mitkä ovat tarpeet ja mikä on paras tapa rakentaa ensiapua. Asumus ja vesi on tärkeimmät ja terveys, Santto sanoo.

– Kaikista suurin hätä on siinä, että ihmisillä ei ole asumusta. Viime yönäkin satoi paljon vettä. Ja toinen on puhdas vesi ja ruoka. Elämän peruspalikat. Nyt puhutaan selviytymisestä, Santto sanoo.