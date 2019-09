Kunnat ehostavat osaa Peuran polun reiteistä nyt omin voimin – Metsähallitus ei pysty työhön yksin

Kunnat ovat ottaneet harteilleen osan Suomenselällä kulkevan Peuran polun retkeilyreitistön ehostamisesta.

Metsähallitus ei pysty enää ylläpitämään 115 kilometriä pitkää Suomenselällä kulkevaa reitistöä yksin säästösyistä. Nyt kolme kuntaa eli Lestijärvi, Reisjärvi ja Kinnula kunnostavat huonokuntoista reitistöä 40 kilometrin matkalta yhdessä. Työ kestää vuoteen 2022.

– Osuus on rapistunut paikoin jopa vaaralliseen kuntoon. Reitti on tärkeä alueen matkailulle ja kuntalaisilla, joten se on saatava kuntoon, sanoo Kaustisen seutukunnan kehittämispäällikkö Minna Kauppinen.

Reitti kulkee Lestijärven Lehtosenjärveltä Reisjärven Petäjänmäelle.

Talvella alkavassa urakassa luontoreitistöä raivataan, tulipaikat kunnostetaan ja matkalle rakennetaan kaksi laavua sekä lisää opasteita. Lisäksi kolme kilometriä pitkospuita uusitaan.

Urakkaan on saatu EU-rahaa 200 000 euroa, lisäksi alueen kunnat maksavat kunnostuksesta osan. Kolmisen vuotta sitten Peuran polkua ehostettiin Perhossa joukkorahoituksella. Se on ensimmäinen joukkorahoituksella kunnostettu kohde Suomessa.

Nyt kunnostettava pätkä on osa 115 kilometrin mittaista Peuran Polkua, joka on Suomen toiseksi pisin yhtäjaksoinen retkeilyreitti.