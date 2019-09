Turbulenssi heiluttaa lentokoneita jopa kymmeniä metrejä

Lentokoneessa matkustavat kokevat kauhunhetkiä, jos reitille sattuu turbulenssia. Silloin on paras olla turvavyöt kiinni ja viinilasit poissa pöydiltä, sillä heittelehtiminen voi olla rajua.

Turbulenssia aiheuttavat monet tekijät. Matalalla sen saa aikaan tuuli, joka alkaa pyörteilemään maanpinnan epätasaisuuksien vuoksi. Kesällä lämpövirtaukset aiheuttavat turbulenssia.

Myös ukkospilvet ja lentokorkeuksien suihkuvirtaukset aiheuttavat turbulenssia.

Ylen aamu-tv:ssä vierailleen Finnairin kapteenin ja koulutuspäällikkö Juho Sinkkosen mukaan ennustemallit ja ohjaamon reaaliaikainen säätiedotus auttavat lentäjiä välttämään pahimpia turbulenssivyöhykkeitä.

Turbulenssialueita vältellään

Maailmassa on muutamia alueita, missä turbulenssia esiintyy muita yleisemmin. Atlantin yläpuolella on usein suihkuvirtauksia , myös Japaninmeren ja Intian yläpuolella ilmiö on yleinen. Näitä pystytään Finnaisin Sinkkosen mukaan huomioimaan lentoreittejä suunniteltaessa.

Turbulenssin aiheuttama koneen heittelehtiminen vähentää matkustusmukavuutta, mutta lentokone itsessään kestää hyvin ankariakin sääilmiöitä.

Väillä koneen heilahtelu on loivaa, mutta pahimmillaan kone hypähtää tai putoaa kymmeniä metrejä. Pieni lentokone heiluu turbulenttikelillä enemmän kuin iso.