Etelä-Pohjanmaalla leviää epäilys koirien "Norjan taudista" – Ruokavirasto: kyse voi olla mistä tahansa äkillisestä sairaudesta

Teuvalaisen koiranomistajan päivitys on jo ehtinyt johtaa erilaisiin varotoimiin.

Etelä-Pohjanmaalla leviää epäilyjä koirien Norjan taudin leviämisestä. Teuvalainen koiranomistaja päivitti Facebookissa eilen omien koiriensa tilanteesta.

Toinen koira menehtyi rajuun ripulitautiin puolitoista viikkoa sitten, ennen kuin eläinlääkäriin ehdittiin. Vajaa viikko myöhemmin toinen koira sairastui samalla tavalla, mutta onnistuttiin hoitamaan kuntoon.

Julkinen päivitys on lähtenyt leviämään nopeasti ja seinäjokelainen Lillvet-eläinlääkäriasema päätyi eilen ohjeistamaan erityiseen varovaisuuteen: koirat on pidettävä autossa, kun tulee ilmoittautumaan vastaanotolle, kontaktit minimoitava ja hygieniasta pidettävä erityishuolta.

Myös Ruokavirastoon on tullut tänä aamuna kyselyitä Etelä-Pohjanmaan tapauksesta, mutta mitään tietoa niistä ei vielä ole eikä asiaan voi näin ollen ottaa kantaa. Ylitarkastaja Virva Valle arvioi, että kyse voi olla aivan mistä tahansa äkillisestä sairaudesta. Asiaa kuitenkin seurataan tarkoin,

Teuvalla kunnallisena eläinlääkärinä toimiva Tarja Väisänen on hänkin vain nähnyt koiranomistajan Facebook-päivityksen. Muita vastaavia tapauksia alueella ei ole tiedossa. Väisäsen mukaan Teuvalla viikoittain järjestetyt junior handler-tapaamiset on nyt peruttu varotoimenpiteenä. Väisänen toteaa Vallen tavoin, että koirilla on monenlaisia ripuli- ja oksennustauteja.

Norjassa yli 20 koiraa on menehtynyt sairauteen, jonka alkuperä on vielä hämärän peitossa. Sairastuneita koiria on tiettävästi kymmeniä. Ruokavirasto päätyi viime perjantaina tiedotteessa suosittelemaan koiranomistajille Norjaan matkustamisen välttämistä.

