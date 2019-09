Lastenrattailla pitkospuita pitkin ja taukopaikka syntymäpäivävieraille – Metsähallitus vastaa Torronsuon ja Liesjärven kasvavan kävijäjoukon palveluvaatimuksiin

Hämäläiset luontokohteet vetävät vuosittain kymmeniätuhansia retkeilijöitä ja pääkaupunkiseudun läheisyys kasvattaa kävijäjoukkoa koko ajan. Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot sekä Evon retkeilyalue purkaisivat viikonloppuisin esimerkiksi Nuuksion retkeilijäruuhkia, mikäli palvelut olisivat paremmassa kunnossa. Vuosien saatossa paikat ovat alueella pikkuhiljaa rapistuneet ja vierailijat ovat alkaneet vaatia parannusta. Nyt seuraavien kahden vuoden aikana Metsähallitus kunnostaa hämäläisiä palveluita miljoonalla eurolla.

– Tässä puhutaan todella merkittävästä hankkeesta. SIllä saadaan tehtyä paljon näkyvää, Me korjaamme taukopaikkoja, kehitämme reittejä ja parannamme opastusta, sanoo puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta..

Suunnitelmien mukaan Liesjärven kansallispuistoon rakennetaan uusi esteetön, yleisölle varattava taukopaikka sekä noin puolen kilometrin reitti, jossa on helppo kulkea lastenrattaiden kanssa sekä autettavasti pyörätuolilla ja rollaattoreilla.

Torronsuon kansallispuistossa parannetaan Kiljamon alueen palveluja, Lammin Evolla selkiytetään ja lisätään opastusta, tehdään maastopyöräilyreitistö ja rakennetaan myös esteetön reitti. Päijänteen kansallispuistossa kunnostetaan Päijätsalon historiallinen näkötorni, sekä kehittään Pulkkilanharjun ja Kelventeen palveluja. Hämeen Ilvesreitistö saa lisää opastauluja ja isompia pysäköintialueita sen lisäksi, että Lopella Melkuttimelle rakennetaan uusi taukopaikka.

Saavutettavuus paranee

Erityistä huomiota kiinnitetään luontokohteiden saavutettavuuteen. Se ei koske yksistään esteettömiä reittejä, lastenrattaiden ja pyörätuolien tarpeita vaan myös sitä, että parkkipaikat riittävät.

– Meillä on sellainen positiivinen tilanne, että ihmiset ovat löytäneet luonnossa liikkumisen ja yhä uusia kohderyhmiä tulee alueelle. Me haluamme tarjota helposti saavutettavia ja monipuolisia luontokohteita, rohkaista ihmisiä lähtemään luontoon. Nämä hämäläiset kohteet sijaitsevat lähellä suuria väestökeskittymiä ja ne soveltuvat esimerkiksi viikonloppuretkeilyyn, sanoo puistonjohtaja Tuula Peltonen.

Kunnostusten suunnittelu pyritään tekemään syksyn aikana niin, että töiden kilpailutus voidaan tehdä talven aikana. Joillakin kohteilla varsinaisiin töihin on tarkoitus päästä jo keväällä, kertoo suunnittelija Teija Sarin Metsähallituksesta.

– Sen jälkeen muun muassa liikuntaesteisille on helpompi tulla tänne, kun heille on omia reittejä mitä kulkea, toteaa Sarin.

Tammelassa luonto on ykkösbrändi

Matkaoppaita julkaiseva Lonely Planet kertoi hiljattain, että Suomi on valittu vuoden 2019 parhaaksi luontomatkakohteeksi (siirryt toiseen palveluun). Arvio perustuu britannialaisen luksusmatkoja järjestävän True Luxury Travel-matkatoimiston kansainväliseen vertailuun.

– En ole yhtään yllättynyt tästä. Luonto on meitä lähellä ja meillä on hienoja kohteita. Suomi on harvaan asuttu maa ja miellä on paljon metsiä, soita, vesistöjä, hienoja maisemia ja monipuolista luontoa. Tämä on meidän vetovoimatekijä ja valttikortti, kehuu puistonjohtaja Tuula Peltonen.

Tammelassakin vertailun tulos on otettu ilolla vastaan, sillä kunnan alueella sijaitsevat Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot. Tammela onkin nostanut luonnon ja kansallispuistot ykkösbrändikseen ja tavoitteena on satatuhatta vuosittaista kävijää.

– Meidän tunnettuus ja meidän tulevaisuus rakentuu luontokuntabrändin varaan. Ja silloin meillä on kaksi kansallispuistoa plus Saaren kansanpuisto. Näiden varaan rakennamme tulevaisuutta. Me olemme itseasiassa aika varmoja siitä, että tämä tulevaisuus tulee olemaan erittäin hyvä, uskoo Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.