Arvokiinteistö Heinolassa seisoo yhä tyhjillään – koulutusbisnestä viritellyt kiinalaisyritys horjuu konkurssin partaalla

Kiinalaistaustaisen Fin-China Business Centerin piti jo liki kolme vuotta sitten aloittaa Heinolan vanhassa seminaarin kiinteistössä kiinalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen. Yrityksen piti tehdä yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa.

Suunnitelmissa oli muun muassa vanhustenhoidon ammattilaisten koulutus. Koulutusta varten kiinalaisten omistama yritys osti vanhan koulukiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä. Kauppasumma oli 860 000 euroa.

Taustalla riitelyä

Nyt kiinteistö on ollut tyhjilllään kolmisen vuotta, koska yritys ei ole saanut toimintaansa käyntiin. Yhtiön hallituksen jäsen Jaakko Riekkola kertoo, että yksi keskeinen syy yhtiön ongelmiin on sen kiinalaisten osakkaiden keskinäinen riitely.

Yhtiön perustamishetkellä Fin-China Business Centerin suurin omistaja oli Heinolaan rekisteröity Novanet Oy, joka omisti yhtiön tuhannesta osakkeesta noin 600. Loput osakkeet jakautuvat tasan viiden kiinalaisen omistajan kesken.

Riekkola on Novanetin hallituksen puheenjohtaja ja kertoo omistavansa siitä noin kuudesosan.

Heinolan seminaari Heinola vanha seminaari on usean kiinteistön kokonaisuus Heinolan keskustassa. Vanhimmat rakennukset ovat 1900-luvun alusta, jolloin seminaarissa koulutettiin naisopettajia. Opettajien koulutus lakkasi Heinolassa vuonna 1972. Sen jälkeen kiinteistössa on toiminut muun muassa opettajien kurssikeskus sekä Opetusalan koulutuskeskus Opeko. Maahanmuuttovirasto vuokrasi paikan vastaanottokeskukseksi vuonna 2015. Vastaanottokeskus suljettiin loppuvuonna 2016. Kiinalaissijoittajat ostivat kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä kesällä 2016. Rakennukset sekä niitä ympäröivä puisto on suojeltu.

Hänen mukaansa Fin-China Business Centerin osakkaat ovat yrittäneet ostaa toisiaan ulos yhtiöstä, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Yritys ei ole saanut suunniteltua liiketoimintaa käyntiin lainkaan. Yhtään opiskelijaryhmää ei ole saatu Kiinasta Suomeen. Riekkolan mukaan yksi syy on se, että suomalaiseen koulutusjärjestelmään kuuluvia työharjoittelujaksoja oli vaikea järjestää muun muassa siksi, että opiskelijoiden olisi pitänyt osata suomea.

Rahat loppuivat kaksi vuotta sitten

Koska Fin-China Business Center ei ole saanut liiketoimintaansa käyntiin, ei yhtiöllä ole ollut myöskään tuloja. Kuluja sen sijaan on. Suurin kuluerä on vanha ja iso kiinteistö. Yhtiöltä on jäänyt maksamatta kiinteistöveroja, joita on ulosotossa yli 18 000 euroa. Lisäksi yhtiöltä peritään ulosottoteitse maksamatta jääneitä vakuutusmaksuja ja ajoneuvoveroja.

Yhtiöltä on jäänyt maksamatta myös talon lämmitys ja sähkölaskuja. Hallituksen jäsenen, Jaakko Riekkolan mukaan yhtiön varat loppuivat yli kaksi vuotta sitten. Siihen saakka hän hoiti yrityksen laskuja Suomessa.

Riekkolan mukaan yrityksen johto ei pidä häneen enää juurikaan yhteyttä. Riekkola pitää mahdollisena, että hän joutuu vastaamaan ainakin osasta yrityksen velkoja.

Itä-Häme -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan kiinalaisyritys aikoo hakeutua konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen ei kuitenkaan ole vielä tullut konkurssihakemusta vireille.

Yle ei useista yrityksistä huolimatta onnistunut tavoittamaan yrityksen toimitusjohtajaa Hao Nania.

Heinolan vanhan Seminaarin kiinteissö toimi vastaanottokeskus vuosina 2015–2016. Vihtori Koskinen / Yle

Kiinteistö myyntiin?

Itä-Hämeelle antamassaan haastattelussa Hao Nan kertoo, että yhtiö koettaa saada kiinteistön myytyä. Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkosen mukaan kaupunki ei ole tällä hetkellä kiinnostunut ostamaan suojeltua ja remontin tarpeessa olevaa rakennusta.

Vanha seminaari on siis ulosmitattu, eli se voidaan kaupata vain ulosottomiehen suostumuksella. Päijät-Hämeen ulosottovirastossa yhtiön velkoja hoitava Seppo Ylitalo kertoo, että toistaiseksi kiinteistön kaupasta ei ole tullut yhteydenottoja ulosottovirastoon. Hänen mukaansa kiinteistön myyminen ulosottoviraston toimesta ei myöskään ole suunnitteilla. Ulosottomyynnillä tarkoitetaan esimerkiksi netissä järjestettävää huutokauppaa.

Tyhjillään oleva rakennus on joutunut ilkivallan kohteeksi. Kiinteistöä hoitaneen Riekkolan mukaan asialla on ollut alaikäisiä, jotka ovat hajoittaneet rakennuksessa muun muassa ikkunoita.