Tuore selvitys: kerrostaloasumisen kiinteistökulut ovat kalleimmat Rovaniemellä, halvimmat Kempeleessä – hintaero vuodessa lähes 1100 euroa

Rovaniemi on tuoreen selvityksen mukaan kiinteistökuluiltaan Suomen kallein kaupunki. Halvimmat kiinteistökulut ovat Kiinteistöliiton vertailun mukaan Kempeleessä. Raimo Torikka / Yle

Kiinteistöliiton tuoreen vertailun mukaan kalleimmassa kaupungissa eli Rovaniemellä asuva joutuu maksamaan kiinteistökuluja jopa toista tuhatta euroa enemmän vuodessa kuin vertailun halvimmassa kunnassa asuva.

Selvityksessä on vertailtu kiinteistöön kohdistuvia veroja ja kaukolämpö-, sähkö-, ja vesimaksuja sekä jätehuoltokuluja.

Vertailun esimerkki taloyhtiön kiinteistökustannukset olivat Rovaniemellä 3,18 euroa neliötä kohti kuukaudessa. Halvimmassa kunnassa Kempeleessä neliökustannus on yli euron halvempi, 2,15 euroa neliötä ja kuukautta kohti. Yhdeksänkymmentäneliöisessä kerrostaloasunnossa tämä tekee vuodessa lähes 1100 euroa

Rovaniemeläinen Juhani Jussila kertoo havainneensa kustannusten nousun arjessaan.

– Olen seurannut, koska olen maksajan paikalla. Ei se näytä yhtään hyvältä. Lisää kustannuksia on tullut, kiinteistövero ja myös muut maksut ovat nousseet, Jussila sanoo.

Kempeleessäkin toimivan Kiinteistötahkola Oy:n isännöitsijän Vesa Heikkisen mukaan Kempeleen kustannustason takana ovat kohtuulliset kaukolämpökustannukset ja kiinteistöverot, mutta myös tonttien hinnat ovat Kempeleessä edulliset niin valtakunnallisessa kuin seudullisessakin vertailussa.

– Kyllä siinä pieni ero on Kempeleen eduksi myös Ouluun nähden. Mutta ei niin iso, että kannattaisi muuttaa, epäilee Heikkinen.

Rovaniemen jälkeen vertailussa kalleimpia kuntia ja kaupunkeja olivat Raisio, Vihti, Helsinki ja Lappeenranta. Halvimmat olivat Kempele, Raahe, Kokkola, Tornio ja Pietarsaari.

Kiinteistökulut nousseet yli satasen vuodessa

Niin sanotun indeksitalon kuluvertailu paljastaa, että kiinteistökustannukset ovat nousseet viime vuosina Rovaniemellä merkittävästi nopeammin kuin monissa muissa Suomen kaupungeissa Helsinkiä lukuunottamatta.

Yhdeksänkymmentäneliöisessä vertailuasunnossa asuva rovaniemeläinen maksaa tänä vuonna kiinteistökustannuksia yli 450 euroa enemmän kuin vuonna 2014. Helsingissä kustannukset ovat nousseet samassa ajassa yli 600 eurolla.

– Kyllä se on huolestuttavaa kaupungin imagon kannalta, moittii rovaniemeläinen Juhani Jussila.

Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Liisa Ansalaa nousu ihmetyttää. Hänen mukaansa taksoja tai veroja ei Rovaniemellä ole korotettu viime aikoina.

– Viimeisin taksankorotus on ollut kiinteistöveron korotus vuonna 2016 – 0,2 prosenttiyksikköä, Ansala sanoo.

Kustannusvertailun halvimpaan päähän kuuluva Oulu on onnistunut pitämään nousun vain hieman maan keskiarvoa kovempana: oululaisen esimerkkiasunnon kiinteistökustannukset ovat nousseet noin 250 eurolla vuodesta 2014.

Jyväskylässä nousu on ollut vielä maltillisempaa: alle sata euroa vertailuaikana vuodesta 2014 vuoteen 2019. Jyväskyläkin on tosin ehtinyt keikkua kiinteistökustannusvertailun kärkipäässä.

Ansala muistuttaa, että Rovaniemi on kuitenkin menestynyt hyvin monissa muissa asumiskustannusvertailuissa. Vertailun kärkisija harmittaa silti.

– Olen tosi huolestunut näistä tuloksista, sitä ei käy kiistäminen, Ansala sanoo.

Laskimme Kiinteistöliiton indeksitalovertailun perusteella, kuinka paljon kiinteistökustannukset ovat nousseet vuodesta 2014 tähän vuoteen 90 neliön asunnossa. Keskimääräinen kustannusnousu on 216 euroa, Rovaniemellä 450 euroa, Helsingissä yli 600 euroa ja Jyväskylässä alle satasen. Seppo Suvela / Yle

Nousu muuta kustannustasoa nopeampaa

Kiinteistöliiton pääekonomistin Jukka Keron mukaan kiinteistökustannukset ovat nousseet selvästi nopeammin kuin muu kustannustaso. Indeksitalon kustannukset ovat nousseet viidessä vuodessa runsaat 7 prosenttia, kun esimerkiksi asuinrakentaminen on Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kallistunut samassa ajassa viitisen prosenttia ja kuluttajahinnat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin (siirryt toiseen palveluun) mukaan reilu kolme prosenttia.

– Tässä näkyy erityisesti energian hinnannousu: sekä kiinteistösähkön että kaukolämmön hinta on noussut paikoin hyvinkin jyrkästi. Tähän vaikuttaa verotuksen lisäksi maailmanmarkkinat ja sähkön siirtomaksujen nousu, Kero sanoo.

Kiinteistöliiton selvityksen mukaan kiinteistösähkön hinta on noussut vuodessa keskimäärin lähes yhdeksän prosenttia. Sen sijaan jätehuoltokustannukset jopa hieman laskivat viime vuodesta.

Vertailun kalleimmassa kaupungissa Rovaniemellä erityisesti kaukolämmön ja veden hinta nostaa kokonaiskustannuksia. Rovaniemi on tässä vertailussa maan kalleimpia: lähes 60 mukana olleesta kunnasta kaukolämpö on kalliimpaa seitsemässä. Vesi- ja jätevesimaksuissa Rovaniemi on vertailun mukaan maan kolmanneksi kallein.

Olen seurannut, koska olen maksajan paikalla. Ei se näytä yhtään hyvältä. Juhani Jussila

Myös verotus vaikuttaa kiinteistökustannuksiin, vaikka erot kuntien välillä eivät pelkästään veroprosenttia vertailemalla kovin suuriksi nousekaan. Indeksitalovertailussa erot ovat kuitenkin huomattavia, sillä maan ja kiinteistöjen verotusarvo vaihtelee kaupungeittain suuresti.

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Keron mukaan tiukka taloustilanne voi houkutella kuntapäättäjiä paikkaamaan taloutta veronkorotuksin.

– Toiminnan pitäisi olla läpinäkyvää ja päättäjien budjettikurin pitäisi pysyä tiukkana. Pitkässä juoksussa veronmaksajat kuitenkin arvioivat sitä, minkälaista vastinetta verorahoille palvelujen muodossa saa, Kero sanoo.

Rovaniemellä kaupunki taistelee talousvaikeuksissa. Kiinteistöveroja on korotettu vuonna 2016. Indeksitalovertailussa veronkorotukset on muutettu senteiksi: korotus vuodesta 2014 vuoteen 2019 on 10 senttiä esimerkkiasunnon neliötä kohti kuukaudessa, eli 50 prosenttia.

Rovaniemi on ollut kerrostaloasujien kiinteistökuluissa maan kärkipäätä viime vuosina. Tänä vuonna kustannukset ovat koko maan kalleimmat, kertoo Kiinteistöliiton vertailu. Seppo Suvela / Yle

Kuntayhtiöistä talouden tilkettä?

Laki velvoittaa kunnat yhtiöittämään niitä toimintoja, joissa ne toimivat avoimilla markkinoilla. Monissa kunnissa esimerkiksi sähkö- ja vesilaitos tai satama toimii nyt osakeyhtiönä. Tätä on kritisoitu muun muassa juuri Keron mainitseman läpinäkyvyyden näkökulmasta.

Keron mukaan kunnissa on havaittavissa myös tiettyä houkutusta kunnallisten yhtiöiden käyttämiseen talousvajeen tilkitsemisessä. Kunnallisille yhtiöille asetetaan kovia tulostavoitteita, mikä puolestaan ajaa yhtiöt korottamaan taksojaan.

– Tässäkin olisi kuntalaiselle hyvä tietää mihin esimerkiksi vesimaksun korotus käytetään. Onko palvelu sillä tasolla, mitä maksut edellyttävät, Kero sanoo.

Kempele pärjää kustannusvertailussa muun muassa edullisten lämmityskulujen ja kiinteistöveron ansiosta. Yle

Toisaalta monissa kaupungeissa kunnallistekniikka on ikääntynyttä ja paineet korjausinvestointeihin ovat kovat. Tämäkin ajaa yhtiöt nostamaan asiakasmaksuja. Rovaniemellä investointitahti on ollut kova, muistuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

– Rovaniemellä investoidaan noin 10 miljoonaa euroa vuodessa vesijohtoverkoston uusimiseen. Se investointi on tuplattu ja siinä olisi vieläkin painetta kasvattaa. Ehkä muualla Suomessa ei ole uusittu verkostoa näin paljon ja investointipaineita on sitten tulevaisuudessa, sanoo Ansala.

Kiinteistöliitto käyttää laskelmiensa pohjana (siirryt toiseen palveluun) keskustan ruutukaava-alueella sijaitsevaa 30-vuotiasta, 10 000 kuutiometrin kerrostaloa. Esimerkkitalossa on 40 asuntoa, ja sen energiankulutus on arvioitu keskimääräiseksi. Vertailuja on tehty vuodesta 2001.

Kiinteistöliiton mukaan vertailussa lasketut kustannukset kattavat noin 55 prosenttia hoitokuluista. Vuosikustannusten laskemisessa on käytetty esimerkkinä 90 neliömetrin asuntoa.

