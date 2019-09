Nyt kannattaa tiirailla lintuja – Lapin pieniä siivekkäitä voi vielä nähdä Etelä-Suomea myöten

Esimerkiksi sinirinta on Lapin asukki, jonka voi nähdä vielä eteläisessä Suomessa.

Sinirintoja, pohjansirkkuja, lapinkirvisiä – Lapissa kesät asustavia pikkulintuja on havaittu eteläisintä Suomea myöten syyskuun alussa, kertoo (siirryt toiseen palveluun) Birdlife Suomi. Vaikka suurin osa hyönteisiä syövistä pikkulinnuista onkin jo jättänyt hyvästit, kiikareita ei kannata vielä laskea, sillä järjestön mukaan havaintoja voi tulla syyskuun loppuun ja vielä lokakuun puolelle.

Viime perjantaina julkaisemaassaan lintutilanteessa järjestö kertoo, että pohjansirkkuja on nähty runsaasti matkalla itäisen Suomen läpi kaakkoa kohti. Elokuun viimeisen viikon "ennätysmuuton" jälkeen on puolestaan Hangossa laskettu parhaimpina päivinä vielä tuhansia muuttajia.

Lapin harvinaisesta asukista, lapinuunilinnusta, tehtiin Porissa havainto vielä elokuun viimeisenä päivänä, vaikka Ylen aiemman artikkelin sanoin_ vaatimattoman näköisen, lintumaailman "harmaahiiren"_ piti olla jo heinä-elokuussa matkalla Pohjois-Lapista tai Pohjois-Karjalasta aivan toiseen suuntaan, kohti Aasian kaakkoisosia. Kyseinen harvinaisuus tekee paluun pohjolaan vasta kesäkuussa.

Myös meille harvinaisempia vieraita on nähty viime viikolla: Vantaalla kierteli arokotka, Espoossa nähtiin kaksi mustahaikaraa, Porissa palsasirrejä, Närpiössä ja Naantalissa harjalintuja. Hiljttain on nähty myös poikkeuksellinen määrä punajalkahaukkoja, jotka eivät pesi suomessa lainkaan. Lajia tavataan Suomessa yleensä muutama yksilö vuosittain, mutta elokuun ja syyskuun taitteessa punajalkahaukkoja lennähti Suomeen ennätysmäärä.

– Laji ei pesi meillä lainkaan, mutta joinakin vuosina nuoret linnut lähtevät loppukesällä kiertelemään. Nyt on ollut hyvin voimakas invaasio lämpimien etelä- ja kaakkoistuulien vuoksi. Latviassa on keskiviikkona muuttanut noin tuhat punajalkahaukkaa, ja niitä on päätynyt Suomeenkin, kertoi Birdlifen tiedottaja Jan Södersved Ylelle aiemmin.