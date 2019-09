Satojen rikosjuttujen tiedot jäivät lähtemättä eteenpäin käräjäoikeuksista – virhe on voinut johtaa jopa vankeustuomioiden vanhenemiseen

Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mistä ongelma on johtunut.

Satojen rikosasioiden tiedot on jäänyt lähettämättä käräjäoikeuksista eteenpäin tietojärjestelmään liittyvän vakavan ongelman vuoksi.

Käräjäoikeuksien pitäisi lähettää tiedot tuomioista eteenpäin Rikosseuraamuslaitokselle ja Oikeusrekisterikeskukselle, jotka vastaavat vankeus- ja sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta. Nyt on kuitenkin havaittu, että vuosina 2013–2019 ainakin 579 tuomion tiedot on jäänyt lähettämättä eteenpäin.

Oikeusministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun) osa tuomioista on saattanut ehtiä vanhentua. Virhe on siis saattanut johtaa tilanteisiin, joissa vankeus- tai sakkorangaistukseen tuomittu jää ilman rangaistusta.

– Me kaikki pidämme tätä erittäin vakavana. Oikeusrekisterikeskus ja käräjäoikeudet käyvät nyt mahdollisimman nopeasti läpi, mitkä tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia. Ne jotka ovat, siirtyvät täytäntöönpanoon, sanoo kansliapäällikkö Pekka Timonen oikeusministeriöstä.

Tuomio vanhenee 3–20 vuodessa riippuen sen ankaruudesta. Sakonmuunto- ja nuorisorangaistukset vanhenevat yleensä kolmessa vuodessa, sakkotuomiot ja lievimmät vankeustuomiot viidessä vuodessa. On siis mahdollista, että joku vuosina 2013–2014 vankeuteen tuomittu selviää ilman rangaistusta virheen vuoksi.

Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mistä ongelma on johtunut. Käräjäoikeudet lähettävät tiedot eteenpäin Rikostuomiosovelluksen avulla. On mahdollista, että sovelluksessa on ollut vikaa, mutta inhimillisiä virheitäkään ei ole suljettu pois.

– Koetamme nyt ensin varmistaa, ettei lisävahinkoa aiheudu eikä sama uusiudu. Sitten selvitetään, mistä tässä oli kyse ja mitkä ovat vastuukysymykset, Timonen sanoo.

Vastaavaa ei ole Timosen mukaan tapahtunut koskaan aiemmin.

Käräjäoikeuksissa annetaan vuosittain noin 50 000 rikostuomiota.