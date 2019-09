Herätys: Britannian parlamentti jäi tyhjilleen, sata vuotta sitten tasavaltalaiset voittivat, etelässä jopa hellettä

Britannian parlamentti jäi tauolle, Brexit on jumissa

Britannian parlamentin alahuone on hylännyt esityksen ennenaikaisista parlamenttivaaleista 15. lokakuuta. Parlamentti hylkäsi vaalit jo kertaalleen viime viikolla, mutta niistä äänestettiin uudestaan, koska olosuhteet muuttuivat Britannian sopimuksettoman EU-eron estävän lain myötä. Alahuone jää nyt viiden viikon istuntotauolle. Pääministerin virka-asunnossa valot ovat päällä, mutta Boris Johnson istuu Downing Street 10:ssä kädet sidottuina, kirjoittaa Ylen toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.

Tasavaltalaiset voittivat kuningasmieliset kiistassa hallitusmuodosta 100 vuotta sitten

Kaarlo Juho Ståhlberg johti vuoden 1919 hallitusmuodon valmistelua. Hänet valittiin Suomen ensimmäiseksi presidentiksi tasavaltaisen hallitusmuodon hyväksymisen jälkeen.

Suomi juhlii tänään 100-vuotiasta hallitusmuotoa. Siis sitä, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Yle näyttää suorana TV1:ssä ja Yle Areenassa juhlapuheet ja musiikkiesitykset eduskunnassa. Merkkivuoden juhlassa puhuvat presidentti Sauli Niinistö, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ja pääministeri Antti Rinne (sd.).

Urpilaisen salkku komissiossa selviää tänään

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen paljastaa komissaarien salkkujaon tiistaina. Jutta Urpilaisen nimi esiintyy Brysselissä pyöritetyillä listoilla talousasioiden kohdalla.

Euroopan komission uusien komissaarien nimet ja tehtävät varmistuvat puolenpäivän jälkeen. Suomalaiskomissaari Jutta Urpilainen kertoo uudesta pestistään iltapäivällä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen, että hänen komissioonsa tulee 13 naista ja 14 miestä. Komissio on historian tasa-arvoisin.

Upouusia työvaatteita päätyy uuniin – syynä julkisen sektorin hankinnat

Jotkin vaatteet eivät kierrätykseen kelpaa. Marko Melto

Suomessa joudutaan tuhoamaan työvaatteita ennen kuin kukaan ehtii käyttää niitä. Erikoinen tilanne johtuu julkisen sektorin hankinnoista. Ne perustuvat kilpailutukseen, ja sen hävinnyt työvaatefirma voi joutua hävittämään varastonsa, koska vaatteet eivät kelpaa kierrätykseen.

Räävittömien marssilaulujen perinne elää asepalveluksessa

Varusmiehiä työtehtävissä. Laura Hyyti / Yle

Yle kysyi verkkosivuillaan lukijoilta kokemuksia siitä, onko heidän varusmiespalveluksensa aikana laulettu loukkaavia lauluja. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö kieltää epäasiallisen kielenkäytön ja säädyttömän puhetavan, mutta Ylen saamien tietojen perusteella vielä viime vuosinakin marssiessa on laulettu esimerkiksi laulua, jonka sanoituksissa vallataan Ruotsi, naiset ja lapset raiskataan sekä poltetaan napalmilla.

