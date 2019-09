“Tässä meillä on peiliinkatsomisen paikka” – HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen harmittelee Uuden lastensairaalan hoitajien pelkoa puhua epäkohdista

Hoitajien riittämätön määrä on aiheuttanut muun muassa puutteita lääkejakelussa ja hoidettavien seurannassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen pitää vakavana ongelmana sitä, että sairaanhoitopiirin työntekijät joutuvat tuomaan epäkohtia esille nimettömänä. Silloin niitä on Tuomisen mukaan vaikea lähteä purkamaan.

– On vaikea päästä kaikkien noiden väitteiden perään, koska ei ole ketään kenen kanssa käydä keskustelua. Eli meillä on vakava ongelma meidän kulttuurin sisällä.

Pelko seuraamuksista kävi ilmi, kun Ylen MOT-ohjelma teki juttua Uuden lastensairaalan ongelmista. Hoitajat yhdessä lasten vanhempien kanssa kertoivat erilaisista seurauksista, joita hoitajien riittämätön määrä aiheuttaa. Niitä olivat muun muassa puutteet lääkejakelussa ja hoidettavien seurannassa. Lisäksi lapsia on jouduttu sitomaan sänkyihin ilman hoidollista perustetta, jotta hoitaja on voinut keskittyä toisen potilaan hoitamiseen. Kukaan hoitajista ei kuitenkaan uskaltanut seurausten pelossa kertoa kokemuksistaan omalla nimellään. Yhden osaston hoitajat kirjoittivat myös nimettöminä epäkohdista kirjeen, jonka vuoksi Uuden lastensairaalan hoitajaresurssit ovat nyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvitettävinä.

Ylen A-studiossa Juha Tuominen vertasi tilannetta vuonna 2016 tapahtuneeseen hoitajan virheeseen.

– Tässä meillä on peiliinkatsomisen paikka. Miksi tällaista pelkoa tai huolta on? Kun Husissa tapahtui muutama vuosi sitten vakava verinäytteiden ottovirhe käytetyillä neuloilla, kyseinen hoitaja tuli avoimesti esille, kertoi tehneensä virheen ja sitä juurisyytä päästiin perkaamaan.

A-studion vieraina monivammaisen lapsen äiti Jenni Arteli (vas.), HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen ja Uuden lastensairaalan pääluottamusmies Nina Jaara (Tehy). Yle

Pääluottamusmies Nina Jaara: Hoitajat väsyvät

MOT:n haastattelussa Uuden lastensairaalan toimialajohtaja Jari Petäjä antaa ymmärtää, että hoitajien esiin tuomissa epäkohdissa kyse on vain heidän tunteestaan. Myös HUS:n maanantaina julkaisemassa tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)pahoitellaan, että "tällainen kokemus on syntynyt". Uuden lastensairaalan tehyläinen pääluottamusmies Nina Jaara painottaa, että kyse ei ole vain tunteesta.

– Mielestäni se ei ole vain pelkkä tunne. Koska selkeästi ylityö on lisääntynyt ja hoitajat ihan äärirajoilla tekevät työtään. Jonkin verran myös vaihtuvuus on lisääntymään päin ainakin lastensairaalassa, jossa yleensä ihmiset ovat pysyneet töissä. Hoitajat väsyvät.

Jaara kertoo hoitajien kertoneen hänelle paljon MOT:n jutussa kuvatun kaltaisia asioita. Hän kertoo, että häneen ovat olleet yhteydessä useat hoitajat, Uuden lastensairaalan eri osastoilta. Hän myös kiistää HUS:n tiedotteen väitteen, että sisäisestä poolista siirrettäisiin lastensairaalaan tekijöitä tarpeen mukaan.

– Ei kyllä paljonkaan saada. Ne tulee kyllä ulkopuolelta, keikkalaisia. Siinä onkin se, että jonkin verran on osaamisvajetta, koska lastensairaalassa tehdään vaativaa hoitotyötä. Siinä tarvitaan syväosaamista ja moniin tehtäviin on todella pitkät perehdytysajat. Hyviä päteviä sijaisia on vaikea saada.

Tuominen: Lasten sitomista ilman syytä ei tapahdu

Maanantain A-studiossa toimitusjohtaja Juha Tuominen kiisti ehdottomasti, että lapsia olisi sidottu ilman hoidollista syytä.

– Husissa ei koskaan sidota lapsia ilman että se olisi hoitotoimenpide. Se on ehdottomasti kiellettyä, ehdottomasti kaiken hoitoetiikan vastaista. Sellaista ei saa tapahtua, ei tapahdu. Meillä ei ole sellaisesta näyttöä. Jos sellaisesta tulee näyttöä, niin välittömästi siitä syntyy toimenpiteitä. Se ei ole kerta kaikkiaan se mitä saa tapahtua.

Jatkotoimista Lastensairaalassa hän lupaa, että jatkossa käydään entistäkin tarkemmin läpi sitä, ovatko mitoitukset kunnossa.

– Täytyy henkilöstöäkin tietysti haastatella, heidän näkemyksensä on tietenkin a ja o.